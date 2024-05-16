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SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM OLDU 15 MAYIS 2024? Survivor All Star eleme potasına kimler gitti, dün akşam 4. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Damla fenalaştı... İşte performans eşleşmesi!

Güncelleme Tarihi:

#Survivor Eleme Adayı#Yarışma#Survivor 3. Eleme Adayı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2024 02:22

Survivor 3. ve 4. eleme adayı kim oldu, sorusunun yanıt bulduğu dün gece dokunulmazlık mücadelesi nefes kesen anlara sahne oldu. Büyük finale adım adım yaklaşan Survivor All Star'ın 15 Mayıs tarihli 114. son bölümünde, kırmızı ve mavi takım yarışmacıları haftanın 4. dokunulmazlık oyununu kazanmak için zorlu parkurda adeta canını dişine taktı. Ödüllü dokunulmazlık mücadelesinde kırmızı takım ipi göğüslerken; mavi takımda da Survivor 4. eleme adayı ada konseyinde belli oldu. Haftanın en kötü performansını yapan bir yarışmacı da eleme potasına gitti. Ada konseyinde de Acun Ilıcalı performans eşleşmelerini açıkladı. Diğer yandan oyun sonrası Damla'nın fenalaşması korkuttu. Peki, dün akşam Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor eleme potasına kim gitti, 4. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte, Survivor eleme adayları ve yeni bölüm fragmanı.

1/8SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM OLDU 15 MAYIS 2024 Survivor All Star eleme potasına kimler gitti, dün akşam 4. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı Damla fenalaştı... İşte performans eşleşmesi

Survivor eleme adayları çarşamba akşamı dokunulmazlık mücadelesi sonrası ada konseyinde belli oldu. TV8 ekranlarında sevenleri ile buluşan Survivor'ın 15 Mayıs 2024 tarihli son bölümünde, dokunulmazlık mücadeleleri devam etti. Hız, denge ve gücün ön planda olduğu haftanın son dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanırken, mavi takımda ise takım arkadaşlarından en fazla oyu alan bir isim Survivor eleme adayı oldu. Diğer yandan yeni getirilen kurala göre haftanın en kötü performansını yapan bir yarışmacı da eleme potasına gönderildi. Bu haftanın eleme adayları Özgür ve Aleyna olarak belirlenmişti. Peki, 15 Mayıs 2024 Survivor All Star son eleme adayı kim oldu, eleme potasına kim gitti? İşte, son bölümde yaşananlar.

2/8SURVİVORDA ELEME ADAYI KİM OLDU

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Büyük finale adım adım yaklaşan Survivor All Star'da dokunulmazlık karşılaşmaları dün gece de devam etti. Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımda konsey toplandı. Oylama yapılmadan önce Acun Ilıcalı, haftanın en kötü performansını açıkladı. Bu hafta en başarısız performansa sahip olan isim Atakan oldu. Böylece Atakan Survivor 3. eleme adayı seçildi.

BAKMADAN GEÇME!

3/8SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM OLDU 15 MAYIS 2024 Survivor All Star eleme potasına kimler gitti, dün akşam 4. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı Damla fenalaştı... İşte performans eşleşmesi

Ardından konseyde yarışmacılar ilk olarak adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını verdi. Yapılan oylama sonucu, Merve 4 oy alarak haftanın son eleme adayı oldu. Survivor All Star'da haftanın diğer eleme adayları ise Özgür ve Aleyna olarak belirlenmişti.

4/8PERFORMANS EŞLEŞMESİ BELLİ OLDU

PERFORMANS EŞLEŞMESİ BELLİ OLDU

Adayların belli olmasının ardından Acun Ilıcalı performansa göre düello eşleşmelerini açıkladı. Ilıcalı, düelloda eşleşmenin Merve-Aleyna, Atakan-Özgür olduğunu açıkladı.

BAKMADAN GEÇME!

5/8SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2024 All Star'da kırmızı ve mavi takım dün gece haftanın 4. ve son dokunulmazlık mücadelesinde karşılaştı. Kazanan takımın ödülü de elde edeceği dokunulmazlık oyununda ilk önce avantaj heyecanı yaşandı. 8 olanın kazanacağı avantaj mücadelesinin finalinde parkura Özgür ve Yunus Emre çıktı. Atışlarda Yunus Emre'nin aldığı sayı ile avantajı kırmızı takım 8-5 kazandı.

6/8SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM OLDU 15 MAYIS 2024 Survivor All Star eleme potasına kimler gitti, dün akşam 4. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı Damla fenalaştı... İşte performans eşleşmesi

Dokunulmazlık karşılaşmasının ikinci etabında ise bu kez takımlar bayrak yarışında karşı karşıya geldi. 12 olanın dokunulmazlığın sahibi olacağı oyunun final etabında parkura Yunus Emre ve Atakan çıktı. Son sayıyı Yunus Emre'nin kazanmasıyla bayrak yarışını kırmızı takım 12-7 kazandı. Böylece kırmızı takım dokunulmazlığı ve ödülü elde etti.

BAKMADAN GEÇME!

7/8DAMLA OYUN SONRASI FENALAŞTI

DAMLA OYUN SONRASI FENALAŞTI

Öte yandan dokunulmazlık oyunu sonrası Damla Can kendisini yerine attı. Göğsünün acıdığını ve nefes alırken zorlandığını söyleyen Damla doktor kontrolünden geçti. Acılar içerisinde yerde kıvranan Damla, oyun alanı dışına alındı.

8/8YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

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BAKMADAN GEÇME!