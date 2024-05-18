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Cannes seferi

Güncelleme Tarihi:

#Cannes#Pınar Deniz#Meryem Uzerli
Cannes seferi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2024 08:25

Bu yıl 77’ncisi düzenlenen Uluslararası Cannes Film Festivali’ne Türk oyuncular çıkarma yaptı. Ünlü yıldızlar, kıyafetleriyle şıklık yarışındaydı.

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Ünlü yıldızlarla partide

Pınar Deniz, Magnum’un yeni lezzetleri Magnum Chill ve Magnum Euphoria’nın kutlandığı partiye Magnum Türkiye’nin onur konuğu olarak katıldı.

Cannes seferi

Oyuncu, önceki gün Cannes La Croissette’deki Magnum Evi’nde gerçekleşen, Troye Sivan, Iggy Pop ve Charli Xcx gibi dünyaca ünlü yıldızların katıldığı partide Özgür Masur tasarımı elbisesiyle boy gösterdi.

Özel konuk

Cannes’ın açılış merasiminde dünya basınının karşısına çıkan Meryem Uzerli, bu kez kadınların güçlenmesine yönelik Better World Fund etkinliğine özel konuk olarak katıldı.

Cannes seferi

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Oyuncu davette dünyaca ünlü Fransız oyuncu Juliette Binoche ile de bir araya geldi. Uzerli, Inclover marka kırmızı elbisesiyle dikkat çekti.

Cannes kırmızısı

Hande Erçel, Francis Ford Coppola’nın merakla beklenen yeni filmi “Megalopolis”in prömiyerine katıldı.

Cannes seferi

Oyuncu, Cannes’ın kırmızı halısında Balmain imzalı kırmızı elbisesiyle yürüdü.

Zarif güzel

Cannes Film Festivali’ne katılan Türk oyunculardan biri de Birce Akalay’dı.

Cannes seferi

Oyuncu, marka yüzü olduğu BMW’nin davetlisi olarak boy gösterdiği festivalde Özgür Masur tasarımı bir elbise giydi. 

Prömiyere katıldılar

İdil-Mert Fırat çifti, “Megalopolis” filminin prömiyerine Chopard’ın özel davetlileri olarak katıldı.

Cannes seferi

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#Cannes#Pınar Deniz#Meryem Uzerli

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