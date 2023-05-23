MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 MSÜ tercih sonuçları için ÖSYM takviminden detaylar

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MSÜ tercih sonuçları, tercih süreci devam ederken araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Üniversitesi tercih işlemleri açıklanan tarihlerde e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresiyle yapılabilecek. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o detaylar

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Milli Savunma Üniversitesi tercihleri 3 Mayıs'ta başladı. Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 25 Mayıs 2023 saat 23:59'a kadar yapabilecek.

MSÜ tercih sonuçları NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ tercihleri, geçtiğimiz yıl 18 Nisan - 13 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. Sonuçlar ise 20 Haziran 2022'de erişime açılmıştı. Buna bilgiler çerçevesinde 2023 MSÜ tercih sonuçlarının daHaziran ayının 15'i gibi açıklanması bekleniyor.

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MSÜ TABAN PUANLARI 2023

HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR:

HHO Sayısal Taban Puanı: 350,92813

KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 311,56385

KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 313,94375

KHO Sözel Taban Puanı: 348,02558

HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR



Hava Harp Okulu Sayısal Taban Puanı: 396,92667

Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Sahil Güvenlik Komutanlığı Sayısal Taban Puanı: 386,50110

Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık Taban Puanı: 379,29266



ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU ADAYLARI

Kara Meslek Yüksek Okulu, Hava Meslek Yüksek Okulu, Deniz Meslek Yüksek Okulu, Sahil Güvenlik Meslek Yüksek Okulu Genel Puan Türü: 286,44629



BANDO ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU ADAYLARI



BANDO Meslek Yüksek Okulu (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) En Yüksek Puan Türü: 139,04660

BANDO Meslek Yüksek Okulu (İlk Tercihi Bando Olan) En Yüksek Puan Türü: 240,12756