41 yaşındaki hasta öldü... Belçika o aşıyı askıya aldı

Belçika aşı olan birinin hayatını kaybetmesi sonrası Johnson & Johnson Kovid-19 aşısının kullanımını askıya aldı.

AP'den gelen son dakika gelişmesine göre, karar bu aşıyı olan 41 yaşındaki birinin hayatını kaybetmesinden sonra alındı.

Hükümet konu ile ilgili yaptığı açıklamada, aşı için Avrupa İlaç Ajansından acil tavsiye istediğinin altını çizdi.

Aynı açıklamada hasta mahremiyeti nedeniyle hayatını kaybeden kişinin yaşı haricinde hiçbir bilgiye yer verilmedi.

Belçika, Johnson & Johnson aşısını, hareket kabiliyeti kısıtlı yaşlılar ve evsizler için kullanıyordu.

Benzer bir haber geçtiğimiz saatlerde İngiltere yapımı AstraZeneca'dan gelmişti.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde yaşayan 39 yaşındaki İngiliz model Stephanie Dubois, AstraZeneca aşısı olduktan günler sonra hayatını kaybetmişti.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Dubois'in koronavirüs aşısı olduktan sonra damarlarında kan dolaşımını engelleyen pıhtılaşma oluşmuş ve bu durum ölümüne neden olmuştu.

Öte yandan dünya genelinde 1 milyar 740 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı.

Çin 546 milyon 710 bin doz ile en fazla aşı yapılan ülke olurken Çin'i 287 milyon 790 bin ile ABD, 200 milyon 660 bin ile Hindistan, 63 milyon 740 bin ile Brezilya, 61 milyon 420 bin ile İngiltere, 45 milyon 400 bin ile Almanya, 33 milyon 90 bin ile Fransa, 31 milyon 850 bin ile İtalya, 28 milyon 332 bin ile Türkiye, 27 milyon 30 bin ile Rusya, 26 milyon 950 bin ile Meksika, 24 milyon 880 bin ile İspanya, 24 milyon 830 bin ile Endonezya ve 21 milyon 640 bin ile Kanada izledi.

Nüfusa oranla her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan ülke Seyşeller olurken uygulanan doz sayısının ülke nüfusunu aştığı ülkede, her 100 kişiye düşen doz sayısı 134,39 oldu.

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