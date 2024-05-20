×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

SAĞANAK VE TOZ TAŞINIMI UYARISI | Yarın (21 Mayıs) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji il il hava durumu tahminleri

Güncelleme Tarihi:

#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
SAĞANAK VE TOZ TAŞINIMI UYARISI | Yarın (21 Mayıs) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur var mı Meteoroloji il il hava durumu tahminleri
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2024 22:56

Hava durumu tahminleri son dakika Meteoroloji raporu ile yayınlandı. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrederken salı günü için toz taşınımı ve sağanak uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre Afyonkarahisar, Kırıkkale, Çankırı ve Karabük çevrelerinde sağanak görülecek. Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 21 Mayıs hava durumu değerlendirmeleri.

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Güney Doğu Anadolu'nun doğusu, Güney Doğu Anadolu ile Ankara'nın kuzeyi ve doğusu, Afyonkarahisar, Kırıkkale, Çankırı ve Karabük çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hakkari, Van’ın güney ve doğusu, Şırnak’ın doğusu ile Muş ve Bitlis illerinin kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; 21.05.2024 Salı günü öğle saatlerinden itibaren Hakkari, Van’ın güney ve doğusu, Şırnak’ın doğusu ile Muş ve Bitlis illerinin kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Haberin Devamı

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

EDİRNE 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 14°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 14°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

SAĞANAK VE TOZ TAŞINIMI UYARISI | Yarın (21 Mayıs) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur var mı Meteoroloji il il hava durumu tahminleri

EGE
Parçalı ve az bulutlu, Afyonkarahisar çevrelerinin bu akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

A.KARAHİSAR 14°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 19°C, 34°C
Parçalı bulutlu

İZMİR 19°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 18°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz ve Isparta çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.

Haberin Devamı

ADANA 20°C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 20°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

BURDUR 16°C, 31°C
Parçalı bulutlu

HATAY 19°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güneyi ile Ankara'nın kuzey ve doğusu, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 14°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde kuzey ve güneyi kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 14°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Haberin Devamı

SAĞANAK VE TOZ TAŞINIMI UYARISI | Yarın (21 Mayıs) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur var mı Meteoroloji il il hava durumu tahminleri

ESKİŞEHİR 12°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA 14°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinde Karabük çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 7°C, 25°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE 12°C, 26°C
Parçalı bulutlu

SİNOP 16°C, 20°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 11°C, 18°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 12°C, 27°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN 12°C, 22°C
Parçalı bulutlu

TOKAT 10°C, 26°C
Parçalı bulutlu

Haberin Devamı

TRABZON 12°C, 19°C
Parçalı bulutlu

SAĞANAK VE TOZ TAŞINIMI UYARISI | Yarın (21 Mayıs) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur var mı Meteoroloji il il hava durumu tahminleri

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde bölgenin doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hakkari, Van’ın güney ve doğusu, Şırnak’ın doğusu ile Muş ve Bitlis illerinin kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 4°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS 3°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 14°C, 29°C
Parçalı bulutlu

VAN 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve doğu'sunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Haberin Devamı

SAĞANAK VE TOZ TAŞINIMI UYARISI | Yarın (21 Mayıs) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur var mı Meteoroloji il il hava durumu tahminleri

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinde bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 13°C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 18°C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 15°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 22°C, 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!

Çılgın Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı Milli Piyango Online | 20 Mayıs 2024 Çılgın Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları AÇIKLANDI 314 milyon TL ikramiye devretti

Çılgın Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı Milli Piyango Online | 20 Mayıs 2024 Çılgın Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları AÇIKLANDI 314 milyon TL ikramiye devretti!

#Çılgın Sayısal Loto Sonuçları
MSÜ TERCİH (YERLEŞTİRME) SONUÇLARI 2024 AÇIKLANDI MI MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir Kara, Hava, Deniz Harp Okulu tercih sonucu personeltemin sorgulama ekranı

MSÜ TERCİH (YERLEŞTİRME) SONUÇLARI 2024 AÇIKLANDI MI? MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? Kara, Hava, Deniz Harp Okulu tercih sonucu personeltemin sorgulama ekranı!

#Milli Savunma Üniversitesi
AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2024 || MEB AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi hangi tarihte yayınlanacak Açık Öğretim Lisesi sınavları yaklaşıyor

AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2024 || MEB AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi hangi tarihte yayınlanacak? Açık Öğretim Lisesi sınavları yaklaşıyor!

#AÖL
BAĞ-KUR 7200 prim son durum gelişmeleri | Esnafa erken emeklilik ne zaman çıkacak, Bağkur 7200 prim sayısı yasalaştı mı, Meclisten geçti mi Torba yasada son durum

BAĞ-KUR 7200 prim son durum gelişmeleri | Esnafa erken emeklilik ne zaman çıkacak, Bağkur 7200 prim sayısı yasalaştı mı, Meclis'ten geçti mi? Torba yasada son durum!

#Bağ-Kur 7200 Prim
MİLLİ YAS NEDİR, NE DEMEK Milli yasta okullar tatil edilir mi, ulusal yas ilan edildiğinde ne olur, işe gidilir mi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 1 günlük yas kararı

MİLLİ YAS NEDİR, NE DEMEK? Milli yasta okullar tatil edilir mi, ulusal yas ilan edildiğinde ne olur, işe gidilir mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 1 günlük yas kararı!

#Milli Yas Nedir

EN SON HABERLER

Çılgın Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı Milli Piyango Online | 20 Mayıs 2024 Çılgın Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları AÇIKLANDI 314 milyon TL ikramiye devretti

Çılgın Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı Milli Piyango Online | 20 Mayıs 2024 Çılgın Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları AÇIKLANDI 314 milyon TL ikramiye devretti!

#Çılgın Sayısal Loto Sonuçları
MSÜ TERCİH (YERLEŞTİRME) SONUÇLARI 2024 AÇIKLANDI MI MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir Kara, Hava, Deniz Harp Okulu tercih sonucu personeltemin sorgulama ekranı

MSÜ TERCİH (YERLEŞTİRME) SONUÇLARI 2024 AÇIKLANDI MI? MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? Kara, Hava, Deniz Harp Okulu tercih sonucu personeltemin sorgulama ekranı!

#Milli Savunma Üniversitesi
AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2024 || MEB AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi hangi tarihte yayınlanacak Açık Öğretim Lisesi sınavları yaklaşıyor

AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2024 || MEB AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi hangi tarihte yayınlanacak? Açık Öğretim Lisesi sınavları yaklaşıyor!

#AÖL
BAĞ-KUR 7200 prim son durum gelişmeleri | Esnafa erken emeklilik ne zaman çıkacak, Bağkur 7200 prim sayısı yasalaştı mı, Meclisten geçti mi Torba yasada son durum

BAĞ-KUR 7200 prim son durum gelişmeleri | Esnafa erken emeklilik ne zaman çıkacak, Bağkur 7200 prim sayısı yasalaştı mı, Meclis'ten geçti mi? Torba yasada son durum!

#Bağ-Kur 7200 Prim
MİLLİ YAS NEDİR, NE DEMEK Milli yasta okullar tatil edilir mi, ulusal yas ilan edildiğinde ne olur, işe gidilir mi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 1 günlük yas kararı

MİLLİ YAS NEDİR, NE DEMEK? Milli yasta okullar tatil edilir mi, ulusal yas ilan edildiğinde ne olur, işe gidilir mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 1 günlük yas kararı!

#Milli Yas Nedir