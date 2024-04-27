Yargı final mi yapıyor, ne zaman bitiyor? Büyük sürpriz: Final tarihi belli oldu! Yargı kaçıncı bölümde final yapacak?

Yargı yeni bölüm pazar akşamları ekrana gelmeye devam ediyor. Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken onlara Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Defne Kayalar, Alican Yücesoy, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Naşit Özcan, Sermet Yeşil, Ayşegül Cengiz, Muttalip Müjdeci, Ulvi Kahyaoğlu, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan, Merve Ateş, Gece Işık Demirel, Duygu Serin, Tolga Canbeyli, Onur Tekin, Çağrı Atakan ve Dilara Çakır gibi usta ve genç isimler eşlik ediyor. Ancak Yargı'nın bu sezon final yapması bekleniyor. Peki, Yargı ne zaman bitiyor? İşte Yargı final bölümü tarihi...