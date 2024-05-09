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Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi olacak? 9 Mayıs elektrik kesintisi listesi!

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#Elektrik#BEDAŞ#Elektrik Kesintisi
Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek İstanbulun hangi ilçelerinde elektrik kesintisi olacak 9 Mayıs elektrik kesintisi listesi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 15:59

BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), kesintiden etkilenecek mahalleler, başlama ve bitiş tarihi bilgisini detaylarıyla paylaşıyor. 9 Mayıs Perşembe günü ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi olanlar detayları sorguluyor. Peki elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi olacak? İşte kesinti listesi...

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Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? BEDAŞ elektrik kesintisi mahalle ve saat bilgisi 9 Mayıs Perşembe günü kesinti durumu ile karşı karşıya olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından açıklanan planlı kesinti listesi dahilinden bazı ilçe mahallerde belirlenen saat aralığında kesintisi yapılacak. Peki elektrikler ne zaman gelecek? İşte ayrıntılar...

ELEKTRİK KESİNTİSİ HANGİ İLÇELERDE OLACAK?

9 Mayıs Perşembe günü elektrik kesintisi yapılacak bazı ilçeler şu şekilde: Bağcılar, Başakşehir, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Çatalca, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Küçükçekmece, Silivri.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde bugün planlı elektrik kesintileri yaşanabiliyor. Kesinti yapılacak ilçe ve mahalleler BEDAŞ ve AYEDAŞ resmi internet siteleri üzerinden görüntülenebiliyor.

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BEDAŞ KESİNTİ SORGULAMA

AYEDAŞ KESİNTİ SORGULAMA

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#Elektrik#BEDAŞ#Elektrik Kesintisi

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