×
E-bÃ¼ltenlerGÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2024 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ±ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
GÜNDEM DÜNYA BÄ°GPARA SPOR ARENA KELEBEK YAÅžAM YAZARLAR RESMÄ° Ä°LANLAR SON DAKÄ°KA
HABERLERBilgi Haberleri

FED FAÄ°Z TOPLANTISI TARÄ°HÄ° HAZÄ°RAN 2024 | FED faiz kararÄ± ne zaman açÄ±klanacak, toplantÄ± hangi tarihte? ABD Merkez BankasÄ± (FED) faiz indirecek mi?

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Fed Faiz KararÄ±#Abd Merkez BankasÄ±#Fed Faiz Ä°ndirecek Mi
OluÅŸturulma Tarihi: MayÄ±s 20, 2024 20:16

ABD Merkez BankasÄ± (FED) haziran ayÄ± faiz kararÄ± piyasalarda merakla bekleniyor. Nisan ayÄ±nda Fed politika faizini yÃ¼zde 5.50'de sabit tutmuÅŸtu. Bu ay gerÃ§ekleÅŸecek olan toplantÄ± sonrasÄ± FED haziran 2024 faiz kararÄ±nÄ± kamuoyu ile paylaÅŸacak. Fed enflasyonun yÃ¼zde 2 hedefine doÄŸru sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir hareket edene kadar faiz indirimi yapmayacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Fed BaÅŸkanÄ± Jerome Powell, "Bir sonraki politika adÄ±mÄ±nÄ±n bir artÄ±rÄ±m olmasÄ± pek mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu. GÃ¶zler ÅŸimdi piyasalara yÃ¶n veren FED'in bu ay vereceÄŸi kararda. Peki, FED faiz kararÄ± ne zaman aÃ§Ä±klanacak, faiz indirecek mi? Ä°ÅŸte, o konu hakkÄ±nda bilgiler.

1/6FED FAÄ°Z TOPLANTISI TARÄ°HÄ° HAZÄ°RAN 2024 | FED faiz kararÄ± ne zaman aÃ§Ä±klanacak, toplantÄ± hangi tarihte ABD Merkez BankasÄ± (FED) faiz indirecek mi

Haziran ayÄ± FED toplantÄ±sÄ± tarihi belli oldu. Fed iÃ§in eylÃ¼l veya yÄ±l sonu faiz indirimine baÅŸlama Ã¶ngÃ¶rÃ¼leri bazÄ± Fed Ã¼yelerinin aÃ§Ä±klamalarÄ±yla gÃ¼ndeme gelirken, bu ay FED'in hangi yÃ¶nde karar vereceÄŸi merakla bekleniyor. Ã–zellikle altÄ±n, dolar ve kripto para grafiklerinde etkili olan faiz kararÄ± haziran ayÄ±nda netleÅŸecek. Peki, FED haziran faiz kararÄ± ne zaman aÃ§Ä±klanacak, toplantÄ± hangi gÃ¼n? Ä°ÅŸte, ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgiler.

2/6FED HAZÄ°RAN AYI FAÄ°Z KARARI NE ZAMAN AÃ‡IKLANACAK

FED HAZÄ°RAN AYI FAÄ°Z KARARI NE ZAMAN AÃ‡IKLANACAK?

Haziran ayÄ± faiz kararÄ±Â FED faiz toplantÄ±sÄ± 11-12 Haziran'da gerÃ§ekleÅŸecek toplantÄ± sonrasÄ± kararÄ±nÄ±n saat 21:00 - 22:00 arasÄ±nda duyurulmasÄ± bekleniyor.

EN SON HABERLER

3/6FED FAÄ°Z TOPLANTISI TARÄ°HLERÄ°

FED FAÄ°Z TOPLANTISI TARÄ°HLERÄ°

11-12 Haziran 2024,
30-31 Temmuz 2024,
17-18 EylÃ¼l 2024,
6-7 KasÄ±m 2024,
17-18 AralÄ±k 2024

4/6SON FED FAÄ°Z KARARI NE OLDU

SON FED FAÄ°Z KARARI NE OLDU?

PiyasalarÄ±n merakla beklediÄŸi faiz kararÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Fed faizi deÄŸiÅŸtirmeyerek yÃ¼zde 5.50'de sabit bÄ±raktÄ±. Fed kararÄ± oybirliÄŸiyle aldÄ±.

ToplantÄ± notlarÄ±nda yine enflasyona bÃ¼yÃ¼k yer ayrÄ±ldÄ±. Fed enflasyonun yÃ¼zde 2 hedefine doÄŸru sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir hareket edene kadar faiz indirimi yapmayacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

EN SON HABERLER

5/6FED FAÄ°Z Ä°NDÄ°RÄ°MÄ° NE ZAMAN

FED FAÄ°Z Ä°NDÄ°RÄ°MÄ° NE ZAMAN?

