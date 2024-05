"JÜBİLEMİ YAPTIM DAHA FAZLASI İNTİHAR

Survivor'dan elenen Nagihan gözyaşlarını tutamadı. Nagihan, "Burada olmak gerçekten gurur verici bir olay. İyi ki gelmişim her şeye rağmen. İyi ki burada bulunmuşum. Çok çetin bir sezondu, çok zorluklar yaşadım gerçekten. Eminim herkes yaşadı. Ama benim için tarifi mümkün olmayan zorluklardı. Beden gücü her şey burada, mental her şey. Mentalim çok kuvvetlidir, ama mental olarak da gerçekten tükendim. Hadi bugün çıktım diyelim 3 gün sonra tekrar pota var, 5 gün sonra tekrar var. Savaşmak istedim gideceksem de böyle gitmek istedim. Çok şükür Allah'a bu arenada bu hissiyatı yaşayarak buradan ayrılıyorum. Sevenlerimden tekrar özür diyorum, fazlasını yapmaya çalıştım. Ama buraya kadar gerçekten tükendim. Her gün ağlayarak uyanmak gerçekten çok zordu benim için. Kızımdan özür diliyorum devam etmemi istedi ama gerçekten öyle böyle bir sakatlık değil. Acımı ağrımı konuşmak dahi istemiyorum. Hayatımdaki en büyük sakatlığım ve son düzlükteyim. Daha fazlasını zaten yapamazdım. Yapmak istesem buradan başka türlü ayrılmak zorunda kalacaktım. Böyle nokta koymak daha hayırlısıymış. Çok güzel bir insan tanıdım, benim kardeşim, gençliğim, canım. Sırtımı yaslayıp da asla ve asla en ufak bir şüphe duymayacağım, canımı malımı her şeyimi emanet edeceğim bir insan var. Benden bu kadar, jübilemi gerçekleştirdim. Daha fazlası benim için intihar. Güzel bir hikaye yazdım. Adım hıdır elimden gelen budur diyeceğim ama aslında elimden gelen bu değildi ama böyle olması gerekiyormuş. Bana müsaade." dedi.