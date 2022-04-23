Ayasofya’nın hurafelerle imtihanı

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AYASOFYA Camisi’nin tarihi kapısının durumu, Sanat Tarihi Derneği Başkanı Şerif Yaşar’ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla ortaya çıkmıştı. Yaşar, kendisine ulaştırılan fotoğraflar üzerine Ayasofya’ya gitti ve durumu yerinde gördü. Bir görevlinin kapıdaki hasar için “İnsanlar burayı kutsal sayıyor, bazıları parça koparıp ağızlarına atıyor” dediğini anlattı.

MİLOR’UN İTİRAFI

Vedat Milor da mizahi bir üslupla “Utandıran itiraf: Henüz tadına bakmadığım lezzetlerden biri de Ayasofya’nın kapısı...” tweet’i attı. Bu tartışmalar devam ederken, geçmişte Kayseri’de bir türbedeki mumyanın bazı parçalarının “şifa” niyetine kaynatıldığı iddiası gündeme geldi. Karatay Medresesi’ndeki bazı mumyaların kayıp olduğunu iddia eden bir tweet atıldı. Milor bunun üzerine de “Ayasofya’nın kapısından sonra şimdi de mumyalar. Bu ülkede yemek eleştirmenliği yapmak giderek zorlaşıyor” diye yazdı.

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KAPI KEMİREN DE VAR MOZAİK TOZU İÇEN DE

Ayasofya Camisi’nin kapısının başına gelenleri ve sanat eserlerine yönelik hurafeleri sanat tarihçilerine ve sanatçılara sorduk. Uzmanlara göre bu hurafeler, eserlerin en önemli düşmanlarından...

Prof. Dr. Asnu Bilban Yalçın (Sanat tarihçisi): Kaçak kazı yapanlar da eserlerden parça koparanlar da bu tür hurafelere inanıyorlar. Hepsi aynı kapıya çıkıyor. Sanat eserlerinin, kültür varlıklarının düşmanlığı nereden geliyor onu düşünmek lazım. Hurafeler de bu düşmanların arasında.

Prof. Dr. Hüsamettin Koçan (Ressam): Ayasofya’daki mozaiklerin parçasını ezip, suya katıp içenler de vardı. Daha başka hurafeler de var. Kimi tarihi eserden bir parçayı yanında taşımak istiyor. Kimi içine muska gömüyor.

Prof. Dr. İlhan Hattatoğlu (Sanat tarihçisi): Ayasofya eskiden beri efsanelerin kaynağı. Çok hurafeler var. Ama ilk defa böyle bir durumla karşılaştım. Uydurma olduğuna zaten şüphe yok ama insanların böyle şeylere inanabilmesine de hayret ediyorum.

Prof. Dr. Selçuk Mülayim (Sanat tarihçisi): En başından beri tarihi eserlerden bir parça koparma şeklinde bir hurafe var. Yabancı turistler çakılarla mozaiklerden parçalar koparıyordu. Ama ben tahta parçalarını yediklerini daha önce hiç duymamıştım. Güvenlik konusunu ihmal etmemek lazım.

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BİZANS ÇEŞNİLİ KITIR LEZZET

Sosyal medyada ima ve espri dolu tweet’ler atıldı. İşte bazıları:



“Ayasofya kapısı bir restoranın mönüsünde yer alabilir. Bizans çeşnili kıtır lezzet.”

“Hocam tarifte ‘Ayasofya kapısı’ yazıyor ama başka bir kapı koyarsam tadında değişiklik olur mu?”

“Tam da soracaktım soğanlı mı olur soğansız mı diye.”

“Edirne Selimiye Camisi’ni o kadar gezdim, tadına bakmak hiç aklıma gelmedi.”