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Devler Ligi | Bayern Münih Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? Arda Güler oynayacak mı? İşte muhtemel 11’ler...

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Devler Ligi | Bayern Münih Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi Arda Güler oynayacak mı İşte muhtemel 11’ler...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2024 16:09

Bayern Münih Real Madrid maçı canlı yayın kanalı ve saati sporseverler tarafından merak ediliyor. Alman devi Bayern Münih bugün İspanyol devi Real Madrid’e ev sahipliği yapıyor! Şampiyonlar Ligi yarı final karşılaşmalarının ilki bu hafta futbolseverlerle buluşuyor. Bayern Münih - Real Madrid maçı şifresiz mi sorusu da maçı seyretmek isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. Maçta milli gururumuz Arda Güler’in forma giyip giyemeyeceği merak ediliyor. Güler, İspanya LaLiga'nın 33. haftasında Real Madrid'in Real Sociedad'a konuk olduğu karşılaşmaya ilk 11'de başlamış ve attığı golle takımına 3 puan kazandırmıştı. Peki, Bayern Münih Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? İşte detaylar...

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Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Bayern Münih evinde Real Madrid’i konuk ediyor. Allianz Arena'da oynanacak Bayern Münih Real Madrid maçı canlı yayın bilgileri de maçı seyretmek isteyen sporseverler tarafından araştırılıyor. Arda Güler’in de formasını giydiği Real Madrid, bu yıl da Devler Ligi şampiyonu olmak istiyor. La Liga’da liderliği elinde tutan Real Madrid, geçtiğimiz hafta Arda Güler’in Real Sociedad'a golle 3 puanı evine götürmüştü. Bayern Münih Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? İşte detaylar...

BAYERN MÜNİH REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, ŞİFRESİZ Mİ?

Bayern Münih Real Madrid maçı 30 Nisan Salı günü ekranlara gelecek. Avrupa kupalarının resmi yayıncısı Acunmedya, TV 8,5'tan şifresiz olarak yayınlanacak maçları açıkladı. Buna göre Bayern Münih Real Madrid maçı bu akşam saat 22.00’de TV 8,5’ta canlı olarak ekranlara gelecek.

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ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Bayern Münih Real Madrid maçında kadroya alınan Arda Güler'in maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

Bayern Münih - Real Madrid maçının muhtemel 11'leri:

Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Kim Min-Jae, Dier, Davies, Laimer, Goretzka, Müller, Choupo-Moting, Guerreiro, Kane.

Real Madrid: Lunin, Vazquez, Tchouameni, Rüdiger, Mendy, Valverde, Camavinga, Kroos, Bellingham, Rodrygo, Vinicius.

 

 

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