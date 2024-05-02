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Endonezya’nın kuzeyinde bulunan Ruang Adası’nda yer alan Ruang Yanardağı'nın dün lav ve kül püskürtmesinin ardından bölgede tedirgin bekleyiş sürüyor. Volkanik faaliyetlerine devam eden yanardağ nedeniyle tedbir amaçlı bölgede bulunan 12 bin kişi için tahliye kararı alındı. İşte Ruang Yanardağı ile ilgili merak edilen detaylar...

RUANG YANARDAĞI NEREDE, HANGİ ÜLKEDE?

Endonezya’nın kuzeyinde bulunan Ruang Adası’nda yer alan Ruang Yanardağı'nın dün lav ve kül püskürtmesinin ardından bölgede tedirgin bekleyiş sürüyor. Volkanik faaliyetlerine devam eden yanardağ nedeniyle tedbir amaçlı bölgede bulunan 12 bin kişi için tahliye kararı alındı.

Ruang, Endonezya’nın Kuzey Sulawesi eyaletine bağlı Sangihe Adaları yayının en güneyindeki stratovolkandır . 4x5 km genişliğinde bir adadan oluşur . Zirve kısmi bir lav kubbesi (lav domu) içerir ve yüksekliği yaklaşık 725 metreye (2,379 ft) ulaşır. Zirvesinden; güneyde Klabat zirvesi, kuzeyde Siau zirvesi ve doğuda Ternate zirvesi görülebilir.

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Kaydedilen ilk patlama 1808'de gerçekleşti. Dr. Adolf Meyer, 1871'de büyük bir patlamaya tanık oldu. O zamanlar Ruang'da yerleşim yoktu, ancak yakınlardaki Tagulandang sakinlerinin yamaçlarında birçok plantasyon vardı. Patlama bunları birkaç dakika içinde yok etti ve Ruang'ın karşısındaki Tagulandang'da bulunan büyük köylerinin çoğunu yok eden bir tsunamiye neden oldu. Köy sakinlerinin çoğu boğuldu ve daha sonra cesetleri sahilde görüldü.

Nisan 2024'teki patlamalar ile ilgili olarak Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG) tarafından yapılan açıklamada, lav ve kül püskürten yanardağın patladığı, alarm seviyesi en yüksek ikinci seviyeye çıkarıldığı, 800'den (838 kişi) fazla kişinin adayı tahliye ederek yakındaki Tagulandang'a gitmesine neden olduğu belirtilmiştir.

YANARDAĞ PATLAMASI NEDİR, NASIL OLUŞUR?

Volkanik patlama türleri, lav, tefra (kül, lapilli, volkanik bombalar ve volkanik bloklar) ve çeşitli volkanik gazların volkanik bir baca veya yarıktan dışarı atıldığı volkanologlar tarafından ayırt edilmiştir. Bunlara genellikle bu tür davranışların gözlemlendiği ünlü volkanların adları verilir. Bazı volkanlar, bir faaliyet dönemi boyunca yalnızca tek bir karakteristik patlama türü sergileyebilirken, diğerleri tek bir patlama serisinde tüm bir tür dizisini gösterebilir.