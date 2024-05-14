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Kuver nedir, kuver ücreti ne demek?

Güncelleme Tarihi:

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Kuver nedir, kuver ücreti ne demek
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 16:15

Kuver ifadesi, restoran veya kafe gibi yeme-içme mekanlarında müşteriye sunulan ekstra bir hizmet veya masaya oturma ücretini ifade etmek için kullanılan bir terimdir. "Kuver ücreti" ise bu ekstra hizmetin veya masaya oturma ücretinin miktarını ifade eder. İşte, kuver ücreti hakkında detaylı bilgiler

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Kuver ücreti genellikle bazı restoranlarda uygulanır. Bu ücret, müşterinin oturduğu masada servis sunulması, ekmek, tuz, baharat gibi masada bulunan temel gıdaların sağlanması, servis elemanlarının maaşları ve restoranın işletme maliyetlerini karşılamak amacıyla eklenir. Kuver ücreti, hesaba otomatik olarak eklenen bir ücret olarak uygulanabilir veya ayrı bir şekilde fatura üzerinde belirtilebilir.

Kuver ücreti, restoranın kalitesine, hizmetin seviyesine ve yerel uygulamalara bağlı olarak değişebilir. Bazı ülkelerde veya bölgelerde kuver ücreti yasal bir zorunluluk olabilirken, diğer yerlerde ise isteğe bağlıdır.

Kuver ücreti, restoranın menüsünde veya girişte belirtilmelidir ve müşteriye önceden bilgi verilmelidir.

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