Ek ders ne zaman yatar? Haziran ayı ek ders ücreti için önemli detay

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Haziran ayı ek ders ücreti, Personel Harcamaları Yönetim Sistemi Modülü (KBS Sistemi) üzerinde gerçekleşen güncellemeler nedeniyle bazı il ve ilçelerde ek ders ücretinin ödenmesine engel oluşturmaktaydı. Personel Harcamaları Yönetim Sistemi Modülünün yeni memur maaş zam oranının resmileşmesinin akabinde yeniden açılması bekleniyor.

EK DERS NE ZAMAN YATAR?

ek ders ücretinin bu hafta içi gerçekleşecek olan işlemlerin ardından 17 Temmuz itibariyle hesaplara yatırılabileceği öngörülüyor.