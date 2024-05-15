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Toz taşınımı ve yağış uyarısı! Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı... Yarın (16 Mayıs) hava nasıl olacak?

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
Toz taşınımı ve yağış uyarısı Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı... Yarın (16 Mayıs) hava nasıl olacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2024 22:48

Hava durumu tahminlerini yayınlayan Meteoroloji'den son dakika toz taşınımı ve sağanak uyarısı geldi. Sıcaklıkların batı kesimlerden başlayarak artması beklenirken, perşembe günü bazı illerde sağanak görülecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre Kastamonu, Hatay ve Siirt çevreleri, Rize ile Artvin’de sağanak görülecek. Ege bölgesinde de yer yer toz taşınımı bekleniyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 16 Mayıs hava durumu değerlendirmeleri.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Kastamonu, Hatay ve Siirt çevreleri ile Batı ve Orta Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ege bölgesinde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 9°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

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İSTANBUL 11°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 8°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 10°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

Toz taşınımı ve yağış uyarısı Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı... Yarın (16 Mayıs) hava nasıl olacak

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren yer yer toz taşınımı bekleniyor.

A.KARAHİSAR 6°C, 22°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ 14°C, 29°C
Parçalı bulutlu

İZMİR 13°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

UŞAK 6°C, 23°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Hatay çevreleri ile Batı ve Orta Akdeniz'in Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 16°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 17°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

BURDUR 9°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

HATAY 13°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Toz taşınımı ve yağış uyarısı Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı... Yarın (16 Mayıs) hava nasıl olacak

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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ANKARA 8°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ESKİŞEHİR 7°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 8°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT 4°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Kastamonu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 2°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 8°C, 22°C
Parçalı bulutlu

SİNOP 13°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 10°C, 17°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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AMASYA 6°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 8°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 13°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Toz taşınımı ve yağış uyarısı Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı... Yarın (16 Mayıs) hava nasıl olacak

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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ERZURUM 1°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışı

KARS 1°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışı

MALATYA 8°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 5°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Toz taşınımı ve yağış uyarısı Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı... Yarın (16 Mayıs) hava nasıl olacak

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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DİYARBAKIR 7°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

GAZİANTEP 12°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

SİİRT 10°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 14°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

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