O herkesin sevgilisiydi… 27 yaşında ölen haber spikerinin sosyal medya paylaşımı şoke etti!

Haberin Devamı

Florida’nın Tampa şehrinde büyüyen ve Güney Florida Üniversitesi'nde basketbol oynayan Neena Pacholke, sporculuğu bıraktıktan sonra medya dünyasına giriş yapmış ve başarılı bir haber spikeri olmuştu.

27 yaşındaki bu güzel kadın etrafındaki herkes tarafından çok seviliyordu.

Haber programını onunla birlikte sunan spiker arkadaşı Brendan Mackey, Pacholke'nin, gördüğü 'en büyük gülümsemeye ve en komik kahkahaya' sahip olduğunu anlattı. “O, odadaki en parlak ışıktı” dedi adam Neena’yı anlatırken.

Mackey, Facebook'taki bir gönderisinde “Hayatım boyunca bu kızdan daha çok sevilen biriyle tanışmadım” demişti. “İster bir televizyon ekranı aracılığıyla, isterse sadece inanılmaz bir arkadaş olarak olsun, her gün insanları gülümsetiyordu. Çok mutluydu, hayat doluydu ve bir rol modeldi.” ŞOKE EDEN ÖLÜM ANİDEN GELDİ!

Haberin Devamı

Wisconsin’deki bir kanalda sabah haberlerini sunan spiker Neena Pacholke, 27 yaşında intihar ederek hayatına son verdi.

Neena Pacholke'nin ölümü, ailesini ve meslektaşlarını hayrete düşürdü büyük bir kedere sürükledi.

Neena’nın çalıştığı kanal olan WAOW, yaptığı açıklamada, “Sevgili sabah kuşağı sunucumuz Neena Pacholke cumartesi günü aniden vefat etti” dedi. “Haber 9'daki tüm ekip ve kanaldaki tüm çalışanlar bu kayıp nedeniyle harap olmuş durumda.”

Pacholke'nin ablası Kaitlynn Pacholke, Tampa Bay Times'a verdiği demeçte, kız kardeşinin nişanlı olduğunu ve evlilik planları yaptığı açıkladı.

Kaitlynn Pacholke, kız kardeşi için “Tıpkı küçük bir güneş topu gibiydi ve gülümsemesi muazzamdı” dedi. “Kız kardeşim tanıdığım en mutlu insandı.”

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI ŞAŞIRTTI

Pacholke'nin Twitter'daki son gönderilerinden biri, yazar Jon Gordon'un pozitiflik ve umutla ilgili bir paylaşımıydı. Neena, bu paylaşımı retweet yoluyla kendi takipçileriyle paylaşmıştı.

Haberin Devamı

“Hayat kolay olduğu için pozitif değiliz. Pozitifiz çünkü hayat zor” diye yazmıştı Gordon orijinal tweet'te. “Kendinize (ve başkalarına) lütuf verin. Hayatı konuşun ve başkalarını teşvik edin. Bugün iyiyi arayın. NEDEN'inizi hatırlayın. En iyisinin henüz gelmediğine inanın.”

Neena’nın arkasından hemen herkes aynı cümleleri kurdu:

“Büyük bir kalbi ve bulaşıcı bir gülümsemesi olan nazik bir insandı ve onu çok özleyeceğiz.”- İŞE GİRİP ÇABUCAK TERFİ ETMİŞTİ

Neena Pacholke, haber istasyonuna Mayıs 2017'de multimedya gazetecisi olarak katıldı ve web sitesine göre, Şubat 2019'da spikerliğe terfi etti.

Haberin Devamı

Genç kadın Güney Florida Üniversitesi'nden mezun olmuştu ve burada üç sezon oyun kurucu olarak basketbol da oynadı.

USF kadın basketbol takımının baş antrenörü Jose Fernandez, organizasyonun Pacholke'nin ölümü üzerine 'yıkıldığını' söyledi.

“Bu son derece zor zamanda dualarımız Pacholke ailesiyle birlikte. Lütfen onları düşüncelerinizde tutun” dedi Fernandez. NE YAŞADIĞINI KİMSE ANLAMADI

Ablası Kaitlynn Pacholke ise kardeşinin ölümünün ardından bir insanın neler yaşadığını asla gerçekten bilemeyeceğinizi söyledi.

“Bazen birini ne kadar tanıdığınızı düşünürseniz düşünün, insanların neler yaşadığını bilemezsiniz. Kız kardeşimin hayal edebileceğiniz her kaynağa erişimi vardı” dedi acılı abla. “Herkes tarafından sevilirdi. İşinde çok iyiydi.”

Haberin Devamı

Kaitlynn Pacholke, Florida’daki yerel gazeteye kız kardeşiyle ilgili olarak “O sadece sevgi ve pozitiflik yaydı ve diğer insanlara bir şeyler verebilmeyi çok önemsedi ve her zaman diğer insanları ilk sıraya koydu” dedi. “Bence bunu kendini önemsememek pahasına yaptı.”