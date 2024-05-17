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RESMİ GAZETE'DE BUGÜN (17 MAYIS 2024): 28 Şubat sanıklarına af, Tasarruf tedbirleri, Dışişleri Bakan Yardımcılığına 3 atama... Resmi Gazete atama kararları neler?

Güncelleme Tarihi:

#Resmi Gazetede Bugün#28 Şubat Sanıkları#Dışişleri Bakan Yardımcıları
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2024 01:29

Resmi Gazete'nin 17 Mayıs tarihli sayısında atama kararları yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ayşe Berris Ekinci, Nuh Yılmaz ve Burhanettin Duran atandı. Tasarruf Tedbirlerine dair Cumhurbaşkanlığı Genelgesi de Resmi Gazete'de yayımlandı. Öte yandan 28 Şubat Davası sanıkları Çevik Bir, Fevzi Türkeri, Erol Özkasnak, Yıldırım Türker, Çetin Doğan, Avni Yılmaz, Hacı Sülük ve Sevda Yüksel'in cezalarına Cumhurbaşkanı tarafından af getirildi. Peki, Resmi Gazete atama kararları neler? İşte, bugünkü Resmi Gazete atama kararları ve ayrıntılar.

1/5RESMİ GAZETEDE BUGÜN (17 MAYIS 2024): 28 Şubat sanıklarına af, Tasarruf tedbirleri, Dışişleri Bakan Yardımcılığına 3 atama... Resmi Gazete atama kararları neler

17 Mayıs Resmi Gazete atama kararları ve atamaları belli oldu. Atama kararları, yönetmelikler ve tebliğlerin günlük olarak yayınlandığı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, birçok karar yer aldı. Kamuda tasarruf tedbirleriyle ilgili karar yürürlüğe girdi. 28 Şubat Davası sanıkları Çevik Bir, Fevzi Türkeri, Erol Özkasnak, Yıldırım Türker, Çetin Doğan, Avni Yılmaz, Hacı Sülük ve Sevda Yüksel'in cezalarına Cumhurbaşkanı tarafından af getirildi. Ayrıca bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına Ayşe Berris Ekinci, Nuh Yılmaz ve Burhanettin Duran atandı.

2/5DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA 3 BAKAN YARDIMCISI ATANDI

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA 3 BAKAN YARDIMCISI ATANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ayşe Berris Ekinci, Nuh Yılmaz ve Burhanettin Duran atandı.

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3/528 ŞUBAT DAVASI SANIKLARINA AF

28 ŞUBAT DAVASI SANIKLARINA AF

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 28 Şubat Davası sanıkları Çevik Bir, Fevzi Türkeri, Erol Özkasnak, Yıldırım Türker, Çetin Doğan, Avni Yılmaz, Hacı Sülük ve Sevda Yüksel'in cezalarına Cumhurbaşkanı tarafından af getirildi.

4/5KAMUDA TASARRUF TEDBİRLERİ RESMİ GAZETEDE

KAMUDA TASARRUF TEDBİRLERİ RESMİ GAZETE'DE

Kamuda tasarruf tedbirleriyle ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kamu taşıtları yerli ve elektrikli taşıtlara dönüştürülecek, toplu taşıma olan yerlerde servis hizmeti sonlandırılacak, bakanlıklarda en fazla 3 araç makam hizmetlerinde kullanılabilecek.

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5/517 MAYIS RESMİ GAZETE

17 MAYIS RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Cezanın Kaldırılması ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8466, 8467, 8468, 8469, 8470, 8471, 8472)

ATAMA KARARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2024/120)

GENELGE

–– Tasarruf Tedbirleri ile İlgili 2024/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

TEBLİĞLER

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2024/6)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/16)

YARGI BÖLÜMÜ

DANIŞTAY KARARI

–– Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2023/9, K: 2024/3)

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#Resmi Gazetede Bugün#28 Şubat Sanıkları#Dışişleri Bakan Yardımcıları

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