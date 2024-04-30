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1 Mayıs (bugün) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den son dakika toz taşınımı, sağanak yağış ve fırtına uyarıları!

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Toz Taşınımı
1 Mayıs (bugün) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur yağacak mı Meteorolojiden son dakika toz taşınımı, sağanak yağış ve fırtına uyarıları
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2024 07:08

Hava durumu tahminleri son dakika Meteoroloji raporu ile yayınlandı. Ülke genelinde sağanak yağışlar devam ederken, çarşamba günü için yeni uyarı daha geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre bugün Çorum, Amasya, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli sağanak görülecek. Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar beklenirken, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı etkili olacak. Peki, bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 1 Mayıs hava durumu değerlendirmeleri.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Çorum, Amasya, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklenmektedir.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bu akşam saatlerinde batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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EDİRNE 14°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 14°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 13°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 16°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

1 Mayıs (bugün) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur yağacak mı Meteorolojiden son dakika toz taşınımı, sağanak yağış ve fırtına uyarıları

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 17°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 16°C, 27°C
Parçalı bulutlu

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UŞAK 10°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz'de toz taşınımı beklenmektedir.

1 Mayıs (bugün) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur yağacak mı Meteorolojiden son dakika toz taşınımı, sağanak yağış ve fırtına uyarıları

ADANA 20°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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ANTALYA 19°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 13°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 23°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde (Eskişehir dışında) yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güney kesimlerinde toz taşınımı beklenmektedir.

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ANKARA 15°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 13°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

1 Mayıs (bugün) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur yağacak mı Meteorolojiden son dakika toz taşınımı, sağanak yağış ve fırtına uyarıları

KONYA 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

YOZGAT 9°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 12°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 14°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 15°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ZONGULDAK 12°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çorum ve Amasya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

1 Mayıs (bugün) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur yağacak mı Meteorolojiden son dakika toz taşınımı, sağanak yağış ve fırtına uyarıları

GÜMÜŞHANE 12°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 15°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

TOKAT 13°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 14°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer toz taşınımı beklenmektedir.

ERZURUM 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 6°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 12°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı beklenmektedir.

DİYARBAKIR 13°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 15°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT 19°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 19°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Toz Taşınımı

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