Fed BaÅŸkanÄ± Powell'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ± ÅŸÃ¶yle:

Enflasyon risklerine karÅŸÄ± son derece dikkatliyiz. Enflasyon geÃ§en yÄ±l boyunca Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de geriledi ancak hala Ã§ok yÃ¼ksek. Enflasyon geÃ§en yÄ±l boyunca Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de geriledi ancak hala Ã§ok yÃ¼ksek.Â Yurt iÃ§inde Ã¶zel sektÃ¶rÃ¼n nihai satÄ±n almalarÄ± geÃ§en yÄ±lÄ±n ikinci yarÄ±sÄ± kadar gÃ¼Ã§lÃ¼ olmaya devam ediyor.Â Fed yetkilileri yÃ¼ksek enflasyonun yarattÄ±ÄŸÄ± zorluklarÄ±n farkÄ±nda.Â Bu yÄ±l gelen enflasyon verileri beklenenden yÃ¼ksek.Â Politika adÄ±mlarÄ±mÄ±z fiyat istikrarÄ± ve maksimum istihdam hedeflerimizle yÃ¶nlendiriliyor.Â Enflasyonun dÃ¼ÅŸeceÄŸine gÃ¼veniyoruz, ancak bu bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla Ã¶nceden beklenenden daha uzun sÃ¼recek. BilanÃ§o varlÄ±klarÄ±nÄ±n toplam azaltÄ±mÄ± aylÄ±k 40 milyar dolar civarÄ±nda olacak.

6/6FED FAÄ°Z TOPLANTISI TARÄ°HÄ° HAZÄ°RAN 2024 | FED faiz kararÄ± ne zaman aÃ§Ä±klanacak, toplantÄ± hangi tarihte ABD Merkez BankasÄ± (FED) faiz indirecek mi

Bir sonraki politika adÄ±mÄ±nÄ±n bir artÄ±rÄ±m olmasÄ± pek mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil.Â PolitikanÄ±n enflasyonu zaman iÃ§inde yÃ¼zde 2 hedefine Ã§ekecek kadar sÄ±kÄ± olduÄŸuna inanÄ±yoruz.Â PolitikanÄ±n ekonominin izleyebileceÄŸi farklÄ± patikalara yÃ¶nelik olarak iyi konumda olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz.Â Faizleri yÃ¼kseltmek iÃ§in politikanÄ±n yeterince sÄ±kÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±na dair ikna edici kanÄ±ta ihtiyaÃ§ var.Â Ä°ÅŸ gÃ¼cÃ¼ piyasasÄ±nda beklenmedik bir zayÄ±flama faiz indirimlerini ateÅŸleyebilir.Â Hala gÃ¼Ã§lÃ¼ bir bÃ¼yÃ¼meye sahip olabileceÄŸimizi ya da iÅŸ gÃ¼cÃ¼ piyasasÄ± ve enflasyonun dÃ¼ÅŸmeye devam edebileceÄŸini gÃ¶z ardÄ± etmiyoruz.Â Finansal ÅŸartlarda gevÅŸeme ve enflasyon arasÄ±nda aÃ§Ä±k bir baÄŸlantÄ± yok.Â Gelecek enflasyon verileri faiz konusunda verilecek kararÄ±n kalbinde yer alacak.

"FAÄ°Z Ä°NDÄ°RÄ°MLERÄ°NE BAÅžLAMANIN NE KADAR ZAMAN ALACAÄžINI BÄ°LMÄ°YORUM"

Â

Faiz indirimi iÃ§in enflasyonun dÃ¼ÅŸmekte olduÄŸuna daha fazla gÃ¼vene ihtiyaÃ§ var ve ilk Ã§eyrekte ilerleme gÃ¶remedik.Â Faiz indirimlerine baÅŸlamanÄ±n ne kadar zaman alacaÄŸÄ±nÄ± bilmiyorum.Â Enflasyon hedefine ulaÅŸmak iÃ§in Ã¼cretlerde bÃ¼yÃ¼menin daha sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir seviyelere gevÅŸediÄŸini gÃ¶rmemiz gerekecek.Â Enflasyonun dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe geÃ§eceÄŸine iliÅŸkin gÃ¼venim Ã¶ncekine gÃ¶re daha dÃ¼ÅŸÃ¼k.Â Ancak enflasyonun yeniden aÅŸaÄŸÄ± yÃ¶nlÃ¼ hareket ettiÄŸini bu yÄ±l gÃ¶rmemizi bekliyorum.Â Faizleri indirmeye ve indirmemeye giden patikalar var ve hangi yola gidileceÄŸi gelecek verilere baÄŸlÄ±.Â Ekonominin durumunu Ã¶ngÃ¶rmek tahminciler iÃ§in Ã§ok zor.Â 

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Fed Faiz KararÄ±#Abd Merkez BankasÄ±#Fed Faiz Ä°ndirecek Mi

EN SON HABERLER