Bir sonraki politika adÄ±mÄ±nÄ±n bir artÄ±rÄ±m olmasÄ± pek mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil.Â PolitikanÄ±n enflasyonu zaman iÃ§inde yÃ¼zde 2 hedefine Ã§ekecek kadar sÄ±kÄ± olduÄŸuna inanÄ±yoruz.Â PolitikanÄ±n ekonominin izleyebileceÄŸi farklÄ± patikalara yÃ¶nelik olarak iyi konumda olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz.Â Faizleri yÃ¼kseltmek iÃ§in politikanÄ±n yeterince sÄ±kÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±na dair ikna edici kanÄ±ta ihtiyaÃ§ var.Â Ä°ÅŸ gÃ¼cÃ¼ piyasasÄ±nda beklenmedik bir zayÄ±flama faiz indirimlerini ateÅŸleyebilir.Â Hala gÃ¼Ã§lÃ¼ bir bÃ¼yÃ¼meye sahip olabileceÄŸimizi ya da iÅŸ gÃ¼cÃ¼ piyasasÄ± ve enflasyonun dÃ¼ÅŸmeye devam edebileceÄŸini gÃ¶z ardÄ± etmiyoruz.Â Finansal ÅŸartlarda gevÅŸeme ve enflasyon arasÄ±nda aÃ§Ä±k bir baÄŸlantÄ± yok.Â Gelecek enflasyon verileri faiz konusunda verilecek kararÄ±n kalbinde yer alacak.

"FAÄ°Z Ä°NDÄ°RÄ°MLERÄ°NE BAÅžLAMANIN NE KADAR ZAMAN ALACAÄžINI BÄ°LMÄ°YORUM"

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Faiz indirimi iÃ§in enflasyonun dÃ¼ÅŸmekte olduÄŸuna daha fazla gÃ¼vene ihtiyaÃ§ var ve ilk Ã§eyrekte ilerleme gÃ¶remedik.Â Faiz indirimlerine baÅŸlamanÄ±n ne kadar zaman alacaÄŸÄ±nÄ± bilmiyorum.Â Enflasyon hedefine ulaÅŸmak iÃ§in Ã¼cretlerde bÃ¼yÃ¼menin daha sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir seviyelere gevÅŸediÄŸini gÃ¶rmemiz gerekecek.Â Enflasyonun dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe geÃ§eceÄŸine iliÅŸkin gÃ¼venim Ã¶ncekine gÃ¶re daha dÃ¼ÅŸÃ¼k.Â Ancak enflasyonun yeniden aÅŸaÄŸÄ± yÃ¶nlÃ¼ hareket ettiÄŸini bu yÄ±l gÃ¶rmemizi bekliyorum.Â Faizleri indirmeye ve indirmemeye giden patikalar var ve hangi yola gidileceÄŸi gelecek verilere baÄŸlÄ±.Â Ekonominin durumunu Ã¶ngÃ¶rmek tahminciler iÃ§in Ã§ok zor.Â