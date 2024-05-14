Ayten Gökçer kimdir? Ayten Gökçer neden vefat etti, kaç yaşındaydı? İşte ünlü oyuncunun filmleri

AYTEN GÖKÇER KİMDİR?
Ayten Gökçer 26 Ocak 1940 İstanbul doğumlu Türk sinema ve tiyatro oyuncusu.
1953 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'nın bale bölümüne girdi. 1958 yılında Devlet Tiyatroları sanatçı kadrosuna girdi. Sinemaya 1965'te Taçsız Kral adlı filmle başladı. Ancak daha sonra sinemadan daha çok tiyatroya önem verdi. Yedi Kocalı Hürmüz adlı müzikalde "Hürmüz" rolü ile başrolde oynadı. 1988'de devlet sanatçısı olan Ayten Gökçer, pek çok ödül kazandı. 1999 yılında Yılan Hikayesi adlı dizi ile televizyon dizilerinde oynamaya başladı. Ayten Gökçer, sanatçı Cüneyt Gökçer ile evliydi.
FİLMLERİ
1965: Taçsız Kral
1967: 501 Numaralı Hücre
1967: İçli Kız Funda
1972: Damdaki Kemancı
1973: Anneler Günü
1980: IV. Murat
1981: Bağdat Hatun
1988: Önce Canan
1991: Elif Ana
1999: Yılan Hikâyesi (dizi)
2003: Patron Kim? (dizi)
2005: Çat Kapı (dizi)
2008: Hoşçakal Güzin
2017: İstanbul Kırmızısı