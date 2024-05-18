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O gÃ¼n gelin ile damat sadece tÃ¶renin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mekanda bulunanlarÄ±n deÄŸil internet ve TV aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndaki milyonlarca kiÅŸinin gÃ¶zleri Ã¶nÃ¼nde evlendi. Aradan geÃ§en zaman iÃ§inde iki tane Ã§ocuklarÄ± oldu, kendilerine uzaklarda yeni bir hayat kurdular.

KÄ±sacasÄ± kÃ¶prÃ¼lerin altÄ±ndan Ã§ok sular aktÄ±. Ama o sular Ã¶yle sakin deÄŸil tamamen dalgalÄ± ve karanlÄ±ktÄ±. Ä°ÅŸte ÅŸimdi bu Ã§ift evliliklerinin altÄ±ncÄ± yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde bir kez daha gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±na geldi.

YILDIRIM HIZIYLA EVLENMEYE KARAR VERDÄ°

Bu Ã¼nlÃ¼ Ã§ift muhtemelen anladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z gibi Prens Harry ile Meghan Markle.

Ä°ngiliz kraliyet ailesinin haÅŸarÄ± Ã§ocuÄŸu Harry ile gÃ¶nlÃ¼nÃ¼ kaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ve yÄ±ldÄ±rÄ±m hÄ±zÄ±yla evlenmeye karar verdiÄŸi AmerikalÄ± dizi oyuncusu Meghan Markle, bundan altÄ± yÄ±l Ã¶nce 19 MayÄ±s'ta hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtirdi.

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2018 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan iki kraliyet dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nden daha gÃ¶steriÅŸli olanÄ±ydu bu tÃ¶ren. Tabii sÃ¶ylentisi de daha boldu. Windsor'daki St. George's Chapel'de gerÃ§ekleÅŸen tÃ¶renin Ã¶ncesinde de sonrasÄ±nda da sÃ¶ylentiler, iddialar aldÄ± baÅŸÄ±nÄ± gitti. Hatta yÄ±llardÄ±r bunlar hala konuÅŸulmaya devam ediyor.

Ä°KÄ° KÄ°ÅžÄ°LÄ°K DÃœÄžÃœN

Ama bunlarÄ±n arasÄ±nda en Ã§arpÄ±cÄ±sÄ± Meghan Markle'Ä±n, dÃ¼ÄŸÃ¼nden Ã¼Ã§ yÄ±l sonra kocasÄ±yla birlikte Oprah Winfrey'e verdiÄŸi rÃ¶portajda sÃ¶yledikleriydi. BaÅŸÄ±ndan sonuna her kelimesiyle dÃ¼nyayÄ± ve tabii ki Ä°ngiliz kraliyet ailesini yerinden oynatan bu rÃ¶portajda Markle, aslÄ±nda 18 MayÄ±s'tan Ã¼Ã§ gÃ¼n Ã¶nce evlendiklerini anlattÄ±.

Markle'Ä±n ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re Canterbury BaÅŸpiskosopu, onlarÄ± 16 MayÄ±s gÃ¼nÃ¼, yani dÃ¼ÄŸÃ¼nden Ã¼Ã§ gÃ¼n Ã¶nce Kensingon SarayÄ±'nda yaÅŸadÄ±klarÄ± evin arka bahÃ§esinde evlendirmiÅŸti.

2021 yÄ±lÄ±nda Prens Harry ile birlikte verdiÄŸi rÃ¶portajda Meghan'Ä±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re o Ã¶zel tÃ¶ren sÄ±rasÄ±nda sadece Ã¼Ã§ kiÅŸi vardÄ±: Kendisi, Prens Harry ve onlarÄ± evlendiren Canterbury BaÅŸpiskoposu... Ama yÄ±llar sonra ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Markle bu konuda Ã§ok da gerÃ§eÄŸi sÃ¶ylemiyordu.

