İngiltere'den flaş Sergey Şoygu iddiası: Putin saf dışı bıraktı

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Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal 6 ayı geride bıraktı, çatışmalar son dönemde Ukrayna'nın doğusuna odaklanırken, İngiltere'den savaşın kilit ismi Sergey Şoygu ile ilgili flaş bir iddia geldi.

PUTİN SAF DIŞI BIRAKTI

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan bir rapora göre Rusya Devlet Başkanı Rusya Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu cephede verilen ağır kayıplardan sonra saf dışı bıraktı.

Yayınlanan raporda 10 yıldır savunma görevini yürüten kıdemli politikacının artık Putin'in yakın çevresinde yer almadığı iddia edildi.



Aynı raporda Rus liderin savaştaki gelişmeleri eskisi gibi Şoygu'dan değil operasyonel komutanlardan aldığı iddia edildi ve arka koltukta yerini alan savunma bakanının 'etkisizliği' nedeni ile Rus subaylar arasında dalga konusu olduğunu öne sürüldü.

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SAVAŞTA VERİLEN AĞIR KAYIPLAR SONRASI GÖZLER ONA ÇEVRİLDİ

Ukrayna Rus birliklerinin savaşta 47 bin askerini, yaklaşık 2 bin tankını, 4 bin zırhlı aracını ve 234 savaş uçağını kaybettiğini iddia ediyor. Rusya bu rakamları doğrulamasa da savaşta verilen kayıplar ülkenin en çok konuşulan konularından birisi.



İş böyle olunca da gözler, askeri geçmişi olmayan Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya çevriliyor. 66 yaşındaki Sergey Şoygu, şimdiye kadar Rusya'nın en popüler devlet yetkililerinden biriydi.

İnşaat mühendisliği eğitimi almış olan Şoygu, kariyerinin çoğunu Acil Durumlar Bakanlığı'nda geçirdiği için, Savunma Bakanlığı için gerekli olan askeri deneyimden yoksun. Ancak uzun yıllar boyunca ülkenin dört bir yanındaki krizlerin yönetiminde oynadığı roller Rus halkının beğenisini topladı ve nihayetinde Savunma Bakanı olarak görevlendirildi.

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İLK BAŞARISI KIRIM, PUTİN'İN YAKIN ÇEVRESİNE GİRMEYİ BAŞARDI

Şoygu ilk başarısını Kırım'da elde etti. Yarımadayı ele geçirmek için özel kuvvetlerle bir gece operasyonu planlandı. Düzenlenen operasyonda hükümet binaları ele geçirildi ve nihayetinde 2014'te Rusya Kırım topraklarını ilhak etti.

2012 yılından beri koltuğunu korumayı başaran Şoygu, uzun süreli bir arkadaşlık süreci olmadan Putin'in yakın çevresine girmeyi başaran tek kişi olmakla kalmayıp kan dökmeden Rus siyasetinin etobur dünyasında yükselmeyi başardı. Ancak bunların hepsi Ukrayna savaşına kadar sürdü.



Sergey Şoygu ve kızı aynı karede

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SAVAŞIN EN ÇOK TARTIŞILAN İSİMLERİNDEN BİRİ OLDU

Ukrayna savaşının başladığı ilk günden bu yana en çok tartışılan isimlerden birisi Sergey Şoygu oldu. İlk önce kızının Ukrayana bayrağı rengindeki paylaşımı nedeni ile eleştiri oklarının hedefi olan Savunma Bakanı daha sonra uzunca bir süre ortalıklarda görünmedi.

Şoygu'nun aniden ortadan kaybolması, görevden alma ve hastalık iddialarını alevlendirdi. Şoygu nihayetinde ortaya çıkıp Putin ile poz verse de Rus liderin savaştaki durumdan dolayı Şoygu'yu hedefe koyduğu uzun süredir konuşulan bir iddia.