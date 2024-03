22 yaşında ama 70 yaşında bir insanın beynine sahip… ‘Artık nasıl duş alacağını hatırlayamıyor, alışverişe neden gittiğini unutuyor’

Haberin Devamı

İngiltere Norwich’te yaşayan Andre Yarham, yavaş konuşmaya ve yavaş hareket etmeye başladı. Durumu fark eden ailesi Andre’yi hemen doktora götürdü ve genç adama erken başlangıçlı demans teşhisi kondu.

47 yaşındaki anne Sam Fairbairn, Andre'nin sorulara sadece üç kelimelik cevaplar vermeye başladığını ve kendisiyle konuşulduğunda yüzünde boş bir ifade belirdiğini söyledi. Sam şimdi oğluna 24 saat bakıcılık yapıyor, yıkanmasına, yiyecek ve içeceklerini hazırlamasına ve kıyafetlerini seçmesine yardımcı oluyor.

NE OLDUĞUNU ANLADIĞINDAN BİLE EMİN DEĞİLİZ

Oğlunun demans hastası olduğunu öğrenmenin ‘yıkıcı bir darbe’ olduğunu ve bunun aile için gerçekten zor olduğunu söyledi, “Andre'nin kıyafetlerini ben seçiyorum, duşta ne yapacağını hatırlayamadığı için banyo yapmasına yardım ediyorum, yiyecek ve içeceklerini hazırlıyorum. Genellikle sabahları kendine yiyecek bir şeyler almak için markete giderdi ama şimdi gittiğinde neden orada olduğunu unutuyor. Neler olduğunu anladığından bile emin değiliz. Andre’nin şu anda nasıl hissettiğini söylemek çok zor” dedi.

Oğlunun tam zamanlı bakıcısı olmak için otobüs şoförlüğü işini bırakmak zorunda kaldığından da bahseden Sam Fairbairn şunları söyledi: “Erken başlangıçlı demanstan bahsedildiğinde insanların aklına otomatik olarak 40 yaş gibi genç biri geliyor ama bu hastalık her yaşta herkesi etkileyebilir. Andre ile olup biten her şeyi, özellikle de hastane randevularını konuştuk. Ancak söylediklerimizi tam olarak anlayıp anlamadığını gerçekten bilmiyoruz çünkü bize hiçbir geri bildirim vermiyor.”

YAVAŞ KONUŞMAYA VE HAREKET ETMEYE BAŞLADI

Sıkı bir güreş hayranı olan Andre, okulda rugby ve futbol oynayarak büyüdü. Arkadaşlarıyla konsol oyunları oynamaktan hoşlanıyordu. Ayrıca Norwich'teki lüks bir otomobil üretim firmasında çalışıyordu. Genç adamın hayatı ve tüm beklentileri, iş yerinde bir günü bile geçirmekte zorlanmaya başladığında değişti. İş yerinde çalışmakta zorlanmaya başlayan, günü geçirmek için çok mücadele vermeye başlayan Andre, altı ay sonra işten ayrıldı. Ancak sorunun ne olduğunu kimseye anlatamıyordu çünkü kendisi de bilmiyordu.

Kasım 2022’de Andre’nin işten ayrıldığı sıralarda annesi oğlunun konuşmasının yavaşlamaya başladığını fark etti. "Çocukken bile her zaman konuşkandı. O kadar konuşkandı ki ben ona genelde susmasını söylüyordum” diyen Sam oğlunun durumunu şöyle anlattı:

“Ama öyle bir noktaya geldi ki ona bir soru sorduğumuzda sadece üç ya da dört kelimelik bir cevap alıyorduk. Çok yavaş hareket ediyordu. Ondan bir şey yapmasını istediğimizde boş bir ifadeyle karşılaşıyorduk ve sanki ona bir soru sormamışız gibi çekip gidiyordu.”

‘OTİZM TESTİNDEN YÜKSEK PUAN ALDI AMA BİR ŞEYLERİN DOĞRU OLMADIĞINI BİLİYORDUM’

Daha önce de oğlunda otizm belirtileri olduğunu fark eden Anne Fairbairn, “Onu otizm testine götürdüm ve testten yüksek puan aldı ama bekleme listesi beş ila yedi yıldı, bu yüzden bir aile üyesi özel bir hastaneye gitmemiz için ödeme yaptı. Tüm bunlar olurken bir şeylerin hala tam olarak doğru olmadığını biliyordum” dedi.

Nitekim Sam Fairbairn’in oğluyla ilgili endişeleri doğru çıktı, Andre Ekim 2023'te MR’a gönderildi ve taramalar otizme yönelik ek bir tanıyı ortaya çıkardı; beynin bir bölümünün küçülmesine neden olan frontal lob atrofisi vardı. Yapılan detaylı testlerin ardından Andre’ye erken başlangıçlı demans teşhisi kondu.

Bu sorunun genellikle yaşlı insanlarda görüldüğünü belirten Fairbairn, “Görüştüğümüz doktor bunun 70 yaşındaki birinin beynine bakmak gibi olduğunu söyledi” dedi.

Tanısal testler için omurgadan beyin omurilik sıvısı alan bir tür test olan lomber ponksiyon yapılan Andre Yarham, demansının nedeninin araştırılması için Cambridge'deki Addenbrookes Hastanesi'ne sevk edildi.

Alzheimer Derneği’ne göre, erken başlangıçlı demans davranış ve dil sorunlarına neden olabiliyor ve genç başlangıçlı demansı olan kişilerin erken evrelerde hafıza kaybından ziyade hareket, yürüme, koordinasyon veya denge sorunları yaşama olasılığı daha yüksek oluyor.

UMUTLARINI TIBBİ DENEMELERE BAĞLADILAR

Tyler adında 21 yaşında bir oğlu daha olduğunu söyleyen Sam Fairbairn “Tüm yaşananlar aile için başa çıkılması çok zor. Demansın bir tedavisi olmamasına rağmen ailecek şimdi umutlarımızı tıbbi denemelere bağlamış durumdayız. Bu denemeler oğlum için başarılı olamasalar bile yapılacak araştırmalar belki gelecekte bir başkasına yardım edebilir” dedi ve şunları ekledi:

“Andre'nin iyileşme ihtimali çok çok düşük ve doktorlar bize yaşam süresinin kısalabileceğini de söylediler. Bu sürenin ne kadar olduğunu bilmiyoruz ve zamanımızı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz.”

