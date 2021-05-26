AB ülkelerinde Kovid-19'a karşı aşılamalar hızlandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını uygulamaya bu yılın başında başlayan Avrupa Birliği'nde (AB) bugüne kadar yetişkin nüfusun yüzde 46'sına en az bir doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Aşılamaların başladığı yılbaşından itibaren ilk 3 ay, bazı üye ülkeler tarafından yavaş hareket etmekle eleştirilen AB yönetimi, bugüne kadar opsiyonlar dahil olmak üzere BioNTech-Pfizer ile 2,4 milyar, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson & Johnson ile 400 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna ile 460 milyon doz aşı için sözleşme imzaladı.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) bugüne kadar BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson firmaları tarafından üretilen aşılara onay verdi.

Aşılamaların bahar aylarında hız kazanmaya başladığı AB'de, temmuzda yetişkin nüfusun yüzde 70'inin en az bir doz aşıyı almış olması hedefleniyor.

AB ülkelerine yılın ilk çeyreğinde 106 milyon doz aşı ulaşırken, ikinci çeyrekte 413 milyon doz, üçüncü çeyrekte 529 milyon doz, dördüncü çeyrekte ise 452 milyon doz aşı tedarik edilmesi öngörülüyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 25 Mayıs'ta sosyal medya hesabından, bu hafta yaklaşık 450 milyon nüfusa sahip AB'deki yetişkin nüfusun yarısına ilk doz aşıların yapılmış olacağı bilgisini paylaştı.

Von der Leyen, "Şimdiye kadar 300 milyon doz aşı tedarik edildi. 245 milyon doz aşı uygulandı. AB yetişkin nüfusunun yüzde 46'sına en az bir doz aşı yapıldı." ifadelerini kullandı.

BELÇİKA

11,4 milyon nüfuslu Belçika'da, yıl başında başlayan aşılama kampanyasında bugüne kadar yaklaşık 4,4 milyon kişiye en az bir doz aşı yapıldı.

AB'nin onayladığı BioNTech-Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson ve AstraZeneca aşılarının kullanıldığı Belçika'da 1,7 milyon kişi ikinci dozu da aldı.

Bu sayılarla yetişkin nüfusun yüzde 48'ine, toplam nüfusun ise yüzde 38'ine en az bir doz aşı yapılmış oldu. Tamamen aşılanan kişiler ise yetişkin nüfusun yüzde 18'ini, toplam nüfusun yüzde 15'ini oluşturuyor.

Belçika hükümeti, temmuzda yetişkin nüfusun yüzde 70'inin en az bir doz aşıyı almış olmasını hedefliyor.

ALMANYA

Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, 24 Mayıs itibariyle Almanya'da nüfusun yüzde 40,4'üne tekabül eden 33 milyon 629 bin 271 kişiye ilk doz Kovid-19 aşısı yapıldı. Nüfusun yüzde 14,3'üne tekabül eden 11 milyon 896 bin 572 kişiye ise aşının ikinci dozu uygulandı.

Kovid-19'a karşı aşılama sürecine 26 Aralık 2020'de başlayan Almanya'da, Biontech, Moderna, Astrazeneca ve Johnson&Johnson​​​​​​​ aşısı vuruluyor.

FRANSA

Fransa Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 23 milyon 713 bin 679'a çıktı, bunlardan 9 milyon 914 bin 533'üne ikinci doz aşı uygulandı.

Fransızların yaklaşık yüzde 35'ine ilk doz ve yaklaşık yüzde 16'sına iki doz aşı vuruldu.

Fransa'da BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson aşıları kullanılıyor.

Ülkede 31 Mayıs itibarıyla isteyen herkes aşı vurulabilecek. Bunun öncesinde belirli yaş grupları ve hasta olan kişiler aşılanabiliyordu.

İNGİLTERE

İngiltere'de 8 Aralık'ta başlayan aşılama programı kapsamında, dün itibariyle 38 milyondan fazla kişiye ilk doz Kovid-19 aşısı yapılırken, ikinci dozu olanların sayısı ise 23 milyonu geçti.

