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MİLLİ YAS NEDİR, NE DEMEK? Milli yasta okullar tatil edilir mi, ulusal yas ilan edildiğinde ne olur, işe gidilir mi? 1 günlük yas kararı!

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Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2024 20:57

Milli yasın anlamı ve ne demek olduğu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası gündeme geldi. Kabine Toplantısı sonrasında millete sesleniş konuşması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümü sonrası ülkede 1 günlük yas ilan edildiğini duyurdu. Açıklamanın ardından öğrenci ve veliler milli yasta okullar tatil mi? sorusuna yanıt aramaya başladı. Önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükûmetler tarafından ilan edilen ulusal yas, aynı zamanda doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ilan edilebilir. Peki, milli yas nedir, ne demek? Hangi durumlarda ulusal yas ilan edilir? İşte, ayrıntılar.

1/4MİLLİ YAS NEDİR, NE DEMEK Milli yasta okullar tatil edilir mi, ulusal yas ilan edildiğinde ne olur, işe gidilir mi 1 günlük yas kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümüne değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Helikopter kazasından sonra İran makamlarıyla iletişime geçerek arama kurtarma faaliyetlerine destek vermek için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Ülkemizde 1 günlük yas ilan edilmesini kararlaştırdık." dedi. Milli yas ilan edilen günlerde bayrakların yarıya indirilmesi ve eğlence programlarının iptal edilmesi yaygındır. Milli yasta okulların tatil edilip edilmediği de gündeme gelen konulardan oldu. İşte, milli yas nedir, milli yasta ne olur, okula ve işe gidilir mi? sorularının yanıtı.

2/4MİLLİ YAS NEDİR

MİLLİ YAS NEDİR?

Ulusal yas veya millî yas, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği gün. Önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükûmetler tarafından ilan edilen ulusal yas, aynı zamanda doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ilan edilebilir. Milli yas ilan edilen günlerde bayrakların yarıya indirilmesi ve eğlence programlarının iptal edilmesi yaygındır.

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3/4MİLLİ YASTA OKULLAR TATİL EDİLİR Mİ

MİLLİ YASTA OKULLAR TATİL EDİLİR Mİ?

1 günlük milli yas kararı sonrası okulların tatil olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Milli yaslar ya da ulusal yaslar resmi tatil niteliği taşımadığı için okullar da tatil olmaz. Bu sebeple de öğrenciler eğitimlerin devam edeceklerdir.

4/4BAYRAKLAR NEDEN YARIYA İNDİRİLİR

BAYRAKLAR NEDEN YARIYA İNDİRİLİR?

Milli yaslarda bayrakların yarıya indirilmesi geleneği eski deniz savaşlarına kadar uzanmaktadır. Savaş sonrası yenilen gemi, galip tarafın bayrağını asıyordu. Bunu yapabilmek için de kendi bayrağını yarıya çekerek, üstte yer bırakmak zorundaydı. Hangi ulustan olursa olsun denizde birbirinin yanından geçen gemilerin, geçiş süresince bayraklarını yarıya indirme geleneği, bir saygı ifadesi olarak günümüzde de devam etmektedir.

10 Kasım Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm günü olduğundan yurdumuzda bayraklar yarıya indirilir. Bunun yanı sıra, ülkemizde en son maden ocaklarında meydana gelen yangın sonucu hayatını kaybeden maden işçileri için Milli Yas ilan edilmiş ve bayraklar yarıya indirilmiştir. Bu duruma birçok ülke de katılarak bayraklarını yarıya indirerek Milli Yas İlan etmişlerdir.

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