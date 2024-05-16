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Meteoroloji hava durumu tahminlerini il il yayınladı | Yarın (17 Mayıs hava nasıl olacak? Havalar ne zaman ısınacak? İstanbul ve birçok ile sağanak uyarısı!

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#Hava Nasıl Olacak#Meteoroloji#İstanbul
Meteoroloji hava durumu tahminlerini il il yayınladı | Yarın (17 Mayıs hava nasıl olacak Havalar ne zaman ısınacak İstanbul ve birçok ile sağanak uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2024 23:27

Hava durumu tahminleri Meteoroloji'nin son dakika raporu ile yayınlandı. Mayıs ayında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrederken, havalar ne zaman ısınacak? merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre cuma günü İstanbul başta olmak üzere Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu Anadolu'da sağanak yağış görülecek. Sıcaklıkların da kuzey ve iç kesimlerinde 1 ila 3 derece artması bekleniyor. Peki, hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 17 Mayıs hava durumu değerlendirmeleri.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, (Bursa hariç) Marmara, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz ve (Şırnak hariç) Doğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ağrı'nın güney, Van'ın kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı, yurdun güneybatı kesimlerinde ise toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?

Hava sıcaklıklarının yurdun kuzey ve iç kesimlerinde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji hava durumu tahminlerini il il yayınladı | Yarın (17 Mayıs hava nasıl olacak Havalar ne zaman ısınacak İstanbul ve birçok ile sağanak uyarısı

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HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra batısının, gece saatlerinden sonra doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yarın (Cuma) güney kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

EDİRNE 10°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 9°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 12°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kıyı Ege ile Denizli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji hava durumu tahminlerini il il yayınladı | Yarın (17 Mayıs hava nasıl olacak Havalar ne zaman ısınacak İstanbul ve birçok ile sağanak uyarısı

A.KARAHİSAR 10°C, 26°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ 16°C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR 16°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA 14°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.

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ADANA 16°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 17°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

BURDUR 11°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 14°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Yozgat, Sivas, Kayseri ve Niğde çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı bekleniyor.

ANKARA 9°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 9°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA 10°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji hava durumu tahminlerini il il yayınladı | Yarın (17 Mayıs hava nasıl olacak Havalar ne zaman ısınacak İstanbul ve birçok ile sağanak uyarısı

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YOZGAT 5°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 7°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 9°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 13°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 9°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz bölge genelinin, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 7°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 7°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

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TRABZON 12°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Meteoroloji hava durumu tahminlerini il il yayınladı | Yarın (17 Mayıs hava nasıl olacak Havalar ne zaman ısınacak İstanbul ve birçok ile sağanak uyarısı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, (Şırnak hariç) bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ağrı'nın güney, Van'ın kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kesimlerinde gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülmesi bekleniyor.

ERZURUM 2°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 1°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 8°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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VAN 6°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 10°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 13°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİİRT 12°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 16°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji hava durumu tahminlerini il il yayınladı | Yarın (17 Mayıs hava nasıl olacak Havalar ne zaman ısınacak İstanbul ve birçok ile sağanak uyarısı

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