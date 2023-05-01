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ASGARİ ÜCRET ARA ZAM 2023: Asgari ücrete zam yapılacak mı? Bakan Bilgin'den açıklama

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ASGARİ ÜCRET ARA ZAM 2023: Asgari ücrete zam yapılacak mı Bakan Bilginden açıklama
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2023 15:21

Asgari ücrete ara zam ifadeleri gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve akabinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in da gündeminde yer alan asgari ücret zammı, gerçekleşmesi halinde 2023 yılındaki ikinci zam olacak. Peki, asgari ücrete ara zam yapılacak mı ve ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

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Asgari ücrete zam yapılacak mı sorusu bir süredir pek çok çalışanın gündemini oluşturuyordu. Konuyla ilgili çalışmaların devam ettiğini ifade eden  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Temmuz ayında yapılacak olası zam için "Hayat şartlarını dikkate alarak Temmuz ayında da yeniden emeği koruyacak asgari ücret düzenlemesini devreye sokacağız" dedi.

ASGARİ ÜCRETTEN FAZLA MAAŞ ALANLAR DA ZAM ALACAK MI?

Asgari ücret çalışan, işveren tarafını yakından ilgilendiriyor. Asgari ücrete gelecek olan zam bazı ücretlerin de artışında etkili oluyor. Asgari ücret zammıyla birlikte asgari ücretten fazla maaş alanlara da zam söz konusu olabiliyor.

TEMMUZ AYINI İŞARET ETTİ

Bakan Bilgin, asgari ücret hakkında, "Yeni asgari ücret düzenlemesi temmuzda olacak. Şartlar zorlanırsa 6 ayda bir yoksa yıllık yapılır. Temmuzda enflasyonist ortamın ücretler üzerinde yıkıcı etkisini değerlendirerek temmuz ayında yeniden bir düzenleme yapmayı düşünüyoruz. Bu hesaplara dayanan bir şeydir. Hesap ederek temmuzda yeniden düzelteceğiz." ifadesinde bulundu. 

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'EMEKLİLERİ TATMİN EDECEK DÜZENLEME GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'

"Biz en düşük emekli maaşını 7500 liraya çıkardık ama önümüzdeki günlerde yapacağımız düzenlemede 7500 liranın üzerinde ücret alan aylıkları o düzeyde olan emeklileri de tatmin edecek bir düzenleme gerçekleştireceğiz."

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