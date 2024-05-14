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Ayten Gökçer kimdir? Ayten Gökçer neden vefat etti, kaç yaşındaydı? İşte ünlü oyuncunun filmleri

Güncelleme Tarihi:

#Ayten Gökçer#Vefat#Neden
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 08:39

Türk sinemasının yıldız isimlerinden Ayten Gökçer hayatını kaybetti. Acı olay sonrası oyuncunun yakınları ve sevenleri yasa boğulurken "Ayten Gökçer neden vefat etti?" ve "Ayten Gökçer kaç yaşındaydı?" sorularının cevabı merak edilip araştırılıyor. Peki, Türk sinemasının yıldız isimlerinden Ayten Gökçer kimdir? İşte hayatı hakkında tüm merak edilenler ve filmleri...

1/3Ayten Gökçer kimdir Ayten Gökçer neden vefat etti, kaç yaşındaydı İşte ünlü oyuncunun filmleri

Türk sinemasının yıldız isimlerinden Ayten Gökçer, vefat haberiyle sevenlerini yasa boğdu. Hatırlanacağı gibi 2017 yılında felç geçiren ve buna bağlı sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü oyuncunun vefatı sonrası "Ayten Gökçer neden vefat etti?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. Peki, Ayten Gökçer kimdir, neden ve kaç yaşında vefat etti? İşte ünlü oyuncu hakkında tüm merak edilen detaylar...

2/3AYTEN GÖKÇER NEDEN VE KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ

AYTEN GÖKÇER NEDEN VE KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?

Türk tiyatro ve sinemasının önemli isimlerinden Ayten Gökçer 84 yaşında hayatını kaybetti. Gökçer'in kesin ölüm nedeni bilinmese de 2017 yılında geçirdiği felç sonrası buna bağlı sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği biliniyordu.

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3/3AYTEN GÖKÇER KİMDİR

AYTEN GÖKÇER KİMDİR?

Ayten Gökçer 26 Ocak 1940 İstanbul doğumlu Türk sinema ve tiyatro oyuncusu.

1953 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'nın bale bölümüne girdi. 1958 yılında Devlet Tiyatroları sanatçı kadrosuna girdi. Sinemaya 1965'te Taçsız Kral adlı filmle başladı. Ancak daha sonra sinemadan daha çok tiyatroya önem verdi. Yedi Kocalı Hürmüz adlı müzikalde "Hürmüz" rolü ile başrolde oynadı. 1988'de devlet sanatçısı olan Ayten Gökçer, pek çok ödül kazandı. 1999 yılında Yılan Hikayesi adlı dizi ile televizyon dizilerinde oynamaya başladı. Ayten Gökçer, sanatçı Cüneyt Gökçer ile evliydi.

FİLMLERİ

1965: Taçsız Kral
1967: 501 Numaralı Hücre
1967: İçli Kız Funda
1972: Damdaki Kemancı
1973: Anneler Günü
1980: IV. Murat
1981: Bağdat Hatun
1988: Önce Canan
1991: Elif Ana
1999: Yılan Hikâyesi (dizi)
2003: Patron Kim? (dizi)
2005: Çat Kapı (dizi)
2008: Hoşçakal Güzin
2017: İstanbul Kırmızısı

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#Ayten Gökçer#Vefat#Neden

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