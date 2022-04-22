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Hastalık söylentilerinin kanıtı gibi: Bu fotoğraf gündeme bomba gibi düştü!

#Putin#RUSYA#Ukrayna Savaşı
Hastalık söylentilerinin kanıtı gibi: Bu fotoğraf gündeme bomba gibi düştü

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın 58’inci gününde gözler Rusya’nın ele geçirdiğini açıkladığı Mariupol şehrinde. Şehirdeki önemli endüstriyel tesislerin ve sivillerin durumu endişe yaratırken Savunma Bakanını başarısından dolayı kutlayan Putin’in fotoğrafı da tartışma yarattı. Fotoğraftaki detayları inceleyen uzmanlar kritik gerçeği işaret etti…

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Rusya’nın dün Mariupol kentini ele geçirdiğini açıklaması hem büyük bir şok hem de şüphe uyandırdı. Savunma Bakanı Sergey Şoygu Putin’e Mariupol’ün alındığını bizzat iletti. Tüm dünyanın gözü de normal olarak bu ikilinin Kremlin tarafından servis edilen fotoğraflarına çevrildi.

Kremlin resmî sitesi Putin ve Şoygu’nun masada karşılıklı oturdukları fotoğrafları servis ederken Savunma Bakanı ve Rus liderin arasındaki diyaloğun kısa bir videosu da dünya kamuoyuyla paylaşıldı.

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YÜZÜ NEDEN GÜLMÜYOR?

Yayınlanan bu görüntüler savaşın başından beri gündemde olan bir tartışmayı da tekrar alevlendirmiş oldu. Videoda Putin’in oldukça keyifsiz olduğu gözlenirken Mariupol’de yaşanan zaferin kendisini hiç sevindirmediği yorumları yapıldı.

Hastalık söylentilerinin kanıtı gibi: Bu fotoğraf gündeme bomba gibi düştü
Mutsuz ve endişeli bir yüz... Bu yetmezmiş gibi masayı bırakmayıp sürekli destek almaya çalışmak

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Bu yetmezmiş gibi Rus liderin hem Sergey Şoygu ile olan görüşmesin de hem de yine dün gerçekleşen Nikolay Tokarev’le olan toplantısında oturduğu masanın kenarını sıkıca kavraması hastalık söylentilerini bir kez daha ayyuka çıkardı.

Oldukça nadir bir görüntü olan Putin-Şoygu görüşmesinin videosunda Şoygu Putin’e Mariupol şehrinin ‘özgürleştirildiğini’ anlatıyor. Ancak Putin bu sözleri duyunca sevinmek bir yana koltuğunda kaykılmış ve rahatsız görünen ifadesiyle bakanını dinliyor.

Savaşın patlak verdiği 24 Şubat tarihinden beri Putin’in fotoğraflarını ve konuşmalarını analiz eden uzmanlar Rus liderin hasta olduğunu ve sağlığının her geçen gün bozulduğunu iddia ediyorlar.

Hastalık söylentilerinin kanıtı gibi: Bu fotoğraf gündeme bomba gibi düştü
Putin dün Şoygu'nun ardından petrol ve doğalgaz boru hattı taşımacılığı şirketi Transneft'in başkanı Nikolay Tokarev'le de görüştü: Putin bu görüşmede de masayı bir an olsun bırakmadı

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Şoygu: Mariupol'de kontrol ele geçirildi
daha fazla video içinŞoygu: Mariupol'de kontrol ele geçirildi

YÜZÜ VE BOYNU ŞİŞ

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Uzun süre ortalıkta görünmediği için hakkında ‘öldü’ söylentileri çıkan Savunma Bakanı Şoygu da atlattığı kalp krizinden sonra henüz tam toparlanamamış gibi görünüyor.

Öte yandan Putin’in yüzündeki ve boynu ile ensesindeki şişkinlik steroid tedavi aldığı yönündeki şüpheleri güçlendiriyor. Kremlin kulislerinden yayılan söylentilerde Vladimir Putin’in savaş başladığından beri onkoloji (kanser) uzmanı doktorlar tarafından en az 35 kez ziyaret edildiği iddiası yer alıyor.

Bir başka görüşe göre ise Putin’in yüzündeki mutsuz ifade Ukrayna savaşında istediğini bir türlü elde edememesiyle ilgili. Kiev’i birkaç gün içinde alıp Ukrayna’yı toptan işgal edeceğine inanan Rus ordusu savaşta ikinci aya yaklaşılırken bu hedefinden çok uzak bir noktada.

Hastalık söylentilerinin kanıtı gibi: Bu fotoğraf gündeme bomba gibi düştü
Rus lider, ellerinin titrediğini göstermemek için büyük çaba sarf ediyor

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Vücut dili analizleri Putin’in sıkı sıkıya masa kenarına yapışmasının hastalık nedeniyle olabileceğini; Rus liderin el titremelerini göstermemek ve masadan destek almaya çalışıyor olabileceğini söylüyor. Ancak bir iddia ise Putin’in mutsuz ve sinirli halini saklamak ve kendine ve sinirlerine hâkim olabilmek için de masadan destek almaya çalıştığı.

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HASTALIK SÖYLENTİLERİ BİTMİYOR

Dedikodular giderek çeşitleniyor: dünya liderlerini oturttuğu uzun masalar, Brezilya lideri Bolsonaro’nun kendisiyle el sıkışabilmek için 5 kez test yaptırmak zorunda kalması gibi faktörler Rus liderin bağışıklığını azaltan ve kendisini tehlikeye atan bir hastalığı olabileceğini düşündürüyor.

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Ellerinin titrediği videolar “Parkinson’u olabilir mi?” sorusunu sorduruyor, yüzünün şiş görüntüsü kortizonlu ilaçlar kullandığının kanıtı olarak görülüyor, davranışlarındaki anlık ve ani değişimler ölümden korkmasını sağlayan büyük bir hastalığı mı var şüphelerini doğuruyor.

Geçmişte hep sert tavırlarıyla dünyayı titreten bir liderin şimdi ‘yaşlı ve huysuz’, üstelik de çok acelesi olan bir adam gibi davranması şaşkınlıkla karşılanıyor.

Hastalık söylentilerinin kanıtı gibi: Bu fotoğraf gündeme bomba gibi düştü
Putin artık nadiren gülümserken görülüyor... Bu da hastalık söylentilerini kuvvetlendiriyor

TİROİD KANSERİ Mİ?

Rusya merkezli bir araştırma platformu olan Proekt tarafından yayınlanan belgeler Rus medyasında geniş yer aldı. Yayınlanan belgelere göre Rusya Devlet Başkanı Putin'e yaptığı ziyaretlerde en az 5 farklı doktor eşik ediyor. Tiroid Kanseri konusunda uzmanlaşmış Kulak Burun Boğaz uzmanı Yevgeny Selivanov ise Rus liderin yanından hiç ayrılmıyor.

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Rus medyasında çıkan haberlerde Moskova Merkez Klinik Hastanesi'nin tanınmış cerrahlarından olan Selivanov'un 'Tiroid kanserli yaşlı hastaların teşhis ve cerrahi tedavisinin özellikleri' ile ilgili tez yazdığı ve Putin ile beraber en az 35 kez Soçi'ye uçtuğu belirtildi.

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#Putin#RUSYA#Ukrayna Savaşı

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