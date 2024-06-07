Bloodshot Durdurulmaz Güç konusu nedir? Bloodshot: Durdurulmaz Güç oyuncuları ve karakterleri

Haberin Devamı

Bloodshot, Valiant Comics karakterine dayanan bir süper kahraman filmi. 2020 yılında vizyona giren filmin başrollerinde Vin Diesel ve Eiza Gonzalez yer alıyor. İlk kez ekranlara gelecek olan film ATV yayın akışı içerinden yer alıyor. İşte Bloodshot: Durdurulmaz Güç konusu ve oyuncuları...

BLOODSHOT: DURDURULMAZ GÜÇ KONUSU

Durdurulamaz Güç, öldürülmesinin ardından Bloodshot olarak tekrar hayata döndürülen bir askerin hikayesini konu ediyor. Asker olan Ray Garrison ve karısı öldürüldüğünde, kimliklerini gizleyen bir grup bilim insanı harekete geçer. Bilim insanları nano teknoloji sayesinde Ray’ı hayata geri döndürür. Bloodshot adı verilen Ray, damarlarında dolaşan teknoloji sayesinde artık durdurulamaz bir güçtür. Geçmişi ile ilgili hiçbir şeyi hatırlamayan Ray, artık kendisi gibi süper askerlerle çalışır. Şirketin zihnini kontrol etmesi nedeniyle geçmişini hatırlamayan Ray’in hayatında her şey muallaktır. Ancak yavaş yavaş geçmişini hatırlamaya başlayan Ray, kontrolünü geri kazanmak için zorlu bir savaş verir.

Haberin Devamı

BLOODSHOT: DURDURULMAZ GÜÇ OYUNCULARI

Filmin kadrosunda Vin Diesel, Eiza González, Sam Heughan, Guy Pearce ve Toby Kebbell gibi isimler yer alıyor.