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YASAL NÄ°KAH Ä°Ã‡Ä°N EN AZ Ä°KÄ° ÅžAHÄ°T GEREK

Ã‡Ã¼nkÃ¼ Harry ile Meghan'Ä±n kendilerini gizlice evlendirdiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼kleri baÅŸpiskopos sonradan bunun doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, gerÃ§ek dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n 19 MayÄ±s'ta yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ä°talyan basÄ±nÄ±na konuÅŸan BaÅŸpiskopos "Yasal dÃ¼ÄŸÃ¼n 19 MayÄ±s Cumartesi gÃ¼nÃ¼ydÃ¼. DÃ¼ÄŸÃ¼n sertifikasÄ±nÄ± ben imzaladÄ±m ki bu yasal dokÃ¼mandÄ±. Sahte olduÄŸunu bilerek imza atsaydÄ±m suÃ§ iÅŸlemiÅŸ olurdum" dedi.

Onun anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re bir nikahÄ±n yasal olmasÄ± iÃ§in yerine getirilmesi gereken bazÄ± koÅŸullar var. Bunlardan biri en az iki tanÄ±k gerektiÄŸi. DiÄŸeri de dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n bir konutun arka bahÃ§esinde deÄŸil bir kilise veya bu konuda Ã¶zel ruhsat almÄ±ÅŸ bir yerde yapÄ±lmasÄ± gerekliliÄŸi.

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Zaten bu durumun ortaya Ã§Ä±kmasÄ±ndan sonra Harry ile Meghan da bir aÃ§Ä±klama yaparak resmi evlilik gÃ¼nleri olan 19 MayÄ±s'tan Ã¼Ã§ gÃ¼n Ã¶nce Harry ile kendi aralarÄ±nda birbirlerine Ã¶zel bir tÃ¶ren yapÄ±p sÃ¶z verdiklerini belirtti.

MEGHAN'IN AÄ°LESÄ°NDEN SADECE ANNESÄ° VARDI

Ã–yle ya da bÃ¶yle Prens Harry ile Meghan Markle, 19 MayÄ±s 2018 gÃ¼nÃ¼ hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtirdi. TÃ¶rene Ä°ngiliz kraliyet ailesi tam kadro katÄ±ldÄ±... Ama Meghan Markle'Ä±n ailesinden sadece nikah sÃ¼resince mutluluk gÃ¶zyaÅŸlarÄ± dÃ¶ken annesi Doria vardÄ±.

Hatta Meghan Markle, kiliseyi giriÅŸte ona o sÄ±rada Prens Charles eÅŸlik etti. Sonra da Meghan kendi baÅŸÄ±na hayatÄ±nÄ± birleÅŸtireceÄŸi Harry'nin yanÄ±na ulaÅŸtÄ±.

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Meghan'Ä±n gÃ¶rÃ¼ÅŸmediÄŸi babasÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Meksika'da kendisine uzatÄ±lan mikrofonlarÄ± konuÅŸtu. Hatta tÃ¶ren iÃ§in takÄ±m elbise diktirdi. Ama Londra'daki dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n davetlileri arasÄ±nda yer almadÄ±.

KÄ°M KÄ°MÄ° AÄžLATTI

Harry ile Meghan'Ä±n dÃ¼ÄŸÃ¼nleri daha yeni bitmiÅŸti ki bu kez ardÄ± ardÄ±na sÃ¶ylentiler baÅŸladÄ±. Bunlardan en Ã§ok tartÄ±ÅŸÄ±lanÄ± Ä°ngiliz basÄ±nÄ±na gÃ¶re Meghan'Ä±n Kate'i, fakat Harry'nin Spare (Yedek) adlÄ± kitabÄ±na gÃ¶re Kate'in Meghan'Ä± aÄŸlatmasÄ±ydÄ±.

Bunun nedeni de gelinin nedimelerinin elbisenin altÄ±na Ã§orap giymemesiydi. Kate, kÄ±zÄ± Charlotte'un da aralarÄ±nda bulunduÄŸu nedimelerin Ã§orap giymesinden yanaydÄ±. Meghan ise bunu istemedi. Bu arada Charlotte'un elbisesiyle ilgili Ã§Ä±kan sorun da yÄ±llar boyunca konuÅŸuldu.

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Ama dÃ¼ÄŸÃ¼nle ilgili yÄ±llar sonra konuÅŸulan bir iddia var ki bu gerÃ§ekten dudak uÃ§uklatÄ±cÄ± tÃ¼rden.

GELÄ°N ALMAYA CENAZE ARABASINI GÃ–NDERDÄ°LER

Bu sÃ¶ylentinin merkezinde ise gelinliÄŸi iÃ§indeki Meghan Markle ve annesi Doria Ragland'Ä± tÃ¶renin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± St. George Åžapeli'ne gÃ¶tÃ¼ren siyah renkli Rolls Royce var.

