İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı mı, sorusunun yanıtını bekleyenler, MEB duyurular ekranını ziyaret etmeye başladı. Türkiye genelinde 81 ilde yapılan sınavda artık son etaba yaklaşıldı. İOKBS’ye başvurarak nisan ayında sınava katılan öğrenciler, bursluluk sınav sonuçlarını MEB.gov.tr ekranından sorgulayabilecekler. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda bulunacak. MEB kılavuzuna göre bursluluk sınav sonuçları 17 Mayıs'ta yayınlanacak. İşte, bursluluk sınav sonuçları saat kaçta ne zaman açıklanacak, gibi soruların yanıtı.