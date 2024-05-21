Survivor Nagihan Karadere kimdir, kaç yaşında? Survivor All Star yarışmacısı Nagihan evli mi, çocuğu var mı? İşte hayatı ve biyografisi!

Survivor Nagihan Karadere kimdir, sorusu ekran başındakiler tarafından merak konusu oldu. Dominik'te aylardır şampiyonluk mücadelesi sürerken, Nagihan Karadere Survivor 2024 All Star'a veda etti. Şampiyonluk hayalleri bir kez daha yarım kalan Nagihan Survivor 2016'da çeyrek finalde elenerek beşinci olmuştu. 2018 yılında da Survivor All Star'a katılan milli atlet, Adem'le çıktığı finalde ikinci seçilirken, 2022 yılında da istediği şampiyonluğa kavuşamamıştı. İşte, Survivor Nagihan'ın hayatı hakkında bilgiler.