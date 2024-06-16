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EURO 2024 C GRUBU || Sırbistan İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Futbol Şampiyonası canlı yayın ekranı...

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#EURO 2024#Sırbistan İngiltere Maçı#Avrupa Futbol Şampiyonası
EURO 2024 C GRUBU || Sırbistan İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Avrupa Futbol Şampiyonası canlı yayın ekranı...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2024 12:19

EURO 2024'te grup mücadeleleri devam ediyor. Sırbistan ve İngiltere maçı ile Avrupa Şampiyonası grup elemeleri yakından takip ediliyor. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler ve en iyi 4 grup üçüncüsü, son 16 turuna yükselecek. Turnuvada maçlar, Almanya'nın Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirlerinde oynanacak. Daha önce karşı karşıya gelen iki takımdan İngiltere üstünlüğe sahip. Sırbistan kadrosunda ise Süper Lig'den önemli bir isim yer alıyor. Sırbitan'ın kaptanlığını Fenerbahçe'den tanıdığımız Dusan Tadic yapıyor. Peki Sırbistan İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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Sırbistan ve İngiltere, EURO 2024 C Grubu'nda karşı karşıya geliyor. 2023 yılında maç kaybetmeyen (İngiltere, 2024 yılında oynadığı 4 maçın ikisini kaybetti. Sırbistan ise son 8 maçının sadece üçünü kazanabildi. 31 gün sürecek turnuvada 51 maç yapılacak. Şampiyonada 4'erli 6 grupta toplam 24 takım yer alacak. İşte Avrupa Futbol Şampiyonası Sırbistan-İngiltere mücadelesi canlı yayın bilgisi...

SIRBİSTAN-İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk grup karşılaşmaları 14-18 Haziran tarihleri arasında tamamlanacak.

Sırbistan-İngiltere karşılaşması da bugün (16 Haziran) saat 22.00'de başlayacak.

Arena AufSchalke'de oynanacak mücadele TRT 1'den naklen ve canlı olarak takip edilebilecek.

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#EURO 2024#Sırbistan İngiltere Maçı#Avrupa Futbol Şampiyonası

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