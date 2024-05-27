Vakıfbank sınav sonuçları 2024: Müfettiş yardımcılığı sınav sonuçları açıklandı mı?

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Vakıfbank sınav sonuçları, sınavın üzerinden 10 gün geçmesinin ardından sonuçları ile merak ediliyor. Sınav sonuçları çerçevesinde sonraki aşamaya katılım sağlayabilecek olan adaylar, Vakıfbank sınav sonuçları için araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, Vakıfbank sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o detaylar

VAKIFBANK SINAV SONUÇLARI 2024

Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı, Bt Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı, Bt Kontrolör Yardımcısı, Uzman Yardımcısı ve Memur Giriş Sınavı Sonuçlarının, önceki sınav sonuçları açıklama dönemi de göz önünde bulundurulduğunda 3 Haziran 2024 tarihinde erişime açılması bekleniyor.