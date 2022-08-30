Böylesi ancak filmlerde olur… Televizyon programı için zenginle fakir yer değiştirdi! Sonuca kimse inanamadı

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Gündelik işlerde çalışmak zorunda kalan ve Londra'daki tek göz odalı bir evde karısı ve iki çocuğuyla yaşamak zorunda kalan Angel Blanco Lista’nın hayatı katıldığı bir televizyon programı sayesinde değişti.

Haftada 66 sterlin kazanan ve belediyenin kendisine tahsis ettiği küçücük dairede ailesiyle birlikte yaşayan Angel, bir reailty şova katıldı.

ZENGİNLER VE FAKİRLER YER DEĞİŞTİRİRSE...

Adı ‘Rich House, Poor House’ olan ve İngiliz Channel 5 kanalında yayınlanan program Avustralya’da da ilgiyle izleniyor. Programda biri zengin biri de fakir olan iki aile belli bir süre için hayatları ‘değişip’ birbirlerinin evlerinde ve birbirlerinin koşullarına sahip olarak yaşıyor.

Angel Blanco Lista, Rich House, Poor House'un son bölümünde Shoreditch'te yaşayan 24 yaşındaki multi milyoner Avustralyalı Harry Sanders ile hayatlarını değiştirdi.

Angel o kadar zor durumda kaldı ki ailesi için internette bir yardım kampanyası bile başlattı

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Yani her iki aile de diğer yarısının nasıl yaşadığını görmek için bir hafta boyunca hayatlarını, programlarını ve bütçelerini değiştirdi.

24 yaşındaki Avustralyalı girişimci Harry Sanders, kurduğu işi sayesinde Shoreditch'te 12 milyon sterlin değerinde üç yatak odalı bir daire de dahil olmak üzere dünya çapında çeşitli mülklere sahip.

Üstelik Harry bu noktaya sokaklarda yaşayan bir evsizken gelmiş. Hikâye de zaten bu noktada ilginçleşiyor. Harry bugün bir milyoner olsa da sokaklarda yaşadığı günleri unutmadı

KENDİSİ DE BİR EVSİZKEN MİLYONER OLDU

İnternet dehası şimdi ayda yaklaşık 6 bin euro harcanabilir bir gelire sahip ve 17 yaşında evsiz kaldıktan ve sokaklarda yaşamak zorunda kaldıktan sonra parasını çok çalışarak kazandığını söylüyor.

9 bin sterlin borcu olan Angel Blanco Lista ise geçimini bir mağazada mesaiye kalarak ve devletten yardım alarak sağlıyor. Ve Angel’in elinde geriye ailesini beslemek için haftada sadece 66 sterlinlik bir gelir kalıyor.

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İki çocuk babası adam, birkaç yıl önce kendi dijital pazarlama şirketini kurmaya çalışmıştı, ancak bununla geçinemedi ve sonunda ailesini beslemek için hayalinden vazgeçmek zorunda kaldı.

Harry, yer değiştirdiği ailenin hayatından çok etkilendi. Angel'in eşi ve iki çocuğu...

ANGEL'İN HAYATI HARRY'Yİ DERİNDEN SARSTI

Angel'a ailesinin mali durumunu iyileştirmesi için bir fırsat vermek istediğini çünkü sokaklara düştüğünde birisi ona bir şans verdiği için bu noktaya geldiğini unutmamıştı.

24 yaşındaki CEO, şirketini, bir iş adamının henüz 17 yaşında bir iş toplantısında sunduğu bir fikre fon sağlamaya karar vermesinden sonra kurmuştu.

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Angel'ın dijital pazarlama becerilerine sahip olduğunu, ancak hali hazırda yaptığı işinin ailesini beslemek için sunduğu ekstra paraya ihtiyacı olduğunu bilen Harry, ona şirketinde küçük de olsa bir rol verdi.

Harry, tamamlayacağı her brifing için Angel'a 150 sterlin ödeme sözü verdi ve fazladan para kazanmak için Angel'ın ayda birkaç brifing almasını sağlayabileceğini söyledi.

Harry, iki çocuk babasına “Size ailenize yardım etme fırsatı verdiğim için çok mutluyum” dedi. Bir zamanlar evsiz olan Harry'nin artık bambaşka bir hayatı var

YENİ HAYATIN KAPISI ARALANDI

Yardımsever CEO ayrıca, sıfırdan başladığı bir cilt bakım ürünü işinin web sitesini pazarlamak için mücadele eden Angel’in Santana'ya da yardım sözü verdi.

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Angel ve Santana, Harry'nin cömertliği karşısında gözyaşlarına boğuldular ve onun üstüne düşenin çok ötesine geçtiğini söylediler.

Santana, Harry'nin onlara sunduğu inanılmaz fırsat için derinden minnettar olduklarını ve bunun iş fikirleri için 'kapıların açılmasına' yardımcı olacağını söyledi.