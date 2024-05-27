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Vakıfbank sınav sonuçları 2024: Müfettiş yardımcılığı sınav sonuçları açıklandı mı?

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Vakıfbank sınav sonuçları 2024: Müfettiş yardımcılığı sınav sonuçları açıklandı mı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2024 13:38

Vakıfbank sınav sonuçları, 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen Müfettiş Yardımcısı, Bt Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı, Bt Kontrolör Yardımcısı, Uzman Yardımcısı ve Memur Giriş Sınavı çerçevesinde merak ediliyor. 18 Mayıs tarihinde İstanbul Üniversitesi tarafından düzenlenen sınava katılım gösteren adaylar, açıklanacak olan sonuçlara kilitlendi. Peki, Vakıfbank sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 Vakıfbank sınav sonuçları hakkında detaylı bilgiler

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Vakıfbank sınav sonuçları, sınavın üzerinden 10 gün geçmesinin ardından sonuçları ile merak ediliyor. Sınav sonuçları çerçevesinde sonraki aşamaya katılım sağlayabilecek olan adaylar, Vakıfbank sınav sonuçları için araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, Vakıfbank sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o detaylar

VAKIFBANK SINAV SONUÇLARI 2024

Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı, Bt Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı, Bt Kontrolör Yardımcısı, Uzman Yardımcısı ve Memur Giriş Sınavı Sonuçlarının, önceki sınav sonuçları açıklama dönemi de göz önünde bulundurulduğunda 3 Haziran 2024 tarihinde erişime açılması bekleniyor.

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