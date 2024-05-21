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SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 20 MAYIS 2024 | Dün akşam Survivor All Star'da eleme düellosunu kim kazandı, Merve mi Nagihan mı elendi? Favori ismin vedası: "Jübilemi gerçekleştirdim..."

Güncelleme Tarihi:

#Survivor Kim Elendi#Yarışma#Televizyon
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2024 02:44

Survivor kim elendi sorusunun yanıt bulduğu dün gece düello mücadelesini kaybeden yarışmacının vedası şoke etti. Büyük finale adım adım yaklaşan Survivor All Star'ın 20 Mayıs tarihli 119. son bölümünde, eleme potasında yer alan Merve, Özgür, Nagihan ve Hilmi Cem şampiyonluk hayalleri için eleme düellosunda mücadele verdi. Nefes kesen eleme düellosunun ilk turunda Hilmi Cem ve Özgür potan çıkarken, finalde ise Merve Aydın ve Nagihan'ın mücadelesi heyecan dolu anlara neden oldu. Survivor'ın efsane iki kadın yarışmacısının karşılaştığı düelloda atışlarda rakibine yenilen bir isim Survivor 204 All Star'a veda etti. Survivor'dan elenen yarışmacının, "Benden bu kadar, jübilemi gerçekleştirdim. Daha fazlası benim için intihar." sözleri duygusal anlara neden oldu. Diğer yandan Merve'nin başını yaralaması yürekleri ağza getirdi. Peki, dün akşam (20 Mayıs) Survivor'dan kim gitti, eleme düellosunu kim kazandı? İşte, 20 Mayıs Pazartesi Survivor eleme düellosunu kazanan isimler ve adaya veda eden son yarışmacı...

1/6SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 20 MAYIS 2024 | Dün akşam Survivor All Starda eleme düellosunu kim kazandı, Merve mi Nagihan mı elendi Favori ismin vedası: Jübilemi gerçekleştirdim...

Survivor All Star elenen son isim, pazartesi akşamı netlik kazandı. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2024 All Star'ın 20 Mayıs'ta yayınlanan son bölümünde, eleme adayı olan 2 erkek 2 kadın yarışmacı, nefes kesen düelloda parkura çıktı. Merve-Özgür, Nagihan-Hilmi Cem eşleşmesinde potadan Özgür ve Hilmi Cem çıkarken, finalde Merve'nin ve Nagihan'ın yarışı eleneni belirledi. Atışlarda Merve Aydın'a yenilen Nagihan Survivor All Star'a veda etti. Dizindeki sakatlık nedeniyle yarışmakta zorluk çeken başarılı yarışmacı gözyaşlarını tutamadı. Peki, 20 Mayıs 2024 Pazartesi Survivor'dan kim elendi? Bu hafta Survivor'a veda eden isim kim oldu? İşte, dün gece Survivor All Star'dan elenen isim ve son bölümde yaşananlar.

2/6SURVİVORDAN KİM ELENDİ

SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?

Büyük finale haftalar kala rekabetin arttığı Survivor All Star'da kadın ve erkeklerden oluşan karma düello heyecan yarattı. Survivor All Star'da eleme potasına bu hafta Merve, Özgür, Nagihan ve Hilmi Cem girmişti. Performans eşleşmesine göre ilk önce Nagihan ve Hilmi Cem mücadele verdi. Bu etabın sonunda 5-1'lik skorla kazanan Hilmi Cem eleme potasından çıktı.

BAKMADAN GEÇME!

3/6SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 20 MAYIS 2024 | Dün akşam Survivor All Starda eleme düellosunu kim kazandı, Merve mi Nagihan mı elendi Favori ismin vedası: Jübilemi gerçekleştirdim...

İkinci karşılaşmada ise bu kez Merve ve Özgür parkura çıktı. 5 olanın kazandığı turda Özgür 5-2'lik skorla Merve'yi yendi. Böylece eleme potasından çıkan ikinci isim Özgür oldu. Bu sonuçla eleme düellosunun finaline Nagihan ve Merve Aydın kaldı.

4/6SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 20 MAYIS 2024 | Dün akşam Survivor All Starda eleme düellosunu kim kazandı, Merve mi Nagihan mı elendi Favori ismin vedası: Jübilemi gerçekleştirdim...

Üçüncü etapta bu kez Nagihan ve Merve Aydın mücadele etti. Nefes kesen oyunun finalinde dizinde sakatlık yaşayan Nagihan parkurda zorlandı. Atışlarda Merve Aydın aldığı son sayı ile Nagihan'ı 5-0'lık skorla yendi. Böylece Survivor All Star'dan elenen isim Nagihan oldu.

Öte yandan parkurda talihsiz kaza yaşayan Merve Aydın'ın başını vurması yürekleri ağza getirdi.

BAKMADAN GEÇME!

5/6JÜBİLEMİ YAPTIM DAHA FAZLASI İNTİHAR

"JÜBİLEMİ YAPTIM DAHA FAZLASI İNTİHAR

Survivor'dan elenen Nagihan gözyaşlarını tutamadı. Nagihan, "Burada olmak gerçekten gurur verici bir olay. İyi ki gelmişim her şeye rağmen. İyi ki burada bulunmuşum. Çok çetin bir sezondu, çok zorluklar yaşadım gerçekten. Eminim herkes yaşadı. Ama benim için tarifi mümkün olmayan zorluklardı. Beden gücü her şey burada, mental her şey. Mentalim çok kuvvetlidir, ama mental olarak da gerçekten tükendim. Hadi bugün çıktım diyelim 3 gün sonra tekrar pota var, 5 gün sonra tekrar var. Savaşmak istedim gideceksem de böyle gitmek istedim. Çok şükür Allah'a bu arenada bu hissiyatı yaşayarak buradan ayrılıyorum. Sevenlerimden tekrar özür diyorum, fazlasını yapmaya çalıştım. Ama buraya kadar gerçekten tükendim. Her gün ağlayarak uyanmak gerçekten çok zordu benim için. Kızımdan özür diliyorum devam etmemi istedi ama gerçekten öyle böyle bir sakatlık değil. Acımı ağrımı konuşmak dahi istemiyorum. Hayatımdaki en büyük sakatlığım ve son düzlükteyim. Daha fazlasını zaten yapamazdım. Yapmak istesem buradan başka türlü ayrılmak zorunda kalacaktım. Böyle nokta koymak daha hayırlısıymış. Çok güzel bir insan tanıdım, benim kardeşim, gençliğim, canım. Sırtımı yaslayıp da asla ve asla en ufak bir şüphe duymayacağım, canımı malımı her şeyimi emanet edeceğim bir insan var. Benden bu kadar, jübilemi gerçekleştirdim. Daha fazlası benim için intihar. Güzel bir hikaye yazdım. Adım hıdır elimden gelen budur diyeceğim ama aslında elimden gelen bu değildi ama böyle olması gerekiyormuş. Bana müsaade." dedi.

6/6YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

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#Survivor Kim Elendi#Yarışma#Televizyon

BAKMADAN GEÇME!