2023 bursluluk sınavı başvuruları ne zaman? İOKBS sınav ve başvuru tarihleri bilgisi

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Ortaokul 5,6,7,8 ile lise 9,10,11. sınıf öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilecek bursluluk sınavı tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023 yılı sınav uygulama takvimini açıkladı. Düzenlenecek sınavlarda başarılı olan öğrencilere 12 ay boyunca burs desteği sağlanacak. Bu yıl burs desteği 863 TL olarak belirlendi. İOKBS sınavı başvuruları meb.gov.tr, e-Okul veya öğrencinin eğitim aldığı okul müdürlüklerinden gerçekleştirilebilecek. Peki 2023 İOKBS sınavı ve başvuruları ne zaman? İşte, yayınlanan sınav takvimine ilişkin bilgiler

BURSLULUK SINAV TARİHİ BELLİ OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı sınav uygulama takvimi açıklandı. Buna göre İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk sınavı 3 Eylül 2023 tarihinde düzenlenecek.

MEB İOKBS BURSLULUK SINAVI BAŞVURUSU NASIL VE NE ZAMAN YAPILACAK?

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MEB tarafından bursluluk sınavı kılavuzunun yayınlanması ile başvuru takvimi belli olacak.

İOKBS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre bursluluk sınavı başvuruları yapılacak. Başvuru işlemleri, yüz yüze veya internet üzerinden gerçekleştirilebilir.

Başvuru işlemleri http://www.MEB.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecektir.

Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecektir.

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

Bursluluk sınavına katılabilmek için en önemli şartlardan birisi öğrencinin ailesinin ekonomik durumudur. Bu şart her yıl yeniden belirlenir.

Henüz başvuru işlemleri başlamadığından yeni şart belli olmadı. Ancak geçtiğimiz yıl kılavuzda “ Ailenin 2021 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2022 Mali Yılı için tespit edilen 18.160,00 (onsekizbinyüzaltmış) TL’yi geçmemesi gerekir.” ifadeleri yer alıyordu. İşte, diğer başvuru şartları;

a.Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve

8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,

ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak,