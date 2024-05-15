Toz taşınımı ve yağış uyarısı! Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı... Yarın (16 Mayıs) hava nasıl olacak?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Kastamonu, Hatay ve Siirt çevreleri ile Batı ve Orta Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ege bölgesinde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 9°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 11°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 8°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 10°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren yer yer toz taşınımı bekleniyor.
A.KARAHİSAR 6°C, 22°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ 14°C, 29°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 13°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
UŞAK 6°C, 23°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Hatay çevreleri ile Batı ve Orta Akdeniz'in Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 16°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 17°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
BURDUR 9°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
HATAY 13°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 8°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
ESKİŞEHİR 7°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 8°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
YOZGAT 4°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Kastamonu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 2°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 8°C, 22°C
Parçalı bulutlu
SİNOP 13°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 10°C, 17°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 6°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 8°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 13°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 1°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışı
KARS 1°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışı
MALATYA 8°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 5°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 7°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
GAZİANTEP 12°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
SİİRT 10°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 14°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu