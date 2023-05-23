MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 MSÜ tercih sonuçları için ÖSYM takviminden detaylar

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MSÜ tercih sonuçları, tercih süreci devam ederken araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Üniversitesi tercih işlemleri açıklanan tarihlerde e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresiyle yapılabilecek. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o detaylar
MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Milli Savunma Üniversitesi tercihleri 3 Mayıs'ta başladı. Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 25 Mayıs 2023 saat 23:59'a kadar yapabilecek.
MSÜ tercih sonuçları NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ tercihleri, geçtiğimiz yıl 18 Nisan - 13 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. Sonuçlar ise 20 Haziran 2022'de erişime açılmıştı. Buna bilgiler çerçevesinde 2023 MSÜ tercih sonuçlarının daHaziran ayının 15'i gibi açıklanması bekleniyor.
MSÜ TABAN PUANLARI 2023
HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR:
HHO Sayısal Taban Puanı: 350,92813
KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 311,56385
KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 313,94375
KHO Sözel Taban Puanı: 348,02558
HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR
Hava Harp Okulu Sayısal Taban Puanı: 396,92667
Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Sahil Güvenlik Komutanlığı Sayısal Taban Puanı: 386,50110
Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık Taban Puanı: 379,29266
ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU ADAYLARI
Kara Meslek Yüksek Okulu, Hava Meslek Yüksek Okulu, Deniz Meslek Yüksek Okulu, Sahil Güvenlik Meslek Yüksek Okulu Genel Puan Türü: 286,44629
BANDO ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU ADAYLARI
BANDO Meslek Yüksek Okulu (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) En Yüksek Puan Türü: 139,04660
BANDO Meslek Yüksek Okulu (İlk Tercihi Bando Olan) En Yüksek Puan Türü: 240,12756