Ülkede toplam yapılan aşı sayısı 61 milyon 420 bin 928 oldu.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun, ülkede Kovid-19 aşılarının can kaybına etkisi üzerine yaptığı araştırmaya göre, aşılama programıyla 60 yaş üstündeki 11 bin 700 can kaybının ve 33 bin kişinin hastaneye yatışının önlendiği tahmin ediliyor.

İTALYA

Kovid-19 salgınında 27 Aralık 2020'de yaygın aşılama kampanyasını başlatan İtalya'da bugüne kadar aşılananların sayısı 31 milyon 367 bin 254'ü buldu. Bunlardan 10 milyon 409 bin 935'i ikinci dozu da yaptırdı.

Nüfusu 60 milyon civarında olan ülkede aşılamada çift dozu alanların nüfusa oranı yüzde 17,57 oldu.

İtalya'da Pfizer/Biontech, AstraZeneca, Moderna ve Johnson&Johnson aşıları kullanılıyor.

AVUSTURYA

Yaklaşık 9 milyon nüfusa sahip Avusturya'da Kovid-19 aşılaması birçok AB üyesi ülkeyle eş zamanlı olarak Aralık 2020'de başladı. Hali hazırda 4 milyon 600 binin üzerinde vatandaş ilk doz aşısını yaptırırken bu oran ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 45'ine tekabül ediyor. Her iki doz aşıyı yaptıranların sayısı ise 1 milyon 300 bine ulaştı.

Avusturya bu verilerle AB ülkeleri arasında üst sıralarda yer alıyor. Ülkede EMA'nın onay verdiği Astrazenaca, Pfizer-Bionthek, Moderna ve Johnson ve Johnson aşıları kullanılıyor.

Öte yandan aşılama sürecini hızlandırmak isteyen iktidar, isteyen herkesin aşı yaptırmak için kayıt yaptırabileceğini açıkladı. Başbakan Sebastian Kurz da temmuzda isteyen herkesin aşı yaptırabileceğini duyurdu.

İSPANYA

Kovid-19'da aşılama sürecine 27 Aralık'ta başlayan İspanya'da mayıs ayından itibaren aşılamalara hız verildi.

Günlük ortalama 600 bin doz aşının yapıldığı ülkede mevcut durumda, 8 milyon 150 binden fazla kişinin aşılama süreci tamamlandı.

Ülkede ilk doz aşıyı olanların sayısı da 24 milyonu (nüfusun yüzde 41,6'sı) buldu.

Sol koalisyon hükümeti, aşılanma süreci tamamlanan yüzde 20'lik nüfus oranının, yaz sonunda yüzde 70'e ulaşacağını ve sürü bağışıklığının sağlanacağını savunuyor.

Ülkede şimdiye kadar 80 yaş üstü nüfusun yüzde 99,6'sı, 70-79 yaş aralığındaki nüfusun yüzde 81,6'sı, 60-69 yaş aralığındaki nüfusun yüzde 10'u, 50-59 yaş aralığındaki nüfusun ise yüzde 8,1'i tamamen aşılandı.

İspanya'da Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson&Johnson aşıları yapılırken, AstraZeneca aşısının 60 yaş altına kullanımı durduruldu.

MACARİSTAN

AB'nin Kovid-19 aşısı tedariki konusunda çok yavaş hareket ettiğini belirtip Birlik'ten farklı bir yol izleyen Macaristan, Rusya ve Çin ile aşı anlaşması yapan ilk AB ülkesi oldu.

9,7 milyon nüfusa sahip Macaristan'da 24 Mayıs itibarıyla 5 milyon kişiye birinci doz, 3 milyon kişiye ise ikinci doz aşı vuruldu.

Kovid-19 salgınına karşı aşılamada AB'de nüfusa oranla Malta'dan sonra ikinci sırada yer alan ve nüfusunun yüzde 51'ine aşı uygulanan Macaristan'da, 16-18 yaş aralığındaki kişilerin aşılanması devam ediyor.

Macaristan'da Sputnik V ve Sinopharm'ın yanı sıra Pfizer/Biontech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson&Johnson aşıları uygulanıyor.

DANİMARKA

Kovid-19 salgınında aşılama sürecine 27 Aralık'ta başlayan Danimarka'da, 1 milyon 870 bin kişiye birinci doz, 1 milyon 183 bin kişiye ise ikinci doz aşı uygulandı.

