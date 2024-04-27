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Yargı final mi yapıyor, ne zaman bitiyor? Büyük sürpriz: Final tarihi belli oldu! Yargı kaçıncı bölümde final yapacak?

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#Yargı#Yargı Final#Yargı Ne Zaman Bitiyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2024 23:56

Türkiye başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden geniş bir izleyici kitlesine sahip olan dizinin merakla beklenen büyük finaline sayılı haftalar kala ‘Yargı final bölümü' izleyiciler tarafından merak ediliyor. Üç sezondur nefes kesen hikayelerle izleycisini ekrana bağlayan Yargı final tarihi belli oldu! Peki, Yargı final mi yapıyor, ne zaman bitiyor? İşte, Yargı final tarihi

1/4Yargı final mi yapıyor, ne zaman bitiyor Büyük sürpriz: Final tarihi belli oldu Yargı kaçıncı bölümde final yapacak

Yargı yeni bölüm pazar akşamları ekrana gelmeye devam ediyor. Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken onlara Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Defne Kayalar, Alican Yücesoy, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Naşit Özcan, Sermet Yeşil, Ayşegül Cengiz, Muttalip Müjdeci, Ulvi Kahyaoğlu, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan, Merve Ateş, Gece Işık Demirel, Duygu Serin, Tolga Canbeyli, Onur Tekin, Çağrı Atakan ve Dilara Çakır gibi usta ve genç isimler eşlik ediyor. Ancak Yargı'nın bu sezon final yapması bekleniyor. Peki, Yargı ne zaman bitiyor? İşte Yargı final bölümü tarihi...

2/4YARGI FİNAL NE ZAMAN

YARGI FİNAL NE ZAMAN?

Kanal D’nin, üç sezondur ekranda olan Ay Yapım imzalı dizisi Yargı final bölümü 26 Mayıs'ta büyük bir organizasyonla dizi ekibi ve seyircisiyle birlikte izlenecek.

Yargı her pazar akşamı yeni bölümleriyle 26 Mayıs’a kadar Kanal D’de ekrana gelecek.

BAKMADAN GEÇME!

3/4Yargı final mi yapıyor, ne zaman bitiyor Büyük sürpriz: Final tarihi belli oldu Yargı kaçıncı bölümde final yapacak

Nasıl bir final yapacağı merakla beklenen dizi, 26 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek finali izleyicisiyle birlikte izlemek için büyük bir organizasyon hazırlığında. Şimdilik detayları gizli tutulan gece hakkındaki bilgiler çok yakında izleyicilerle paylaşılacak.

 

4/4YARGI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK

YARGI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yargı 91. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Ilgaz ve Ceylin için kutlama zamanı!

Ceylin, Ilgaz'a evlilik yıl dönümlerinin ne zaman olduğunu sorar. Ilgaz'sa Ceylin'in sorusuna espirili bie şekilde üç kere evlendiklerini, hangisini sorduğunu söyler. Ilgaz, evlilik yıl dönümü kutlaması isteyen Ceylin'e unutulmaz anlar yaşatır.

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BAKMADAN GEÇME!