24 saat içinde iki ayrı Putin görüntüsü: ‘Hasta değilim’ pozu

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in (69) önceki gün Mariupol’de ‘zafer’ açıkladığı görüntüleri sağlık durumuyla ilgili spekülasyonlara yol açtı. Başkan Putin ile Savunma Bakanı Sergey Şoygu (66) arasında Mariupol gündemli ikili görüşme 12 dakika sürdü ve Rusya’daki tüm televizyon kanalları tarafından canlı yayında gösterildi.

YÜZÜNDE ÖDEM

Vladimir Putin’in oturduğu sandalyeye çökmüş olması, ense ve yüzündeki şişkinlik, dikkat dağınıklığı, asabi yüz mimikleri, Sergey Şoygu’yu dinlerken oturduğu masanın köşesini sürekli eliyle tutması dikkatlerden kaçmadı. 24 Şubat tarihinde başlatılan Ukrayna işgali sonrası gelen bu ilk yakın plan görüntülerde Putin’in sık nefes aldığı da tespit edildi.

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NEFESİNDE SIKINTI

Sağlıklı yetişkinler dakikada ortalama 12-20 kez defa nefes alıp verirken koltuğunda oturan Putin’in dakikada yaklaşık 40 defa nefes alıp verdiği belirlendi. Sık nefes alışverişi iki ciddi rahatsızlığa işaret edebilir. İlki akciğer rahatsızlığı. Sıklaşan nefes astım, zatürre (pnömoni) veya KOAH hastalığının habercisi olabilir. İkinci olasılık problemin akciğerde değil, kalbin çalışmasıyla bağlantılı olması. Sık nefes kalp yetmezliği, ileri derece kansızlık (anemi) gibi hastalıkları da akla getirebilir.

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COVID-19 MU GEÇİRDİ

Başkan Vladimir Putin’in bitkin ve hastalıklı görüntüsü üçüncü bir şıkkı da gündeme getirdi. Rusya liderinin COVID-19 hastalığı geçirmiş ve bunun gizlenmiş olabileceği üzerinde de duruluyor. Putin’in 2021 yılından bu yana katıldığı toplantılarda boğazına bir şey takılmış gibi öksürmesi dikkat çekiyordu. Kuru öksürük ve yutkunmada zorluk koronavirüsün bıraktığı uzun vadeli tahribatların işareti olarak gösteriliyor.

PARKINSON MU KANSER Mİ

Putin’in Şoygu ile görüşmesinde elini masanın kenarında tutması, ayağını oynatmaması da nörolojik bir hastalık olan Parkinson yorumlarına yol açtı. Putin’in boyun ve ensesindeki ödem ise kortizon tedavisinden kaynaklanıyor olabileceği şeklinde yorumlandı. Ayrıca Putin’in sürekli Moskova’daki Merkez Hastanesi’nin tiroid kanseri uzmanı cerrah Yevgeny Selivanov’u muayene için Soçi’ye getirttiği de hatırlatıldı.

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ŞOYGU DA FORMDA DEĞİLDİ

Kremlin’deki ikili görüşmede Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun sağlık durumu da soru işaretlerine yol açtı. Putin’e sunduğu Ukrayna-Mariupol raporunu sürekli kâğıttan okuyan ve dikkati dağınık olduğu gözlenen Şoygu, birkaç defa verdiği rakamları da karıştırdı. Bu tablonun da Ukrayna operasyonu başladıktan sonra 10 gün ortadan kaybolan Şoygu’nun kalp krizi geçirdiği söylentilerini desteklediği belirtildi.

24 SAATTE İYİLEŞTİ

Perşembe günkü görüntüsü “Sağlığı iyi değil” söylentilerine yol açan Putin, dün tekrar kameraların karşısına geçti. Rusya Güvenlik Konseyi toplantısını yöneten Putin, oturuşu, görüntüsüyle ‘dinç ve sağlıklı’ bir görüntü verdi. İki gün içinde 180 derece farklı bir Putin görüntüsünün ortaya çıkması ise ‘ikisinden biri dublör’ mü sorusunu akıllara getirdi.