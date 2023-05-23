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MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 MSÜ tercih sonuçları için ÖSYM takviminden detaylar

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#Msü#Msü Tercih Sonuçları#Msü Tercih Sonucu
MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023 MSÜ tercih sonuçları için ÖSYM takviminden detaylar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2023 12:40

MSÜ tercih sonuçları, 2023 MSÜ sınavının ve tercihlerinin ardından gündeme gelmeye başladı. Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim görmek isteyen adaylar sınavdan aldıkları sayısal, sözel, eşit ağırlık ve genel puan türlerine göre tercih işlemlerini tamamlayacak. MSÜ tercihleri 3 Mayıs Çarşamba günü başlamıştı. Peki MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp okulu taban puanları...

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MSÜ tercih sonuçları, tercih süreci devam ederken araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Üniversitesi tercih işlemleri açıklanan tarihlerde e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresiyle yapılabilecek. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o detaylar

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Milli Savunma Üniversitesi tercihleri 3 Mayıs'ta başladı. Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 25 Mayıs 2023 saat 23:59'a kadar yapabilecek.

MSÜ tercih sonuçları NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ tercihleri, geçtiğimiz yıl 18 Nisan - 13 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. Sonuçlar ise 20 Haziran 2022'de erişime açılmıştı. Buna bilgiler çerçevesinde 2023 MSÜ tercih sonuçlarının daHaziran ayının 15'i gibi açıklanması bekleniyor.

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MSÜ TABAN PUANLARI 2023

HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR:

HHO Sayısal Taban Puanı: 350,92813
KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 311,56385
KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 313,94375
KHO Sözel Taban Puanı: 348,02558

HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR

Hava Harp Okulu Sayısal Taban Puanı: 396,92667
Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Sahil Güvenlik Komutanlığı Sayısal Taban Puanı: 386,50110
Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık Taban Puanı: 379,29266

ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU ADAYLARI

Kara Meslek Yüksek Okulu, Hava Meslek Yüksek Okulu, Deniz Meslek Yüksek Okulu, Sahil Güvenlik Meslek Yüksek Okulu Genel Puan Türü: 286,44629

BANDO ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU ADAYLARI

BANDO Meslek Yüksek Okulu (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) En Yüksek Puan Türü: 139,04660
BANDO Meslek Yüksek Okulu (İlk Tercihi Bando Olan) En Yüksek Puan Türü: 240,12756

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