×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

Kademeli emeklilik çıkacak mı? 2024 kademeli emeklilik son dakika haberleri ve gelişmeleri

Güncelleme Tarihi:

#Kademeli Emeklilik Şartları#Kademeli Emeklilik Ne Zaman Çıkacak#Torba Yasa
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2024 14:56

Kademeli emeklilik çıkacak mı sorusu, emeklilik hayali kuran milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. Torba yasa çalışmaları ile beraber kademeli emeklilik düzenlemesi için de beklentiler artmıştı. Sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan kademeli emeklilik sistemine yönelik siyasi isimlerden de açıklamalar gelmişti. Peki, kademeli emeklilik ne zaman çıkacak, torba yasada var mı? İşte, Hürriyet Gazetesi Yazarı Noyan Doğan'ın yazısından kademeli emeklilikte son durum gelişmeleri.

1/4Kademeli emeklilik çıkacak mı 2024 kademeli emeklilik son dakika haberleri ve gelişmeleri

Kademeli emeklilik çıkacak mı sorusu, son dakika gelişmeleri ile takip ediliyor. Kademeli emeklilik 2024 çıkacak mı, sorusunun yanıtı için gözler TBMM'ye çevrildi. Ekonomiye yönelik çalışmalar sürerken, kademeli emeklilik şartları 2024, yaş beklemeden erken emeklilik bekleyen çalışanların odaklandığı konulardan oldu. Bir süredir Meclis'te çalışmaları devam eden torba yasada kademeli emeklilik için beklentiler arttı. Peki, kademeli emeklilik çıkacak mı? İşte, kademeli emeklilikte son durum gelişmeleri.

2/4KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI

KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI?

Soru: Noyan Bey hep EYT’den bahsediyorsunuz. EYT’nin yarattığı büyük bir haksızlık var. Devletin imkânları varsa yoksa EYT için kullanıldı ama 2000-2008 girişlilerin uğradığı mağduriyeti kimse görmüyor, görmezden geliyor. Kademeli emeklilik konusunu inceleyip gündeminize alırsanız çok sevinirim? Evren A.

Cevap: Bu soru gibi okuyuculardan hemen hemen her gün kademeli emeklilik hakkında mesajlar alıyorum. Kademeli emekliliği gündeme getirmememden şikâyet ediyorlar. 2023 yılının mart ayında, 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanların EYT’den yararlanıp emekli olmalarına imkân tanındı ve 2 milyona yakın kişi geçen sene EYT’den emekli oldu. Prim gün sayısını dolduranlar bundan sonra da EYT’den yararlanıp, emekli olacak. EYT düzenlemesi ile 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanların uğradıkları haksızlık giderildi ancak bu sefer 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olanlar kendilerine haksızlık yapıldığı gerekçesiyle tepki göstermeye başladı. Haklılık payı var mı; var. Milyonlarca kişi “1 güne 17 yıl kabul etmiyoruz” sloganı ile uğradıkları haksızlığın ve ortaya çıkan adaletsizliğin giderilmesini istiyor. Beklentileri ise kademeli emeklilik. Yani, yaş şartının ilk işe giriş tarihine göre yeniden düzenlenmesi ve 58-60 yaş şartının kaldırılması.

Bu kişilerin bir kısmı 23 yıldır çalışıyor ve ödedikleri prim 9 bine yaklaşmış durumda. Bu durumda olanlar emeklilik hakkı isterken, bir kısmı ise çalışmaya devam etmek istiyor ancak kademeli emeklilik hakkının kendilerine tanınmasını talep ediyor. Peki, kademeli emeklilik gündemde mi? Bu vesile ile bu konuya neden pek değinmediğime de açıklık getireyim.

EYT düzenlemesinin sosyal güvenlik sistemi üzerindeki etkisine, SGK’nın 2023 yılı faaliyet raporundan alıntılar yaparak, geçen yazımda değindim. Arzu eden, “İşte sosyal güvenliğin bütçesi” başlıklı yazımı okuyabilir. Raporda, EYT düzenlemesinin SGK’nın bütçesi üzerindeki olumsuz etkisi açık açık belirtiliyor. Hal böyleyken yeni bir EYT düzenlemesinin yapılmayacağı ayan beyan ortada. Hatta bir adım daha ileri gideyim, mevcut emekli maaşlarının düşüklüğü ve emekliye zam konusu gündemdeyken kademeli emekliliğin gündeme gelmesi neredeyse imkânsız. Okuyucuları da anlıyorum. Bu konu bir şekilde gündemde tutulur, kamuoyu baskısı oluşursa, bir ihtimal kademeli emeklilik düzenlemesi çıkar beklentisi var.

EN SON HABERLER

3/4KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR

KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?

Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan bir sistemdir. Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişmektedir.

4/4Kademeli emeklilik çıkacak mı 2024 kademeli emeklilik son dakika haberleri ve gelişmeleri

Kademeli emeklilik hakkında tam detaylar, resmi çalışmaların hayata geçmesiyle belirlenir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kademeli Emeklilik Şartları#Kademeli Emeklilik Ne Zaman Çıkacak#Torba Yasa

EN SON HABERLER