17 Mayıs Resmi Gazete atama kararları ve atamaları belli oldu. Atama kararları, yönetmelikler ve tebliğlerin günlük olarak yayınlandığı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, birçok karar yer aldı. Kamuda tasarruf tedbirleriyle ilgili karar yürürlüğe girdi. 28 Şubat Davası sanıkları Çevik Bir, Fevzi Türkeri, Erol Özkasnak, Yıldırım Türker, Çetin Doğan, Avni Yılmaz, Hacı Sülük ve Sevda Yüksel'in cezalarına Cumhurbaşkanı tarafından af getirildi. Ayrıca bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına Ayşe Berris Ekinci, Nuh Yılmaz ve Burhanettin Duran atandı.