Survivor eleme adayları çarşamba akşamı dokunulmazlık mücadelesi sonrası ada konseyinde belli oldu. TV8 ekranlarında sevenleri ile buluşan Survivor'ın 15 Mayıs 2024 tarihli son bölümünde, dokunulmazlık mücadeleleri devam etti. Hız, denge ve gücün ön planda olduğu haftanın son dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanırken, mavi takımda ise takım arkadaşlarından en fazla oyu alan bir isim Survivor eleme adayı oldu. Diğer yandan yeni getirilen kurala göre haftanın en kötü performansını yapan bir yarışmacı da eleme potasına gönderildi. Bu haftanın eleme adayları Özgür ve Aleyna olarak belirlenmişti. Peki, 15 Mayıs 2024 Survivor All Star son eleme adayı kim oldu, eleme potasına kim gitti? İşte, son bölümde yaşananlar.