Ülke nüfusunun yüzde 32'sinin aşılandığı Danimarka'da, Biontech/Pfizer ve Moderna uygulanıyor.

BULGARİSTAN

6,9 milyon nüfusa sahip Bulgaristan'da aşılama kampanyası Ocak 2021'de başladı.

1 milyon 265 bin kişiye birinci doz, 504 bin kişiye ise ikinci doz aşının uygulandığı ülkede BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson&Johnson aşıları kullanılıyor.

Salgında 3. dalganın bitmek üzere olduğunun ilan edildiği ülkede, ulaşımda ve kapalı kamu mekanlarındaki maske zorunluluğu dışındaki her türlü önlem kaldırıldı.

Açık alanlarında maske zorunluluğun bulunmayan Bulgaristan'da, kamuya açık alanlarda sosyal mesafe kuralına uyulması öneriliyor.

YUNANİSTAN

Yunanistan'da aşılama uygulaması 27 Aralık 2020'de başladı.

Yunanistan Sağlık Bakanlığınca belirlenen aşılama programına göre, öncelikli olarak ilk sırada sağlık çalışanları ve 65 yaş üzerindeki gruplar aşılandı.

Bakanlıktan açıklanan son verilere göre, 24 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla ülkede 5 milyonun üzerinde (nüfusun yaklaşık yüzde 50'si) aşı yapıldı.

İki doz aşı uygulanan kişi sayısı 1 milyon 813 bin 815, bir doz aşı uygulanan kişi sayısı da 3 milyon 281 bin 580 olarak belirtildi.

Aşılama programını yürüten Yunanistan Kamu Sağlığı Kurumu, 26 Mayıs'tan itibaren adalarda yaşayan 18 yaş grubu ve diğer bölgelerdeki 30-34 yaş grubu için aşı randevu sisteminin açılacağını açıkladı.

Yunanistan'da BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson&Johnson aşıları uygulanıyor. Yunanistan ayrıca, Janssen, Curevac, Moderna, Novavax ve Sanofi&Glaxo şirketleriyle aşı anlaşmaları imzalamış bulunuyor.

BALKANLAR

Balkanlar'da aşılamada en başarılı ülke olan Sırbistan'da kitlesel aşılama 19 Ocak'ta başlarken, yaklaşık 7 milyonluk nüfusun 4 milyonunun aşılandığı bildirildi.

Sırbistan'da 1 milyon 900 bin kişi iki dozu da olurken, 2 milyon 400 bin kişi de birinci dozu aldı.

Ülkede Pfizer-Biontech, Sinopharm, Sputnik V ve AstraZeneca aşıları uygulanıyor.

AB üyesi Hırvatistan'da da kitlesel aşılama 27 Aralık 2020'de başlarken, 4 milyonluk nüfusuyla Hırvatistan 'da 1 milyon 605 bin kişi aşılandı.

İlk dozu alanların sayısı 1 milyon 195 bin olurken, 410 bin kişi ise iki dozu da oldu.

Hırvatistan'da Pfizer-Biontech, AstraZeneca, Johnson and Johnson ve Moderna aşıları kullanılıyor.

Bosna Hersek'te ise kitlesel aşılama 12 Şubat'ta başlarken ülkenin iki entitesinden biri olan Bosna Hersek Federasyonunda (FBIH) 75 yaş üstü ve vatandaşlar aşılanıyor.

Ülkenin diğer entitesi Sırp Cumhuriyeti'nde riskli meslek grupları aşılanırken, ülkede AstraZeneca, Sputnik V, Sinopharm ve Pfizer-Biontech aşıları kullanılıyor.

Bölgenin en küçük ülkesi Karadağ'da da 123 bin kişi ilk dozu olurken, 36 bin kişi aşının iki dozunu da aldı.

Yaklaşık 625 binlik nüfusuyla 4 Mayıs'ta kitlesel aşılamaya geçen Karadağ'da Sinopharm, Sputnik V, Sinopharm, AstraZeneca ve Pfizer-Biontech aşıları kullanılıyor.

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