SÃ¶z konusu araÃ§ Meghan ile annesini tÃ¶rene hazÄ±rlandÄ±klarÄ± Cliveden House'dan alÄ±p tÃ¶ren mekanÄ±na gÃ¶tÃ¼rdÃ¼.

Ä°ÅŸte o aracÄ±n en az gelin kadar ilgi Ã§ekici bir tarihi vardÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yÄ±llar Ã¶nce Ä°ngiliz kraliyet ailesinin bir baÅŸka AmerikalÄ± gelinini taÅŸÄ±mÄ±ÅŸtÄ± o Ã¼nlÃ¼ araba.

Ama o gelinin Ã¼zerinde beyaz gelinlik deÄŸil siyah yas elbisesi vardÄ±. YÃ¼zÃ¼ ise birazdan kocasÄ±nÄ±n aÃ§acaÄŸÄ± duvakla deÄŸil acÄ±sÄ±nÄ±n simgesi olan siyah bir tÃ¼lle Ã¶rtÃ¼lÃ¼ydÃ¼. Yani bir baÅŸka deyiÅŸle o siyah araba dÃ¼ÄŸÃ¼nden tam 46 yÄ±l Ã¶nce bir cenaze tÃ¶reninde kullanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

DÃœÄžÃœNDEN YILLAR Ã–NCE CENAZE TÃ–RENÄ°NDE KULLANILMIÅžTI

Meghan Markle'Ä± yanÄ±nda annesiyle birlikte Prens Harry ile evleneceÄŸi ÅŸapele taÅŸÄ±yan o Rolls Royce'a Meghan'dan yÄ±llar Ã¶nce 1972 yÄ±lÄ±nda, son yolculuÄŸuna uÄŸurlanan eski kralÄ±n uÄŸruna tacÄ±nÄ± ve tahtÄ±nÄ± bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± AmerikalÄ± Wallis Simpson biniyordu. GittiÄŸi yer ise kocasÄ±nÄ±n cenazesiydi.

Bu durum ilk anda fazla fark edilmedi ama yÄ±llar Ã¶nce dul bir eÅŸi cenaze tÃ¶renine taÅŸÄ±yan bu aracÄ±n Meghan'Ä±n masalsÄ± dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ iÃ§in kullanÄ±lmasÄ± bazÄ± sÃ¶ylentilere de yol aÃ§tÄ±. Ki bunlar hala zaman zaman gÃ¼ndeme geliyor.

Acaba Meghan Markle'Ä±n dÃ¼ÄŸÃ¼nden hemen Ã¶nce sergilediÄŸi ve ailede bile tepki Ã§eken davranÄ±ÅŸlarÄ±na maruz kalan ailenin acÄ± bir intikamÄ± mÄ±ydÄ± bu?

BazÄ± kraliyet uzmanlarÄ±na gÃ¶re durum tam da bÃ¶yleydi. DÃ¼ÄŸÃ¼n Ã¶ncesi yaÅŸanan gerginliklerin bir intikamÄ±ydÄ± o siyah araba.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ Meghan'Ä±n baÅŸta kendisine verilen gelin tacÄ± olmak Ã¼zere birÃ§ok konuda gerilim yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ve Ã§evresine de yaÅŸattÄ±ÄŸÄ± artÄ±k herkes tarafÄ±ndan biliniyor.

Belki de Ä°ngiliz kraliyet ailesinin hemen her hareketinde hatta giysi ve aksesuarÄ±nda olduÄŸu gibi bu durumda da bir ilgili bir mesajdÄ±.

KOCASINI SON YOLCULUÄžUNA UÄžURLAMAYLA O ARABAYLA GÄ°TMÄ°ÅžTÄ°

Meghan'dan yÄ±llar Ã¶nce aynÄ± araca binen Wallis Simpson, Ä°ngiliz kraliyet ailesinin geliniydi. Fakat o dÃ¶nemde ailenin erkeklerinden birinin hele de kralsa daha Ã¶nce boÅŸanmÄ±ÅŸ bir kadÄ±nla evlenmesi mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildi.

