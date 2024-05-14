Ayten Gökçer kimdir? Ayten Gökçer neden vefat etti, kaç yaşındaydı? İşte ünlü oyuncunun filmleri

Türk sinemasının yıldız isimlerinden Ayten Gökçer, vefat haberiyle sevenlerini yasa boğdu. Hatırlanacağı gibi 2017 yılında felç geçiren ve buna bağlı sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü oyuncunun vefatı sonrası "Ayten Gökçer neden vefat etti?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. Peki, Ayten Gökçer kimdir, neden ve kaç yaşında vefat etti? İşte ünlü oyuncu hakkında tüm merak edilen detaylar...