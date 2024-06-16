Slovenya Danimarka maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? EURO 2024 C grubu maçı!

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EURO 2024 Slovenya Danimarka maçı canlı yayın bilgileri karşılaşmayı seyretmek isteyen sporseverler tarafından merak ediliyor. EURO 2024 C Grubu'nda ilk karşılaşma Slovenya ile Danimarka arasında oynanacak. Slovenya, hem Avrupa Şampiyonası tarihindeki hem de Danimarka'ya karşı ilk galibiyetini kovalayacak. Tarihinde ikinci kez Avrupa Şampiyonası'nda boy gösteren Slovenya, EURO 2000'deki ilk tecrübesinde 2 beraberlik, 1 yenilgi alarak grup aşamasını geçemedi. İki takım arasında oynanan 6 karşılaşmanın 5'ini Danimarka, birini ise Slovenya kazandı. Danimarka, söz konusu maçlarda 14 gol atarken, rakibine sadece 3 gol fırsatı tanıdı.

SLOVENYA DANİMARKA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

EURO 2024 C Grubu'nda ilk karşılaşma Slovenya ile Danimarka arasında oynanacak. Slovenya Danimarka maçı 16 Haziran Pazar günü saat 19.00’da başlayacak. Stuttgart Arena'da yapılacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Müsabakada İsviçre Futbol Federasyonu’ndan hakem Sandro Scharer düdük çalacak.

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İki takım arasında oynanan 6 karşılaşmanın 5'ini Danimarka, birini ise Slovenya kazandı. Danimarka, söz konusu maçlarda 14 gol atarken, rakibine sadece 3 gol fırsatı tanıdı.