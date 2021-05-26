Son dakika haberler: The Guardian duyurdu: Pfizer/BioNTech aşısını kötülesinler diye para teklif edilmiş!

Koronavirüs salgınında aşı mücadelesi devam ediyor. Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bugüne dek 1,7 milyar dozdan fazla aşı uygulandı. Aşılama kampanyasını hızla devam ettiren ülkelerde koronavirüs vaka sayıları ve can kayıplarında görülen azalma 'tünelin ucundaki ışık görünüyor' şeklinde yorumlanıyor.

Hal böyleyken İngiliz The Guardian gazetesinin yer verdiği haber gündeme bomba gibi düştü. Oldukça ciddi iddiaların ortaya atıldığı habere göre İngiltere merkezli bir PR ajansı Fransız ve Alman YouTuber ve blogger'lara ulaşarak Pfizer/BioNTech aşısını kötülemeleri için para teklif etti. Mekezi İngiltere'de olan şirketin 'belirgin' Rusya bağlantıları olduğu da haberde yer alan detaylar arasında.

Kendisini 'influencer pazarlama platformu' olarak tanıtan Fazze adlı oluşum Londra'da Percy Cad. No: 5 adresinde bulunduğunu belirtse de bu adreste böyle bir kayıt olmadığı ortaya çıktı. Şirket aynı zamanda dün internet sitesini kapattı ve Instagram hesabını korumalı hale getirdi.

C'est étrange.

J'ai reçu une proposition de partenariat qui consiste à déglinguer le vaccin Pfizer en vidéo. Budget colossal, client qui veut rester incognito et il faut cacher la sponso.

Éthique/20. Si vous voyez des vidéos là dessus vous saurez que c'est une opé, du coup. pic.twitter.com/sl3ur9QuSu — Léo Grasset (@dirtybiology) May 24, 2021

Ajansın geçen hafta birçok Fransız sağlık ve bilim konulu içerik üreten YouTuber'lara ulaştığı ve bozuk bir İngilizce ile 'Pfizer/BioNTech ile aşılananlarda ölüm oranı AstraZeneca ile aşılananlara göre neredeyse 3 kat fazla' açıklamasını yapmalarını istediği iddia edildi.

Habere göre Influencer'lara YouTube, Instagram, TikTok gibi platformlara Le Monde, Reddit ve Ethical Hacker gibi web sitelerinde yayınlanan ve 'sızdırılmış' görüntüsü verilen ve Pfizer/BioNTech aşısıyla ilgili bu yalan iddiaları destekleyen linkler yollanmış ve paylaşmaları istenmiş.

Fenomenler, kendilerine gönderilen mesajda ayrıca AstraZeneca/Oxford aşısına öne çıkarmalarının istendiğini ve 30 saniyelik bir paylaşım karşılığında 2 bin 510 dolar (yaklaşık 21,2 bin lira) teklif edildiğini öne sürdü. Le Monde'da yer alan makalenin Rus hacker'lar tarafından EMA'dan (Avrupa İlaç Ajansı) çalındığı ve daha sonra 'dark web'de yayınlandığı bildirilirken içinde ölüm oranlarıyla ilgili hiçbir bilgi yer almadığı açıklandı. Diğer iki site Reddit ve Ethical Hacker'da yer alan sayfaların da sonradan silindiği ifade edildi.

Influencer'lardan kanallarına abone olan kişilere 'Ana akım medya bu konuyu görmezden geliyor' ve 'Devletler neden bu tehlikeli aşıyı satın alıyor?' başlıklı yayınlar yapmaları istenmiş.

Sehr interessant: Eine Agentur meldet sich und fragt, ob ich Teil einer „Informationskampagne“ sein will. Es geht darum, einen Link zu angeblich geleakten Dokumenten zu Todesfällen bei Corona-Impfungen zu teilen. Gegen Geld. Sitz der Agentur: London. Wohnort des CEO: Moskau. pic.twitter.com/5x0Wqx79oZ — Mirko Drotschmann (@MrWissen2Go) May 18, 2021

1.5 milyon abonesi bulunan Mirko Drotschman adlı bir Alman YouTuber ise kendisine şirket tarafından yollanan e postanın ekran görüntüsünü paylaştı ve 'Pfizer/BioNTech ile aşılanan kişilerde yüksek ölüm oranı' başlıklı bir kampanya düzenlemesi teklifi yapıldığını açıkladı. 'Bize abone istatistiklerinizi ve bunun kaça mal olacağını bildiriniz' ifadesinni de yer aldığı maile göre Fazze adlı şirketin bu konu için ayırdığı yüksek bir bütçesi ve teklife açık ücretler bulunuyor.

LinkedIn'de yer alan şirket bilgilerine göre Fazze yönetimi Moskova'dan ve Rus bir girişimci tarafından fonlanıyor.

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