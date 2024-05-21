×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Survivor Nagihan Karadere kimdir, kaç yaşında? Survivor All Star yarışmacısı Nagihan evli mi, çocuğu var mı? İşte hayatı ve biyografisi!

Güncelleme Tarihi:

#Nagihan Karadere#Survivor#Survivor Nagihan Kimdir
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2024 01:41

Survivor Nagihan'ın hayatı ve biyografisi elenmesinin ardından dikkat çekti. Heyecanına hız kesmeden devam eden Survivor All Star'da bu hafta adaya veda eden isim Nagihan Karadere oldu. Güçlü kadın yarışmacılar arasında yer alan ve daha önce üç kez Survivor'a katılan Nagihan, ülkemize atletizmde birçok madalya kazandırdı. Milli atletin 2011 yılında 400m engelli koşusunda elde ettiği rekor derecesi 55.09 saniye olmuştu. Peki, Survivor Nagihan kimdir, kaç yaşında, çocuğu var mı? İşte, Survivor Nagihan Karadere'nin biyografisi hakkında bilgiler.

1/4Survivor Nagihan Karadere kimdir, kaç yaşında Survivor All Star yarışmacısı Nagihan evli mi, çocuğu var mı İşte hayatı ve biyografisi

Survivor Nagihan Karadere kimdir, sorusu ekran başındakiler tarafından merak konusu oldu. Dominik'te aylardır şampiyonluk mücadelesi sürerken, Nagihan Karadere Survivor 2024 All Star'a veda etti. Şampiyonluk hayalleri bir kez daha yarım kalan Nagihan Survivor 2016'da çeyrek finalde elenerek beşinci olmuştu. 2018 yılında da Survivor All Star'a katılan milli atlet, Adem'le çıktığı finalde ikinci seçilirken, 2022 yılında da istediği şampiyonluğa kavuşamamıştı. İşte, Survivor Nagihan'ın hayatı hakkında bilgiler.

2/4SURVIVOR 2024 NAGİHAN KARADERE KİMDİR

SURVIVOR 2024 NAGİHAN KARADERE KİMDİR?

Nagihan Karadere 27 Aralık 1984 yılında Osmaniye Kadirli ilçesinde dünyaya geldi. Nagihan Karadere kariyerine Fenerbahçe'de başladı ve sürat koşuları branşında yarıştı. 13-14 Eylül 2003 tarihlerinde Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazandı. Aynı şampiyonada 4x400m bayrak yarışında gümüş madalya 4x100m bayrak yarışında bronz madalya kazandı.

BAKMADAN GEÇME!

3/4Survivor Nagihan Karadere kimdir, kaç yaşında Survivor All Star yarışmacısı Nagihan evli mi, çocuğu var mı İşte hayatı ve biyografisi

Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenen 2011 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 metre bayrak yarışında Türk millî takımında yer alarak (Merve Aydın, Meliz Redif ve Pınar Saka ile birlikte) gümüş madalya kazanan sporcu, 400 metre engelli yarışında bronz madalya kazandı. 2012 Yaz Olimpiyatları'nda, atletizm 400 metre engelli seçmelerinde mücadele etti; ancak hatalı çıkış yapınca yarış dışı bırakıldı.

4/4SURVİVOR NAGİHAN’IN ESKİ EŞİ KİMDİR

SURVİVOR NAGİHAN’IN ESKİ EŞİ KİMDİR?

Nagihan Karadere’nin ilk eşi ve çocuğunun babası Uğur Gökçe’dir. Nagihan Karadere ve Uğur Gökçe yıllar önce olaylı bir şekilde boşanmıştı. Çiftin Ece Arven Gökçe adından bir kızı var.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nagihan Karadere#Survivor#Survivor Nagihan Kimdir

BAKMADAN GEÇME!