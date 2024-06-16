EURO 2024 C GRUBU || Sırbistan İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Futbol Şampiyonası canlı yayın ekranı...

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Sırbistan ve İngiltere, EURO 2024 C Grubu'nda karşı karşıya geliyor. 2023 yılında maç kaybetmeyen (İngiltere, 2024 yılında oynadığı 4 maçın ikisini kaybetti. Sırbistan ise son 8 maçının sadece üçünü kazanabildi. 31 gün sürecek turnuvada 51 maç yapılacak. Şampiyonada 4'erli 6 grupta toplam 24 takım yer alacak. İşte Avrupa Futbol Şampiyonası Sırbistan-İngiltere mücadelesi canlı yayın bilgisi...

SIRBİSTAN-İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk grup karşılaşmaları 14-18 Haziran tarihleri arasında tamamlanacak.

Sırbistan-İngiltere karşılaşması da bugün (16 Haziran) saat 22.00'de başlayacak.

Arena AufSchalke'de oynanacak mücadele TRT 1'den naklen ve canlı olarak takip edilebilecek.