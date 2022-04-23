Rusya, Ukrayna’dan sonra hangi ülkeyi işgal edecek? Zelenski’den çok konuşulacak sözler!

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Rustam Minnekayev, Rusya’nın merkez bölge birliklerinin başında yer alan üst düzey komutanların en önemlilerinden biri. Minnekayev, Rus ordusunun hedefleriyle ilgili bir açıklama yaptı ve deyim yerindeyse gündeme bomba gibi düştü.

Rustam Minnekayev’in Rusya’nın savunma sanayisinin önde gelen isimleriyle yaptığı bir toplantıda yaptığı konuşma Putin’in Ukrayna konusundaki nihai hedefini ve buradan da hangi ülkeye ilerlemek istediğini açıkça ortaya koydu.

Donbass bölgesine yönelen Rusya 2014’te ilhak ettiği Kırım’la bir kara köprüsü oluşturmaya ve buradan da Ukrayna’nın güney bölgelerinin kontrolünü tamamen almaya çalışıyor. Bu planın bir kısmı hali hazırda Putin’in ve Sergey Şoygu’nun yaptığı açıklamalarla belli olmuştu.

Transnistria bölgesinde Moldova'nın sözü hiç geçmiyor...

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PLANI RUS KOMUTAN AÇIKLADI

Ancak Rusya’nın, dünyanın henüz resmi ağızlardan duymadığı bir planı var: Rusya Donbass bölgesindeki ve Ukrayna’nın güneyini tamamen kapsayan işgal planı kalcı hale gelecek. Yani Rusya bu bölgelerden çekilmeyerek tamamen kontrol altında tutmaya çalışacak.

Bunun ardında yatan birkaç neden var. Rusya bu bölgeyi ele geçirerek ve güçlerini daimî olarak yerleştirerek Moldova’da bulunan ve Transnistria adı verilen bölgeyi elde etmek istiyor.

Transnistria'da her yerde Sovyetler'in simgesi orak çekiç var...

Ukrayna ve Romanya arasında yer alan küçük Avrupa ülkesi Moldova 1940’ta Sovyetler Birliği’ne entegre olmuştu. 1990’larda, Sovyetler yıkıldıktan sonra ülkede bağımsızlık yanlısı vatandaşlar çoğunluktayken, Transnistria bölgesi eski Sovyet bağlarını geri istemesiyle tanınıyor.

Moldova’nın Ukrayna sınırında yer alan bu küçük bölge 50 bin nüfusa sahip. Rusya dahil hiçbir ülke bu bölgeyi bağımsız bir devlet olarak tanımıyor. Ancak bölgede Moldova hükümetinin kontrolünün olmadığı ve Transnistria’nın ayrılıkçı bir ulus olarak davrandığı da biliniyor.

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ASIL HEDEFLERDEN BİRİ ODESSA

Rustam Minnekayev, dün akşamki konuşmasında Rusya’nın bu bölgeye erişim sağlayarak öncelikle liman kenti Odessa’ya sonra da Moldova’ya ulaşmaya çalışacağını açıkladı.

Zelenski, dün akşamki konuşmasında Rusya'nın gerçek niyetini dünyaya duyurdu

Odessa’yı ele geçirmek Rusya açısından Ukrayna ekonomisini baltalayacağı için önemli. Ticaretin merkezi konumunda olan Odessa limanından gelen her şeyi kontrol altında tutmak Rusya’ya savaşta büyük üstünlük sağlayabilir.

ZELENSKİ HAKLI ÇIKTI

Rustam Minnekayev’in bu açıklamaları büyük yankı getirirken Ukrayna lideri Zelenski’nin dün gece yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında bu konuya değinmiş olması da dikkatlerden kaçmadı.

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“Bu durum benim daha önce defalarca söylediğim şeyin canlı kanıtı haline geldi. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sadece bir başlangıçtı: Rusya durmayacak ve işgali başka ülkelere de taşıyacak” diyen Zelenski Moldova ile ilgili bu iddiaların gerçekliğinin altını çizdi.

Zelenski, Rusya’nın Moldova’ya girerek bu ülkedeki Rusça konuşan azınlıkların haklarını korumaya çalıştığını söyleyeceğini iddia ediyor. Bu taktik Rusya’nın Donetsk ve Luhansk'ta uyguladığı taktiğin aynısı.

Rusya'nın bir sonraki hedefi gündemdeyken bir yandan da Mariupol'de ölenler için kazılan toplu mezarlar uydu görüntülerine yansıyor...

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Putin, Ukrayna’ya savaş ilan ederken Donetsk ve Luhansk'ta yaşayan etnik Rusların haklarını korumak istediklerini iddia etmiş ve Ukrayna’nın güney bölgelerindeki Nazileşme hareketine son vereceklerini söylemişti.

PUTİN HEP AYNI TAKTİĞİ UYGULUYOR

Böylece Rusya’nın Ukrayna içindeki planlarının aynısını Moldova için de gerçekleştirmeye çalıştığı ortaya çıktı. Ukrayna’yı sürekli olarak ‘sahte bayrak’ operasyonlarıyla suçlayan Rusya bu kez de Transnistria’daki Rus yanlılarının saldırı altında olduğunu iddia ederek bir başka ülke topraklarına daha girip, işgal haritasını genişletmeye çalışacak.

Putin, Moldova için de Donetsk ve Luhansk'ta kullandıkları yöntemi izlemeyi planlıyor

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Zelenski, konuşmasında “Rusya başka ülkelerdeki Rusça konuşan azınlıklara bakmak yerine kendi ülkesindeki Ruslara bakmalı. Ülkede ne seçim ne de konuşma özgürlüğü var. Fakirlik giderek artıyor ve insan hayatına verilen değer neredeyse yok olmuş durumda. Öyle ki Rusya bizim ülkemizi işgal ederek bizim normal ve özgür yaşantımızı çalmayı isteyecek duruma gelmiş” sözlerini kullandı.