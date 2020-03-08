En büyük silahları, avcılık ve atıcılık kulüpleri

ALMANYA’da piyasada 5.4 milyon ruhsatlı silah var. Kaçak silahların sayısı ise bilinmiyor. Ruhsatlı silahların sahiplerinin büyük çoğunluğu atıcılık ve avcılık spor kulübü üyeleri. Almanya’da Atıcılık ve Avcılık Spor Kulüpleri Birliği’nin (DSB) 1.3 milyon üyesi bulunuyor. Atıcılık ve avcılık, bir spor ve kültür mirası olarak görülüyor. İnsanlar bu kulüplere üye olarak hem silah kullanmayı öğreniyor hem de ruhsatlı silah sahibi oluyor. Aşırı sağcı gruplar üyelerine atıcılık ve avcılık kulüplerine üye olmalarını tavsiye ediyorlar. Çok sayıda aşırı sağcı, ‘Reichsbürger’ denilen ‘İmparatorluk Vatandaşları’ avcılık belgesine ve bu sayede çok sayıda ruhsatlı silaha sahip.

SİLAH KULLANMAYI NEREDE ÖĞRENDİLER?

11 Mart 2009’da Winnenden kentinde 17 yaşındaki bir öğrenci avcılık belgesi bulunan babasının ruhsatlı silahıyla okulda 9’u öğrenci, 3’ü öğretmen, 15 kişiyi öldürdü. Winnenden cinneti Almanya’yı korkuttu ve silah yasası üzerine tartışmaları yeniden alevlendirdi. Hükümet silah yasasını düzenli kontroller ve istihbarata sorulması şartıyla sertleştirdi. Ancak Hanau’daki ırkçı terör saldırısı bunun da yetersiz olduğunu gösterdi. Çünkü olaydan kısa bir süre önce teröristin evinde silahların kontrol edildiği, düzenli olarak kulübe atış talimlerine gittiği belirlendi. 2 Haziran 2019’da Kassel Valisi Walter Lübcke’yi evinin terasında öldüren neonazi zanlı Stephan Ernst, ‘Kuzey Hessen Atıcılık ve Avcılık Kulübü’nde atış talimleri yapıyordu.

Vali cinayetinin hemen ardından, temmuz ayında Waechtersbach kentinde “Bugün bir yabancı öldüreceğim” diye arabasına atlayıp insan avına çıkan ve sokak ortasında önüne gelen ilk yabancı Eritreliyi vuran ırkçı Roland K. da silah kullanmayı atıcılık kulübünde öğrendi.

Nürnberg’de 1982’de diskoda üç yabancıyı öldüren neonazi Helmut Oxner de avcılık kulübü üyesiydi ve suç aleti silahı bu sayede yasal olarak satın almıştı.

Norveç’te 2011 yılında 67 kişiyi öldüren Anders Breivik ile Paris’te konser salonu Bataclan’da 90 kişiyi öldüren üç teröristten biri de silah kullanmayı atıcılık kulüplerinde öğrendi. Bu listeyi daha uzatabiliriz...

Ama atıcılık kulüplerinin dışında güvenlik birimlerinde ve Alman ordusu içinde de neonazi vakaların sayısı artıyor.

SİLAH LOBİSİ

Almanya’da Winnenden cinnetinden sonra kurulan ve spor silahlarının yasaklanmasını talep eden ‘Keine Mord- waffen als Sportwaffen’ (Spor silahı adıyla cinayet silahına hayır) adlı girişim, atıcılık kulüplerini silah lobisinin bir parçası olarak görüyor. Bu kulüplerin arkasında silah lobisi var. Girişimin sözcüsü Rainer Stadler’in araştırmasına göre 1990 yılından bu yana ruhsatlı silahlarla öldürülenlerin sayısı 270 ve sayı giderek artıyor. Hükümet silah lobisinin baskısı nedeniyle yasayı sertleştiremiyor. Hanau saldırısı üzerine silah yasasının sertleştirilmesi tartışması yeniden gündemde. Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer yasayı yeniden gözden geçireceklerini söyledi.

Silah karşıtları öldürücü silahların evlere girmesine karşı. Silahların atış taliminden sonra kulüplerde saklanmasını istiyor.

Alman Atıcılar Birliği (DSB) ise silah kaçakçılığını teşvik edeceği görüşüyle buna karşı çıkıyor. Atıcılar Birliği’ne (DSB) destek çıkan partilerin başında aşırı sağ AfD geliyor. AfD, insanların serbestçe silah alabilmesi gerektiğini savunuyor. AfD Başkan Yardımcısı Beatrix von Storch, silah lobisinin dergisi olarak bilinen ‘Deutscher Waffen Journal’ dergisine (2/2016 sayısı) verdiği demeçte, silah yasasının liberalleşmesi gerektiğini, ruhsatlı silah sahibi olmanın Almanya’nın istikrarına olduğu görüşünü savundu.

ZEHİR VARLIĞINI HEP KORUDU

Alman iç istihbarat raporuna göre ülkede aşırı sağ tehlike alarm verici boyutlarda. ‘Aşırı sağ terör potansiyeli’ yüksek. Ülkede 13 bin aşırı sağcı şiddet yanlısı ve 24 bin civarında ise aşırı sağcı var. Asıl sayı elbette bunun çok üzerinde.

Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Hanau’daki ırkçı saldırıdan sonra “Almanya’da aşırı sağ çok yüksek bir tehdit. Son günlerde birçok yerde baskınlar düzenledik. Çok sayıda patlayıcı madde, el bombası ve otomatik silahlar bulduk” dedi. Tüm bu açıklamalar, Almanya’nın tehlikeyi yavaş yavaş görmeye başladığını gösteriyor.

Hasta bir nazi ideolojisinin peşine takılarak felaketi yaşamış olan bir ülkede insanlar nasıl oluyor da halen bu ideolojiye kanıyor?

Almanya’da tüm nazizmden arınma çalışmalarına rağmen ırkçı düşünce tamamen kaybolmadı. Bu zehir, toplum içinde varlığını hep korudu. Almanya’nın birleşmesiyle ırkçı düşünceler daha da canlandı.

Batı Almanlar bu gelişmeyi önce kendi gururuna yediremeyip Doğu Almanların üzerine attı. Onların tarihle tam yüzleşmediğini buna gerekçe göstermeye çalıştılar. Ama Doğu Almanya’da aşırı sağı örgütleyenler ve fikir babaları Batı Almanya’dan geldi.

Aşırı sağ AfD’nin yabancı karşıtı söylemleri Almanya’da nazi damgası vurulmasından korktuğu için mevcut siyasi partilere oy veren seçmenleri etkiledi. CSU eski lideri Strauss bu tehlikeye karşı çok daha önceden uyardı: “CSU’nun sağında demokratik olarak meşru bir partinin oluşmasına müsaade etmeyin.”

2015-2016 yılında Avrupa’ya mülteci göçü tüm Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Almanya’da da popülizmi körükledi. AfD’nin liderlerinden Alexander Gauland, “Yükselişimizi mülteci krizine borçluyuz” diyerek, mülteci göçünü AfD için bir hediye olarak niteledi.

AfD milletvekili Gottfried Curio, Federal Meclis’te, “Kitlesel göç, bıçak göçü” sözleriyle kışkırttı.

Federal İçişleri Bakanı Seehofer, Almanya’da aşırı sağ gösterilerden sonra göçü “Bütün sorunların anası” diye tarif etti.

Başbakan Angela Merkel’in kabinesinde bir tane göçmen kökenli bakan yok. Bir göç ülkesi olduğunu kabul eden Almanya’da devlet kurumlarında, güvenlik birimlerinde göçmen kökenliler nüfusa orantılı temsil edilmiyor.

Oysa NSU cinayetleri üzerine kurulan araştırma komisyonları, hazırladıkları sonuç raporlarında özellikle güvenlik birimlerinde, üst kademelerde göçmen kökenlilerin yer alması gerektiği tavsiyesinde bulunmuşlardı.

Göçmenler, devlet kurumlarında, güvenlik birimlerinde ayrımcılık ve ırkçılıktan şikâyetçi. Güvenlik birimlerinin aşırı sağ suçlarda etkisi tam olarak aydınlığa kavuşturulmadı. Toplumda ırkçı ve milliyetçi zehrin yayılmasını önlemenin diğer bir yolu ise eğitim. Almanya’nın çeşitliliğinin, göçmenlerin Alman ekonomisine katkısının okul kitaplarına yansıması lazım.

Almanya’nın sağ gözünü daha da açması, istihbarat ve güvenlik birimlerinin neonazi örgüt ve oluşumları çok yakın takibe alması gerekiyor.

AŞIRI SAĞCI PARTİLER

* Alternative für Deutschland (AfD) (Almanya için Alternatif)

* National Demokratische Partei Deutschlands (NPD) (Almanya Ulusal Demokratik Partisi)

* Die Rechte (Sağcılar)

* Pro NRW (Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti için)

* Der 3. Weg (Üçüncü Yol)

AŞIRI SAĞCI ÖRGÜTLER

* Oldschool Society

* Freie Kameradschaft Dresden (Dresden Özgür Yoldaşlar)

* Nauener Gruppe (Nauen Grubu)

* Gruppe Nordadler (Kuzey Kartallar Grubu)

* Kameradschaft Aryans (Aryan Yoldaşları)

* Revolution Chemnitz (Chemnitz İhtilali)

* NSU 2.0

* Reichsbürger (İmparator Vatandaşları)

AŞIRI SAĞCI OLUŞUMLAR

* PEGIDA (Batının İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar)

* Identitaere Bewegung (Kimlikçiler Hareketi)

YASAKLANAN ÖRGÜTLER

* Combat 18

* Weisse Wölfe Terrorcrew WWT (Beyaz Kurtlar Terör Ekibi WWT)

* Altermedia Deutschland

* HNG

* Heimattreue Deutsche Jugend (HDJ) (Vatan Sadığı Alman Gençler)

* Blood&Honour Division (Kan ve Onur Tümeni)

* Freiheitliche Deutsche Arbeiterpartei (Özgür Alman İşçiler Partisi)

Wiking Jugend (Viking Gençliği)

* Nationale Offensive (Ulusal Taarruz)

* Deutsche Alternative (Alman Alternatifi)

* Nationalistische Front (Milliyetçi Cephe)