Kral 8. Edward Wallis Simpson aÅŸkÄ± yÃ¼zÃ¼nden tahtÄ±nÄ±, tacÄ±nÄ± bÄ±raktÄ±. Sonra da taht KraliÃ§e 2 Elizabeth'in babasÄ±na kaldÄ±.

Edward ile Wallis Simpson 1937 yÄ±lÄ±nda evlendi. DÃ¼ÄŸÃ¼n tÃ¶renine kraliyet ailesinin ileri gelen Ã¼yelerinden hiÃ§biri gitmedi.

Bu evliliÄŸin ardÄ±ndan Ã§ift, Windsor DÃ¼kÃ¼ ve Windsor DÃ¼ÅŸesi unvanlarÄ±nÄ± aldÄ±. Wallis Simpson da 1986 yÄ±lÄ±nda hayata veda etti.

19 MayÄ±s 2018'deki tÃ¶renin en Ã§ok dikkat Ã§eken kiÅŸisi ise gelin Meghan Markle oldu. Bunun nedeni de sadece beyaz ve sade gelinliÄŸi iÃ§indeki gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ deÄŸildi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Markle, tutucu Ä°ngiliz kraliyet ailesine bazÄ± yenilikler de getirmiÅŸti.

Ã–ncelikle bir AmerikalÄ±ydÄ±. Sonra bir oyuncuydu. Yeni hayatÄ± uÄŸruna mesleÄŸine bile veda etmiÅŸti.

Fakat daha da Ã¶nemli bir ayrÄ±ntÄ± vardÄ±: Meghan Markle, daha Ã¶nce bir evlilik yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±. Yani Harry onun ikinci kocasÄ±ydÄ±.

MEGHAN, AÄ°LENÄ°N BÄ°R SÃœRÃœ KURALINI YERE BÄ°R ETTÄ°

Daha da enteresanÄ± tÃ¶rende kendi ailesinden sadece annesi Doria Ragland vardÄ±. Ne babasÄ± ne de diÄŸer akrabalarÄ± o gÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n izlediÄŸi tÃ¶rende yer almadÄ±. Hatta Meghan'a ÅŸapelde bir sÃ¼re kayÄ±npederi o zaman Veliaht Prens olan Charles eÅŸlik etti.

BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n Ã¼stÃ¼ne Markle'Ä±n, modern Ã§aÄŸlarda Ä°ngiliz kraliyet ailesinin kÄ±demli Ã¼yelerinden biriyle evlenen ilk melez kadÄ±n olduÄŸunu koyarsak, dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n neden bu kadar ilgi Ã§ektiÄŸini uzun uzun anlatmaya da gerek kalmaz zaten.

DÃ¼ÄŸÃ¼n Ã¶ncesindeki sÃ¶ylentiler dedikodular bir yana herkes o gÃ¼n Meghan Markle'Ä±n ne giyeceÄŸini merak ediyordu. Yani gelinliÄŸini.

Markle da gÃ¼n ilk bakÄ±ÅŸta herkesi ÅŸaÅŸÄ±rtan bir seÃ§im yapmÄ±ÅŸtÄ±. Ãœzerinde Ã§ok sade bir gelinlik vardÄ±. Hatta bazÄ± bÃ¶lÃ¼mleri kÄ±rÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÃ§in sonradan Ã§ok da eleÅŸtirildi. ÃœstÃ¼ne Ã¼stlÃ¼k birÃ§ok gÃ¶rÃ¼ÅŸe gÃ¶re o Ã¼zerindeki gelinlik Markle'a bir beden de bÃ¼yÃ¼ktÃ¼.

HERKES GELÄ°NÄ° Ä°ZLEDÄ°

GelinliÄŸin en Ã§ok dikkat Ã§eken yanÄ± ise tacÄ±ydÄ±. Aile koleksiyonundan seÃ§ilen bu taÃ§ Meghan Markle'Ä±n duvaÄŸÄ±nÄ± sÃ¼slÃ¼yordu.

O gÃ¼n herkes ister istemez Meghan Markle'Ä±n gelinliÄŸini konuÅŸtu. O gÃ¼n ve ondan sora gelen gÃ¼nlerde hatta aylarda. Elbette bu kadar gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bir dÃ¼ÄŸÃ¼nde de bundan daha normal bir ayrÄ±ntÄ± olamazdÄ±.

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