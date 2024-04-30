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SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI (Canlı Çekiliş Tıkla Öğren) Milli Piyango Online | 30 Nisan 2024 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı: 71 milyon TL ikramiye devretti...

Güncelleme Tarihi:

#Süper Loto Sonuçları#Süper Loto Sorgulama#30 Nisan Süper Loto Çekiliş Sonuçları
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2024 01:35

30 Nisan Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar Milli Piyango Online üzerinden erişime açıldı. Haftanın 1. Süper Loto canlı çekilişi, 30 Nisan Salı akşamı Sisal Şans tarafından saat 21:30'da başladı. Bu akşamki Süper Loto sonuçlarına göre 6 bilen çıkmadı ve tam 71.577.877,47 TL ikramiye devretti. Heyecanla beklenen çekilişte, 5 bilenler, 4 bilenler ve 3 bilenler de diğer ikramiyelerin sahibi oldu. Gözler şimdi Süper Loto sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da. Peki, hangi numaralar çıktı? İşte, 30 Nisan 2024 Süper Loto çekiliş sonuçları ve online Süper Loto sonucu sorgulama ekranı.

1/4SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI (Canlı Çekiliş Tıkla Öğren) Milli Piyango Online | 30 Nisan 2024 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı: 71 milyon TL ikramiye devretti...

Süper Loto çekiliş sonuçları için heyecan dolu bekleyiş salı akşamı sona erdi. Büyük ikramiyesiyle, Süper Loto çekilişi Sisal Şans tarafından çekildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den saat 21:30'da başlayan Süper Loto'nun bu akşamki çekilişinde ikramiye devretti. 5 bilen 10 talihli de 118.136,05 TL kazandı. Bu akşamki Süper Loto çekiliş sonuçlarını ve bilet sorgulamalarını aşağıdaki ekran üzerinden öğrenebilirsiniz. İşte, 30 Nisan Süper Loto sonucu sorgulama ekranı ve çekiliş sonuçlarıyla ilgili bilgiler.

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2/430 NİSAN SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

30 NİSAN SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

30 Nisan 2024 tarihli Süper Loto sonuçları belli oldu. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen çıkmadı ve tam 71.577.877,47 TL devretti.

Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline ekranı üzerinden yayınlanıyor.

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3/4SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA

Süper Loto çekiliş sonuçları ile ikramiye sorgulamaları Milli Piyango Online üzerinden yayınlandı. Bilet seri numarası ile kazancınızı online öğrenebilirsiniz. br>
BİLET NUMARASI İLE SÜPER LOTO SONUCU SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

4/4SÜPER LOTO KURALLARI

SÜPER LOTO KURALLARI

Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyundur. Süper Loto ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Süper Loto’yu online oynamak için www.millipiyangoonline.com ve/veya Milli Piyango uygulaması üzerinden profil oluşturabilir ve hemen kupon oluşturmaya başlayabilirsin. Ayrıca en yakın Milli Piyango satış bayilerimizi ziyaret ederek, ikramiye ve kazanma oranı artarak yenilenen Süper Loto’yu oynamaya devam edebilirsin.

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori “6 bilen” için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.

İkinci kategori “5 bilen” için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.

Üçüncü kategori “4 bilen” için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.

Dördüncü kategori “3 bilen” için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.

Beşinci kategori “2 bilen” için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.

Kolonları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir, oynayacağın rakamı doğrudan bayiye söyleyebilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılır. Süper Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilir veya sonuçlar sayfasından çekiliş sonuçlarını takip edebilirsin.

Oynadığın her kolon sadece 10 TL’dir.

18 yaşından büyük olan herkes Süper Loto oynayabilir.

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