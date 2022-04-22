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Almanya'yı karıştıran iddia! Olaf Scholz eleştirilerin hedefinde...

#ALMANYA#Olaf Scholz#Ukrayna
Almanyayı karıştıran iddia Olaf Scholz eleştirilerin hedefinde...

Almanya'nın en büyük gazetesi Başbakanı Olaf Scholz'un Ukrayna'ya gönderilmesi planlanan silahları azalttığını iddia etti. Haber ülkede büyük yankı oluştururken eleştirilerin hedefindeki Olaf Scholz Rus gazı konusunda geri adım atmadı.

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Ukrayna savaşında sekizinci haftaya girilirken bölgeden acı haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak savaşın gidişatını değiştirebilecek kadar kritik bir kent olan Mariupol'ün Rus kuvvetlerince kuşatılması endişelere neden olurken ABD ve Batı'lı müttefikler hem Ukrayna'ya desteği hem de Rusya'ya yaptırımları artırmayı planlıyorlar.

Avrupa enerji sektörüne uygulayacakları yeni yaptırımlarla Putin'i hedef almayı düşünüyor ancak  gazının yaklaşık yüzde 55'i için Rusya'ya güvenen Almanya yaptırımlara katılma konusunda sürüncemede kalmış gibi görünüyor.

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OLAF SCHOLZ ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİNDE

Almanya şansölyesi Olaf Scholz bu sürünceme nedeni ile hem kendi ülkesinde hem de Avrupa'da eleştiri oklarının hedefinde.

Savaşın başlaması ile uzunca bir süre Ukrayna'ya silah göndermeyi reddeden Şansölye Scholz şimdilerde Ukrayna'ya gönderilmesi planlanan silahları azaltmak ve geciktirmekle suçlanıyor.

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ÜLKEYİ KARIŞTIRAN İDDİA

Ülkenin en büyük gazetesi olan Bild, Ukrayna'ya gönderilmesi onaylanan ağır silahların Scholz’un ofisi tarafından listeden çıkarıldığını ve onaylanan envanterin daha önce vaat edildiği gibi 1 milyar Euro değil sadece 307 milyon Euro olduğunu iddia etti.

Gazetenin haberi ülkede büyük yankı uyandırırken Başbakan Scholz hem muhalefet hem de kendi partisinin içinden sert eleştiriler aldı. 

ALMANYA HİÇ BU KADAR İZOLE EDİLMEDİ

Scholz geçtiğimiz günlerde Ukrayna’nın Donbas savunması için kurulan uluslararası koalisyona katılmayı reddetmiş, Almanya’nın maddi yardıma hazır olduğunu ancak Kiev’e tank ve zırhlı askeri personel göndermeye henüz hazır olmadığını belirtmişti.

Muhalefetteki Alman siyasetçiler Scholz’un bu tutumunu eleştirerek “Almanya daha önce hiçbir uluslararası krizde bu kadar izole edilmedi ve bu kadar tepkisiz kalmadı” yorumunu yaptılar.

Almanyayı karıştıran iddia Olaf Scholz eleştirilerin hedefinde...

Almanya Başbakanı Olaf Scholz

ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ

Şansölye Scholz bugün Der Spigel dergisine verdiği röportajda Rusya'ya karşı çok yumuşak davrandığı yönündeki suçlamalara yanıt verdi. 

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Rus gazına yönelik yaptırımları reddetme kararının arkasında duran Alman lider, Rusya'dan ithalatın yasaklanmasının Avrupa'da 'dramatik bir ekonomik krizi' tetikleyeceğini ve milyonlarca kişiyi işsiz bırakacağını belirtti.

Scholz açıklamasında NATO'nun en büyük önceliğinin 'üçüncü dünya savaşına' veya 'nükleer çatışmaya' yol açabilecek askeri çatışmalardan kaçınmak olduğunu belirtti.

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