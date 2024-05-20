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İl içi tayin ve yerleştirme atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih duyuruldu

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#İl İçi#İl İçi Yer Değiştirme#İl İçi Sonuçları
İl içi tayin ve yerleştirme atama sonuçları ne zaman açıklanacak Tarih duyuruldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2024 10:27

Başvuruları 13 ile 17 Mayıs aralığında gerçekleştirilen il içi tayin başvurusu için gözler İl Milli Eğitim Müdürlüklerine çevrildi. Türkiye genelinde binlerce öğretmenin merakla beklediği yer değiştirme atama sonuçları, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da müdürlükler aracılığıyla duyurulacak. Peki, hangi iller il içi tayin ve yerleştirme sonuçlarını açıkladı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından il içi yer değiştirme başvuruları 13-17 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşti. Başvuruda bulunan öğretmenler, işlemlerini tamamladıktan sonra, il içi yer değiştirme sonuçlarını sorgulamaları başladı. Her ilin kendi müdürlükleri üzerinden yayımlayacağı yer değiştirme atama sonuçları kolayca sorgulanabilecek. Peki, il içi yer değiştirme sonuçları açıklandı mı? İşte, il içi yer değiştirme sonuçları hakkında detaylı bilgiler

İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN GÖRÜNTÜLENECEK?

13-17 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınan atamalar ve kararname işlemleri valiliklerce en geç 22 Mayıs 2024 tarihine kadar sonuçlandırılacak ve ataması yapılanların ilişik kesme işlemleri 14 Haziran 2024 tarihinden itibaren başlatılacak.

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İşte, il içi yer değiştirme sonuçları il bazında açıklanacak. Aşağıdaki plaka kodlarından il müdürlüğünüzü bulup inha listelerinin yayınlanıp yayınlanmadığını kontrol edebilirsiniz;

01    Adana İl atama sonuçları için Tıklayınız
02    Adıyaman İl atama sonuçları için Tıklayınız
03    Afyon İl atama sonuçları için Tıklayınız
04    Ağrı İl atama sonuçları için Tıklayınız
05    Amasya İl atama sonuçları için Tıklayınız 
06    Ankara İl atama sonuçları için Tıklayınız
07    Antalya İl atama sonuçları için Tıklayınız  
08    Artvin İl atama sonuçları için Tıklayınız  
09    Aydın İl atama sonuçları için Tıklayınız
10    Balıkesir İl atama sonuçları için Tıklayınız
11    Bilecik İl atama sonuçları için Tıklayınız  
12    Bingöl İl atama sonuçları için Tıklayınız  
13    Bitlis İl atama sonuçları için Tıklayınız
14    Bolu İl atama sonuçları için Tıklayınız
15    Burdur İl atama sonuçları için Tıklayınız
16    Bursa İl atama sonuçları için Tıklayınız  
17    Çanakkale İl atama sonuçları için Tıklayınız
18    Çankırı İl atama sonuçları için Tıklayınız
19    Çorum İl atama sonuçları için Tıklayınız
20    Denizli İl atama sonuçları için Tıklayınız
21    Diyarbakır İl atama sonuçları için Tıklayınız  
22    Edirne İl atama sonuçları için Tıklayınız
23    Elazığ İl atama sonuçları için Tıklayınız
24    Erzincan İl atama sonuçları için Tıklayınız
25    Erzurum İl atama sonuçları için Tıklayınız
26    Eskişehir İl atama sonuçları için Tıklayınız
27    Gaziantep İl atama sonuçları için Tıklayınız
28    Giresun İl atama sonuçları için Tıklayınız
29    Gümüşhane İl atama sonuçları için Tıklayınız
30    Hakkari İl atama sonuçları için Tıklayınız
31    Hatay İl atama sonuçları için Tıklayınız 
32    Isparta İl atama sonuçları için Tıklayınız
33    Mersin İl atama sonuçları için Tıklayınız 
34    İstanbul İl atama sonuçları için Tıklayınız
35    İzmir İl atama sonuçları için Tıklayınız  
36    Kars İl atama sonuçları için Tıklayınız
37    Kastamonu İl atama sonuçları için Tıklayınız 
38    Kayseri İl atama sonuçları için Tıklayınız
39    Kırklareli İl atama sonuçları için Tıklayınız
40    Kırşehir İl atama sonuçları için Tıklayınız 
41    Kocaeli  İl atama sonuçları için Tıklayınız
42    Konya İl atama sonuçları için Tıklayınız
43    Kütahya İl atama sonuçları için Tıklayınız  
44    Malatya İl atama sonuçları için Tıklayınız
45    Manisa İl atama sonuçları için Tıklayınız
46    K.Maraş İl atama sonuçları için Tıklayınız
47    Mardin İl atama sonuçları için Tıklayınız
48    Muğla İl atama sonuçları için Tıklayınız
49    Muş İl atama sonuçları için Tıklayınız
50    Nevşehir İl atama sonuçları için Tıklayınız
51    Niğde İl atama sonuçları için Tıklayınız
52    Ordu İl atama sonuçları için Tıklayınız
53    Rize İl atama sonuçları için Tıklayınız
54    Sakarya İl atama sonuçları için Tıklayınız
55    Samsun İl atama sonuçları için Tıklayınız
56    Siirt İl atama sonuçları için Tıklayınız
57    Sinop İl atama sonuçları için Tıklayınız
58    Sivas İl atama sonuçları için Tıklayınız
59    Tekirdağ İl atama sonuçları için Tıklayınız 
60    Tokat İl atama sonuçları için Tıklayınız
61    Trabzon İl atama sonuçları için Tıklayınız 
62    Tunceli İl atama sonuçları için Tıklayınız
63    Şanlıurfa İl atama sonuçları için Tıklayınız
64    Uşak İl atama sonuçları için Tıklayınız
65    Van İl atama sonuçları için Tıklayınız 
66    Yozgat İl atama sonuçları için Tıklayınız
67    Zonguldak İl atama sonuçları için Tıklayınız
68    Aksaray İl atama sonuçları için Tıklayınız 
69    Bayburt İl atama sonuçları için Tıklayınız
70    Karaman İl atama sonuçları için Tıklayınız
71    Kırıkkale İl atama sonuçları için Tıklayınız
72    Batman İl atama sonuçları için Tıklayınız   
73    Şırnak İl atama sonuçları için Tıklayınız
74    Bartın İl atama sonuçları için Tıklayınız
75    Ardahan İl atama sonuçları için Tıklayınız
76    Iğdır İl atama sonuçları için Tıklayınız
77    Yalova İl atama sonuçları için Tıklayınız
78    Karabük İl atama sonuçları için Tıklayınız 
79    Kilis İl atama sonuçları için Tıklayınız
80    Osmaniye İl atama sonuçları için Tıklayınız
81    Düzce İl atama sonuçları için Tıklayınız

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HİZMET SÜRESİ FAZLA OLANA ÖNCELİK VERİLECEK

Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

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