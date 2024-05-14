Transfer sezonu 2024 ne zaman başlayacak? Süper Lig'de yaz transfer dönemi tarihleri açıklandı!

2024-2025 Süper Lig başlama tarihi ve yaz transfer sezonu TFF tarafından duyuruldu. Trendyol Süper Lig’in bitmesine son 2 hafta kaldı. Ligin 37. ve 38. haftalarında oynanacak maçların ardından bu sezon sona erecek ve yeni sezon hazırlıkları başlayacak. Yaz transfer sezonu 2024 ne zaman? sorusu da bu sebeple araştırılmaya başlandı. Transfer dönemi ile birlikte kadrolarına yeni oyuncular katacak kulüpler bir önceki sezonun eksikliklerini tamamlamaya çalışacaklar. Peki, Yaz transfer sezonu ne zaman başlayacak ve bitecek? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yaz transfer sezonu başlangıç ve bitiş tarihini duyurdu.