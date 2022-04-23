ABD’li yetkililer uyardı: Ukrayna’da kritik 4 hafta

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Bu noktada Ukrayna’ya silah teslimatlarına hız veren Washington, iki haftada sonuncusu 800 milyon dolarlık iki askeri yardım paketi açıkladı. Ukrayna’ya uzun menzilli ağır havan topları ve Rus mevzilerini belirleyecek radar sistemleri gönderilirken, hedef Rusya’nın Donbas’ta geri itilmesi.

‘FIRSAT VERİLMEMELİ’

Donbas’ta büyük şehirler yerine açık alanda ilerleyen Rus ordusunun görece avantajlı olduğuna dikkat çeken askeri uzmanlar, “düşmana toparlanma fırsatı verilmemesi” gerektiğinde hemfikir. Eski ABD Başkanı Obama döneminde üst düzey Pentagon yetkilisi olarak görev yapan Evelyn Farkas, “Ruslar yeterli zaman verilirse toparlanabilecekleri bir konumda” derken, Avrupa’da görev yapmış ABD’li emekli korgeneral Frederick Hodges de “Ruslara hazırlıkları sürerken saldırmanın” önemli olduğunu söyledi.

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‘MASA’ HESAPLARI

Amerikalı yetkililere göre Rus ordusu Donbas’ı kontrol edebilirse bu, hem Putin’i müzakere masasında güçlü konuma taşıyacak hem de Rusya içinde “operasyonun” başarılı olduğu algısına yol açacak. Böylece Putin, hanesine puan yazacak. Aksi durumda ise Putin, yıllarca sürebilecek bir savaşta ordusunu yıpratmak veya masada taviz vermek arasında “zor bir seçim” yapmak zorunda kalacak. NYT’ye konuşan emekli tümgeneral Michael Repass da “Putin doğuyu ele geçirmeyi başarır ve Kırım’a kara koridoru kurarsa müzakere masasında güçlü konumda olur” görüşünü dile getirdi.

ABD yönetimi, savaşın seyri açısından önümüzdeki bir ayı kritik görüyor. New York Times (NYT) gazetesine konuşan üst düzey yetkililere göre bu dört hafta savaşın sonucunu büyük oranda belirleyecek.

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ABD, UKRAYNA İÇİN ÖZEL DRON ÜRETTİ

Ukrayna’ya silah sevkıyatlarına hız veren ABD, ‘Switchblade’in ardından şimdi de ‘Phoenix Ghost’ (Hayalet Anka) dronları gönderiyor. Pentagon, adı daha önce duyulmamış bu silahın, Ukrayna ordusunun ihtiyaçları dikkate alınarak ABD Hava Kuvvetleri tarafından özel olarak hızla geliştirildiğini açıkladı. Tek kullanımlık bu kamikaze dron, daha önce gönderilen ‘Switchblade’lere benzer özelliklere sahip, bu nedenle kullanımı için ayrıca bir eğitim gerekmiyor. Ghost da tıpkı Switchblade gibi bir havalı tüp yardımıyla fırlatılıyor, tank ve diğer zırhlı araçlara yönlendirildikten sonra kendini imha ediyor. Biden’ın açıkladığı son paket, bu silahlardan en az 121 adet içeriyor.