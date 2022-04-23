23 Nisan coşkusu yine yeniden sokaklarda

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Düzenlenen etkinliklerle yurdun dört bir yanı neşeyle ve çocuk cıvıltısıyla doluyor. TBMM’nin açılışının 102’nci yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gazi Meclis’te yapılacak özel oturumdan önce bu yıl farklı olarak koltuğunu Genel Kurul’da çocuk temsilciye bırakacak.

RESEPSİYON YOK

Siyasi parti temsilcilerinden önce “Türkiye’nin Çocukları” ayrıca bayram özel oturumu yapacak. Salgın önlemlerinin yumuşatılmasına karşın, kapalı alanda toplu yapılan akşam resepsiyonu bu yıl da iptal edildi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise kutlama programlarına İstanbul’da katılacak, Başakşehir Millet Bahçesi’nde TRT Çocuk Şenliği’nde olacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve öğrencileri kabul edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam da Sevgi Evleri’nde çocuklarla birlikte iftar yapacak.

EN GÜZEL BAYRAM...





İletişim Başkanlığı, çocuklar için çeşitli illerde 23 Nisan etkinlikleri düzenledi. Minikler bu etkinliklerde gönüllerince eğlenip bayramlarını kutladı.

İLK KEZ UÇAKTA





Antalya’da hayatlarında hiç uçak yolculuğu yapmayan 127 çocuk, Corendon Airlines’ın CAI 1920 sefer numaralı uçağıyla Çanakkale gezisine katıldı. Bölgeyi gezen çocuklar, Çanakkale semalarında prova uçuşu yapan Solo Türk’ü de büyük bir heyecanla izledi.

‘KÜÇÜK DAHİ’LER ORMANI TEMİZLEDİ





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İstanbul'da Fransızca eğitim veren Petit Génie (Küçük Dahi) Okulu’nun anaokulu öğrencileri, 22 Nisan Dünya Günü ve 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Bahçeköy Orman İşleri Dairesi’nden alınan izinle Belgrad Ormanı’nda büyük bir temizlik operasyonu yaptı.