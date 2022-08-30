40 yıllık cinayette karar 5 saatte verildi… Dünyanın konuştuğu davayı internet yayınında çözdüler!

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Lynette Dawson'ın 1982'de ortadan kayboldu. Chris Dawson’la evli olan ve iki kızı olan kadın sırra kadem bastı ve cesedi de asla bulunamadı.

Polis soruşturması ve ardından yapılan mahkemeler hep kadının kocası Chris Dawson’ı işaret ediyordu ancak adam bir türlü yeterli delil bulunup suçlanamadı.

Chris Dawson, 70’li yıllarda profesyonel bir rugby oyuncusuydu. İkiz kardeşi Paul da kendisi gibi sporcuydu. Profesyonel spor yaşamından sonra Chris Dawson, beden eğitimi öğretmeni oldu ve sayısız okulda öğretmenlik yaptı. Mutlulukla başlayan bu evlilik cinayetle sona erdi...

16 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİSİYLE AŞK YAŞAMAYA BAŞLADI

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Lynette Dawson’la evli olan ve ondan iki kızı olan Chris Dawson için skandallar zinciri 16 yaşındaki bir öğrencisiyle aşk yaşamasıyla başladı.

Dawson’ın 16 yaşındaki öğrencisi Joanne Curtis’le olan ilişkisi 1981 yılında başlamıştı.

Karısı Lynette ise bundan 1 yıl sonra ortadan kaybolacak ve ona ne olduğunu hiç kimse öğrenemeyecekti.

Lynette'in Ocak 1982’de ortadan kaybolmasından sadece üç gün sonra Chris, sevgilisi 16 yaşındaki öğrencisi Joanne Curtis’i evine, onlarla birlikte yaşaması için çağırdı.

Karısının ortadan kaybolduğunu polise bildirmesi ise ancak 18 Şubat 1982’de gerçekleşti. Yani o kaybolduktan altı hafta sonra…

KARISI KAYBOLDUKTAN HAFTALAR SONRA POLİSE GİTTİ

Katil koca o zamanlar polise bu gecikmenin nedeni olarak karısıyla yaşadıkları sorunları ve evliliklerinin yolunda gitmemesini göstermişti.

Karısının evi terk ettiğini ve bir topluluğa katıldığını söyleyen adam bu süreçte sevgilisiyle birlikte yaşıyor; genç kız hem çiftin çocuklarına bakıyor hem de Chris’in yeni eşi rolünü başarıyla oynuyordu.

Lynette Dawson ortada olmasa da Chris Dawson ondan yine de boşandı. Boşanma 1983’te gerçekleşti.

Chris Dawson, Joanne Curtis’le 1984’te evlendi. Uğruna cinayet işlenen bu evlilik de 1993’te bitti. Cinayete kurban giden ve cesedi hiç bulunamayan Lynette Dawson

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CESEDİ HİÇ BULUNAMADI

Lynette Dawson'ın cesedi hiçbir zaman bulunamadı, ancak 2001 ve 2003'te Lynette Dawson'ın ölmüş olması gerektiğine hükmeden ve büyük olasılıkla tanıdığı bir kişi tarafından öldürüldüğüne karar veren iki adli soruşturma yapıldı.

Bu soruşturmaların üzerinden bile 20 yıl geçtikten sonra Chris Dawson, 40 yıl önce Sydney'de karısı Lynette'i öldürmekten suçlu bulundu.

Peki buna ne sebep olmuştu? 40 yıldır alınamayan karar nasıl 5 saatlik mahkeme sonucu alınmıştı?

‘Teacher's Pet’ adındaki podcast, yani internet üzerinden yayın yapan bir haber kanalı cinayeti yeniden gündeme taşıdı ve bu gizemli olay üzerindeki sis perdesini kaldırdı. Bu korkunç suçu işlemesi için Chris'e ikiz kardeşi Paul mu yardım etti?

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İNTERNET YAYINI DAVAYI YENİDEN GÜNDEME GETİRDİ

Araştırmacı muhabir Hedley Thomas tarafından hazırlanan podcast, on milyonlarca kez dinlendi. Podcast'te Thomas, Dawson'ın eski bir öğrenciyle ilişkisini sürdürmek için karısını öldürmüş olabileceğini gösteren yeni kanıtlar bulduğunu iddia etmişti.

Dawson, bu yayınların ardından Aralık 2018'de cinayetle suçlandı ve Gold Coast'taki evinden Sydney'e gönderildi. Dava o tarihten beri devam ediyordu.

Salı günü, Yeni Güney Galler Yüksek Mahkemesi Yargıcı Ian Harrison, Dawson'ı suçlu buldu. Dava, daha önce bu gerçek suç podcast'inde yer aldıktan sonra kamuoyunun gündemine gelmişti.

‘Teacher's Pet’, ülkede en çok dinlenen internet yayınlarından biri ve gündeme getirdiği davalar çok ilgi topluyor. Joanne Curtis, karısı ortadan kaybolduktan sonra Chris Dawson'ın evine yerleşti, onunla evlendi ve Lynette Dawson'ın çocuklarını büyüttü...

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YARGIÇ: ARTIK HİÇ ŞÜPHEM KALMADI

Yargıç, davayla ilgili kararı açıklarken “Tek başına ele alınan koşulların hiçbiri Bay Dawson'ın suçluluğunu kanıtlayamaz” dedi. Ancak yargıç sözlerine şöyle devam etti:

“Fakat bu koşulları ve delilleri bir arada düşününce hiç şüphem kalmıyor. Tek mantıklı çıkarım, Lynette Dawson'ın, Christopher Dawson'ın bilinçli veya gönüllü bir eyleminin sonucu olarak 8 Ocak 1982'de öldüğüdür.”

Savcılık, Dawson'ın genç bir beden eğitimi öğretmeni olarak çalışırken tanıştığı J.C. olarak bilinen öğrenciyle ilişkisini sürdürmek için karısını öldürdüğüne dair güçlü bir ikinci derece dava olduğunu iddia etti.

Harrison, Dawson'ın genç sevgilisi, eski öğrencisi ve bebek bakıcısı Joanne Curtis'e takıntılı hale geldiği ve yeni ilişkinin devam edebilmesi için Lynette Dawson'ı öldürdüğü konusunda savcılıkla aynı fikirde olduğunu söyledi.

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Dawson'ın avukatı ise yüksek mahkeme kararına itiraz edileceğini söyledi.

Mahkeme çıkışında, Lynette'in kardeşi Greg Simms, Dawson'ı cesedinin nereye gömüldüğünü açıklamaya çağırdı.

*Kullanılan fotoğraflar Daily Mail'in 5 Aralık 2018 tarihli https://www.dailymail.co.uk/news/article-6461225/Teachers-Pet-Chris-Dawson-arrested-set-charged-Lynettes-murder.html haberinden alınmıştır