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Ek ders ne zaman yatar? Haziran ayı ek ders ücreti için önemli detay

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#Ek Ders#Ek Ders Ücret#Ek Ders Ücreti Ne Zaman Yatar
Ek ders ne zaman yatar Haziran ayı ek ders ücreti için önemli detay
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2023 12:01

Ek ders ne zaman yatar sorusu Haziran ayı itibariyle gündemde yer alıyor. Haziran ayı ek ders ücreti için bir süredir beklenti içerisinde olan öğretmenler, ek ders ücreti ne zaman yatacak sorusuna cevap arıyordu. Peki, ek ders ne zaman yatar? İşte, haziran ayı ek ders ücreti için merak edilen bazı detaylar

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Haziran ayı ek ders ücreti, Personel Harcamaları Yönetim Sistemi Modülü (KBS Sistemi) üzerinde gerçekleşen güncellemeler nedeniyle bazı il ve ilçelerde ek ders ücretinin ödenmesine engel oluşturmaktaydı. Personel Harcamaları Yönetim Sistemi Modülünün yeni memur maaş zam oranının resmileşmesinin akabinde yeniden açılması bekleniyor. 

EK DERS NE ZAMAN YATAR?

ek ders ücretinin bu hafta içi gerçekleşecek olan işlemlerin ardından 17 Temmuz itibariyle hesaplara yatırılabileceği öngörülüyor. 

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