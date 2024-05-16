×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

İOS 18 ne zaman çıkacak, özellikleri neler? Apple İOS 18 ile iPad ve iPhone'lara göz takibi geliyor!

Güncelleme Tarihi:

#İOS 18 Özellikleri#İOS 18 Ne Zaman Çıkacak#Apple
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2024 01:44

Apple bu yıl sunulacak İOS 18 özellikleri netleşmeye başladı. Bunlardan biri de fiziksel düğme etkinleştirme ve hareket kontrolü gibi işlevlerle uyumlu olan göz takibi olacak. iPadOS ve iOS uygulamalarıyla çalışan göz takibi, fiziksel engelli kullanıcıların cihazlarını yalnızca gözleriyle kontrol etmelerini sağlayacak, Renk Filtreleri CarPlay’e Ses Kontrolü ve Ses Tanıma eklenerek çeşitli ihtiyaçlara sahip kullanıcılar için daha erişilebilir hale gelecek. Topluluk beta sürümünün Temmuz 2024'te, genel sürümün ise Eylül 2024'te yayınlanması bekleniyor​​​​​​. Peki, İOS 18 ne zaman gelecek, özellikleri neler? işte, İOS 18 özellikleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

1/4İOS 18 ne zaman çıkacak, özellikleri neler Apple İOS 18 ile iPad ve iPhonelara göz takibi geliyor

İOS 18 özellikleri Apple tarafından açıklandı. iPadOS 18 ile piyasaya sürülecek olan iOS 18 yeni erişilebilirlik özellikleri için kullanıcılar geri sayıma başladı. Apple, genel yapay zeka ilgisini takiben iOS 18'de AI iyileştirmelerine büyük önem veriyor. Bloomberg'in Mark Gurman'ı, iOS 18'in "oldukça yenilikçi" bir yazılım güncellemesi olabileceğini ve "iPhone'un tarihindeki en büyük" yazılım güncellemesi olma potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Apple'ın CEO'su Tim Cook, Apple'ın yapay zekaya "çok fazla zaman ve çaba" yatırdığını ve devam eden AI çalışmalarının detaylarını "bu yılın ilerleyen zamanlarında" paylaşacaklarını ifade etti​​. Peki, İOS 18 ne zaman çıkacak? İşte, ayrıntılar.

2/4IOS 18 NE ZAMAN ÇIKACAK

IOS 18 NE ZAMAN ÇIKACAK?

iOS 18, Apple'ın 2024 yılında iPhone ve iPad için planladığı bir sonraki büyük işletim sistemi güncellemesi olarak tanıtıldı. Bu güncelleme, genel olarak Eylül 2024'te kullanıma sunulacak. Apple, iOS 18'i Haziran 2024'te düzenlenecek olan Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) tanıtacak ve ardından geliştiriciler için bir beta sürümü yayınlayacak. Topluluk beta sürümünün Temmuz 2024'te, genel sürümün ise Eylül 2024'te yayınlanması bekleniyor​​​​​​.

EN SON HABERLER

3/4İOS 18 ÖZELLİKLERİ

İOS 18 ÖZELLİKLERİ

iOS 18'in getireceği özelliklerden bazıları şunlardır:

  • Yapay Zeka ile Güçlendirilmiş Siri: Siri'nin daha akıllı hale gelmesi ve büyük dil modelleri teknolojisini içeren yeni bir AI sistemiyle avantaj sağlaması bekleniyor.
  • Mesajlar Uygulamasında AI Entegrasyonu: Kullanıcıların soruları yanıtlamasına ve cümleleri otomatik tamamlamasına olanak tanıyacak.
  • Apple Music'te Yeni AI Özellikleri: Otomatik olarak oluşturulan çalma listeleri gibi özelliklerin getirilmesi planlanıyor.
  • iWork Uygulamalarında AI Entegrasyonu: Keynote ve Pages gibi uygulamalarda AI destekli yazım ve sunum hazırlama özellikleri eklenebilir.
  • Xcode'da AI Özellikleri: Geliştiricilerin yeni uygulamaları daha hızlı yazmalarını sağlayacak AI özellikleri eklenmesi bekleniyor​​.

4/4İOS 18 ne zaman çıkacak, özellikleri neler Apple İOS 18 ile iPad ve iPhonelara göz takibi geliyor

Ayrıca, iOS 18 ile birlikte RCS (Zengin İletişim Hizmetleri) desteğinin de iPhone'lara geleceği duyuruldu. RCS, SMS ve MMS'in halefi olup, iPhone ve Android kullanıcıları arasındaki metin mesajlarına iMessage tarzı özellikler getirecek. Okundu bilgileri, yazıyor göstergeleri ve yüksek kaliteli görüntüler ile videoların gönderilmesi gibi özellikler bu güncelleme ile kullanıcılara sunulacak​​​​.

iOS 18, aynı zamanda Apple'ın yıllardır üzerinde çalıştığı ve "şimdiye kadarki en iddialı ve çekici" güncelleme olarak tanımlanan, büyük yeni özellikler ve tasarım değişiklikleri içeren bir güncelleme olacağı öne sürülüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İOS 18 Özellikleri#İOS 18 Ne Zaman Çıkacak#Apple

EN SON HABERLER