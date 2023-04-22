RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI 2023

Güzellik, birlik ve beraberlik dolu; her zaman bir öncekinden daha mutlu ve huzurlu, şeker tadında bir bayram olması dileklerimizle. Ramazan Bayramımız kutlu olsun.



Uzakların, yakın olduğu sevginin çokça hissedildiği, çocukların gözlerinin içinin güldüğü, ailelerin kucaklaştığı, sofraların sandalyelerin yetmeyeceği kadar kalabalık olduğu çok güzel bir bayram dilerim...



Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.