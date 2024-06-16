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Slovenya Danimarka maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? EURO 2024 C grubu maçı!

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Slovenya Danimarka maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta EURO 2024 C grubu maçı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2024 11:44

EURO 2024 C grubunda bugün Slovenya Danimarka maçı öne çıkıyor. Turnuvanın 3. gününde heyecan dolu karşılaşmalar izleyiciyle buluşuyor. Slovenya ve Danimarka, EURO 2024 elemelerinde de aynı grupta yer alıyordu. Elemelerde H Grubu'nda yer alan iki takım da 22'şer puan topladı. Danimarka, averajla lider olurken, Slovenya ikinci sırayı alarak adını finallere yazdırdı. Peki, Slovenya Danimarka maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

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EURO 2024 Slovenya Danimarka maçı canlı yayın bilgileri karşılaşmayı seyretmek isteyen sporseverler tarafından merak ediliyor. EURO 2024 C Grubu'nda ilk karşılaşma Slovenya ile Danimarka arasında oynanacak. Slovenya, hem Avrupa Şampiyonası tarihindeki hem de Danimarka'ya karşı ilk galibiyetini kovalayacak. Tarihinde ikinci kez Avrupa Şampiyonası'nda boy gösteren Slovenya, EURO 2000'deki ilk tecrübesinde 2 beraberlik, 1 yenilgi alarak grup aşamasını geçemedi. İki takım arasında oynanan 6 karşılaşmanın 5'ini Danimarka, birini ise Slovenya kazandı. Danimarka, söz konusu maçlarda 14 gol atarken, rakibine sadece 3 gol fırsatı tanıdı.

SLOVENYA DANİMARKA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

EURO 2024 C Grubu'nda ilk karşılaşma Slovenya ile Danimarka arasında oynanacak. Slovenya Danimarka maçı 16 Haziran Pazar günü saat 19.00’da başlayacak. Stuttgart Arena'da yapılacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Müsabakada İsviçre Futbol Federasyonu’ndan hakem Sandro Scharer düdük çalacak.

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İki takım arasında oynanan 6 karşılaşmanın 5'ini Danimarka, birini ise Slovenya kazandı. Danimarka, söz konusu maçlarda 14 gol atarken, rakibine sadece 3 gol fırsatı tanıdı.

 

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