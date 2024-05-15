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Şans Topu Sonucu Sorgulama Ekranı 15 Mayıs 2024 (Tek tıkla öğren) | Milli Piyango Online canlı Şans Topu çekiliş sonuçları BELLİ OLDU; Büyük ikramiye devretti!

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Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2024 23:50

Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı Milli Piyango Online üzerinden 15 Mayıs akşamı erişime açıldı. Haftanın 1. Şans Topu canlı çekilişi, Sisal Şans tarafından noter huzurunda saat 20.00'da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den de canlı yayınla takip edilen çekilişin hemen ardından kazandıran numaralar ve Şans Topu çekiliş sonuçları yayınlandı. Bu akşamki çekilişte 5+1 bilen çıkmayınca tam 1.411.492,09 TL devretti. 5 bilenler, 4+1 bilenler ve 4 bilenler de diğer ikramiyelerin sahibi oldu. Günler öncesinden kupon dolduranlar, Şans Topu sonuçları, Milli Piyango Online Şans Topu sonucu sorgulama ekranı üzerinden ikramiyelerini öğrenilebilecek. İşte, 15 Mayıs 2024 Şans Topu sonuçları ve online sorgulama ekranı...

1/3Şans Topu Sonucu Sorgulama Ekranı 15 Mayıs 2024 (Tek tıkla öğren) | Milli Piyango Online canlı Şans Topu çekiliş sonuçları BELLİ OLDU; Büyük ikramiye devretti

15 Mayıs tarihli 2024 Şans Topu çekilişi, Sisal Şans tarafından saat 20:00'da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den de yayınlanan bu akşamki çekilişte büyük ikramiye devretti. 5 bilen 4 kişi de 21.616,40 TL kazandı. Şans Topu sonuçları ile Şans Topu sorgulamalarını aşağıdaki ekrandan öğrenebilirsiniz. Peki, hangi numaralar çıktı? İşte, 15 Mayıs 2024 Şans Topu sonucu sorgulama ekranı ve detaylar.

ŞANS TOPU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2/315 MAYIS ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI

15 MAYIS ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI

15 Mayıs 2024 günü gerçekleşen canlı çekilişi sonrası sonuçlar belli oldu. Çekilişte 5+1 bilen çıkmadı ve tam 1.411.492,09 TL devretti.

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3/3ŞANS TOPU NASIL OYNANIR

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 5 TL’dir.

Sen Seç!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise, kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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