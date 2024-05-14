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Transfer sezonu 2024 ne zaman başlayacak? Süper Lig'de yaz transfer dönemi tarihleri açıklandı!

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#Transfer Sezonu 2024#Yaz Transfer Sezonu 2024#Süper Lig Transfer Dönemi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 16:49

Süper Lig’de sezonun bitmesine 2 hafta kaldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2024 yaz transfer sezonu tarihi ile ilgili beklenen duyuruyu yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2024-2025 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirlemiştir.” ifadelerine yer verildi. Sezon bittikten sonra birçok Süper Lig ekibi yeni sezon çalışmalarına başlayacak. Transfer sezonunun da başlamasıyla birlikte takımlar eksik olan bölgelerine birçok farklı yıldızı dahil edecek. Peki, 2024 yaz transfer sezonu ne zaman başlayacak? İşte Süper Lig transfer sezonu 2024 başlama tarihi!

1/4Transfer sezonu 2024 ne zaman başlayacak Süper Ligde yaz transfer dönemi tarihleri açıklandı

2024-2025 Süper Lig başlama tarihi ve yaz transfer sezonu TFF tarafından duyuruldu. Trendyol Süper Lig’in bitmesine son 2 hafta kaldı. Ligin 37. ve 38. haftalarında oynanacak maçların ardından bu sezon sona erecek ve yeni sezon hazırlıkları başlayacak. Yaz transfer sezonu 2024 ne zaman? sorusu da bu sebeple araştırılmaya başlandı. Transfer dönemi ile birlikte kadrolarına yeni oyuncular katacak kulüpler bir önceki sezonun eksikliklerini tamamlamaya çalışacaklar. Peki, Yaz transfer sezonu ne zaman başlayacak ve bitecek? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yaz transfer sezonu başlangıç ve bitiş tarihini duyurdu.

2/4YAZ TRANSFER SEZONU 2024 NE ZAMAN BAŞLAYACAK

YAZ TRANSFER SEZONU 2024 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 2024-2025 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirledi. Buna göre yaz transfer sezonu 24 Haziran’da başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2024-2025 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirlemiştir. Buna göre; 2024-2025 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 24 Haziran 2024 tarihinde başlayıp, 13 Eylül 2024 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 13 Ocak 2025 tarihinde başlayıp, 11 Şubat 2025 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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3/4Transfer sezonu 2024 ne zaman başlayacak Süper Ligde yaz transfer dönemi tarihleri açıklandı
4/4Transfer sezonu 2024 ne zaman başlayacak Süper Ligde yaz transfer dönemi tarihleri açıklandı
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#Transfer Sezonu 2024#Yaz Transfer Sezonu 2024#Süper Lig Transfer Dönemi

BAKMADAN GEÇME!